Очень важный вопрос, на который стоит ответить самому себе

Есть один очень важный вопрос, на который, по моему глубокому убеждению, должен ответить каждый человек. Для начала — самому себе (остальные сами поймут).

Есть один очень важный вопрос, на который, по моему глубокому убеждению, должен ответить каждый человек. Для начала — самому себе (остальные сами поймут).

Кто главный человек в твоей жизни? Я задаю этот вопрос каждому новому клиенту на первой же консультации и, к своему удивлению, получаю самые разные ответы.

Кто главный человек в вашей жизни?

Безусловно, очень круто, если вы любите свою маму или мужа. Прекрасно, если вы ставите во главу угла благополучие детей. Но любовь — это про «отдавать», а что вы сможете дать своим любимым, будучи, к примеру, немножко мёртвым, больным или немощным? Таки я вам скажу, что — боль, страдания и муки.

И напротив, если вы сильны, здоровы и счастливы, то ваши любимые получат от вас вагон с телегой вашей энергии, поддержки, радости и других ништяков. Отсюда следует очень простой вывод. Главный человек в вашей жизни — это вы сами. Себя и надобно любить в первую очередь.

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А сейчас, внимание, вопрос номер два. А любите ли вы себя? Только не спешите, вспомните сначала, как вы проявляете эту самую любовь к своим близким. «Чувак, ты бы не пил так, посмотри, на кого похож стал», «Дорогой, ты ешь слишком много пищи, содержащей холестерин, последи за своей диетой», «Милая, если болят зубы, надо идти к врачу, а не полоскать рот содой»...

Все эти фразы — про наше беспокойство о здоровье любимых. Мы с удовольствием говорим их своим близким, но заботиться о себе почему-то считаем необязательным, несущественным. Между тем, именно в заботе и проявляется наша любовь к себе.

И речь здесь идёт не о дорогостоящих спа-процедурах. Начните с простых действий — попробуйте замечать себя в каждый момент времени, обращать внимание на свои потребности. Захотели есть — перекусите, не дожидаясь обеденного перерыва, приспичило в туалет — сходите, не ждите конца серии, простудились — не геройствуйте, не война на дворе, на работе без вас обойдутся. Одним словом, на элементарном уровне постарайтесь создать себе комфортные условия в каждый момент времени. Почаще задавая себе вопрос "Чего я хочу прямо сейчас?", вы научитесь лучше себя осознавать.

Здесь есть один подводный камень, этакая установка, интроект из советского прошлого. Мол, сначала надо думать о других, а потом уже — о себе. Иначе прослывёшь эгоистом. Какое страшное слово!

А вы вернитесь ко второму абзацу и всё встанет на свои места, ибо эгоист заботится только о себе и плюёт на всех остальных, а разумный эгоист — сначала о себе, а потом уже о других. Причём, с удовольствием, поскольку для него это также благо.

Чувствуете разницу? Поздравляю! Теперь вы знаете, почему в самолёте специально предупреждают мам, что кислородную маску в случае опасности следует сначала надеть самой, а потом уже — на детей. А ещё любовь к себе проявляется в постоянном развитии личности, в самосовершенствовании. Никому не интересен рохля, лежащий с банкой пива на тахте перед зомбоящиком. Но это уже, как говорится, совсем другая история...опубликовано econet

Автор Олег Сильченков

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