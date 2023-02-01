6 ситуаций, в которых дети могут заставить вас выглядеть ужасным родителем или попросту идиотом

О, да – дети порой хуже шпионов, выдают самые страшные секреты родителей. Как назло, во время игры в кухню с гостями они несут для всех чашечку с соком, а для мамы – с вином, ляпают в автобусе что-то суперинтимное, а в детском саду рассказывают, как «папа ударил меня вчера по голове», хотя все было ровно наоборот. Вот тут мама и блогер припомнила еще 6 ситуаций, в которых дети запросто могут заставить родителя краснеть.

О, да – дети порой хуже шпионов, выдают самые страшные секреты родителей. Как назло, во время игры в кухню с гостями они несут для всех чашечку с соком, а для мамы – с вином, ляпают в автобусе что-то суперинтимное, а в детском саду рассказывают, как «папа ударил меня вчера по голове», хотя все было ровно наоборот. Вот тут мама и блогер припомнила еще 6 ситуаций, в которых дети запросто могут заставить родителя краснеть.

6 ситуаций, в которых дети могут заставить вас выглядеть отвратительным родителем

О, дети! Иногда они ляпают такое... причем обязательно в самой неподходящей ситуации. Их вопиющая честность – это, конечно, неплохо, но пока они научатся как-то фильтровать моменты, в которых одно можно говорить, а вот другое – не стоит, вы можете попасть в десятки неловких ситуаций. Да, мы учим детей не врать, но иногда нужно уметь промолчать. Нам так хочется, чтобы наши дети выглядели воспитанными и вежливыми (конечно же, такими они стали благодаря нам, идеальным родителям), как вдруг ребенок говорит что-то, и окружающие сразу понимают – угу, ясно, как его там дома воспитывают. Вот вам 6 самых рисковых ситуаций, в которых вы почти гарантированно будете чувствовать себя идиотом.

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1. Визит к доктору

Диспансеризация – всегда лотерея: что там ребенок ответит врачу, когда тот начнет задавать вопросы? Повлекут ли эти ответы за собой лекцию о воспитании? Вы же уже и так подстелили соломки, отметив в графе медицинского опросника «получает ли ваш ребенок достаточно овощей?» – «да» (соленые огурцы ведь считаются?). Короче, вы очень рассчитываете на то, что ребенок не наговорит лишнего. И тут он изрекает: «Когда мамочка устает, она разрешает нам играть на планшете до тех пор, пока мы сами не заснем на полу».

2. Посещение зубного

То же самое, что и у обычного врача: вы молитесь, чтобы они не сказали, что заставить их почистить зубы примерно так же непросто, как убедить эти самые зубы вырвать, и что иногда у вас просто нет сил с ними спорить. Или что в этом месяце вы даже не заметили, что весь тюбик детской зубной пасты был скормлен игрушечным динозаврам.

3. Прогулка с новыми знакомыми

Некоторые дети сразу сходятся и начинают играть друг с другом, будто знакомы вечность. Некоторым сложнее – один вдруг забывает, как делиться, другой бьет приятеля по голове лопаткой. Пока они таким образом налаживают отношения, вы сидите и изводите себя мыслями о том, что сейчас ваш ребенок всех окончательно доведет до слез и на вторую прогулку вас больше не позовут.

4. Поход в общественный туалет

Дети обычно громко разговаривают, но в помещении с кафельными стенами и отличной акустикой в них словно бес вселяется. Если ваш ребенок пока еще ходит в кабинку вместе с вами, то будьте уверены – подробных комментариев вам не избежать. «Мама, а почему у твоей писи усы?» или «Мама, у меня чешется дырка в попе» или (о боже) – «Мама, ты какаешь? Фу, кака!». Короче, заходя с ребенком в кабинку общественного туалета, нужно приготовиться к худшему.

5. Открывание коробки с подарком

Да, вы постоянно твердите им о важности хороших манер. Правда, иногда они настолько малы, что быстро об этом забывают. Например, когда подарок им не особенно понравился. И вот, вы скрещиваете пальцы, мечтая, чтобы внутри не оказались носки или какая-нибудь пижама. Потому что тогда гость, который это принес, точно узнает, что это никуда не годный подарок.

6. Когда рядом есть кто-то не такой, как все

Мир полон самых разных людей, и мы встречаем их каждый день. И иногда ваш ребенок останавливается, уставившись на кого-нибудь, и вам никак не удается деликатно и тихо дать ему понять, что пялиться на людей – неприлично. И вы судорожно пытаетесь скорее отвлечь ребенка, пока он громко не сказал что-нибудь вроде «Мама, а почему эта тетя такая толстая?».

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Короче, есть куча ситуаций, в которых ваши дети могут выставить вас дрянным, совершенно не обучающим их манерам, родителем. Но есть и хорошая новость: когда-нибудь у них самих будут дети, и все это вернется к ним кармическим бумерангом. Уж поверьте. опубликовано econet

Автор Рита Темплтон

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