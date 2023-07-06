Притча про белые паруса

Жил-был на белом свете молодой человек. Он родился в крестьянской семье. Его отец с утра и до позднего вечера трудился на винограднике и в винокурне. Когда молодой человек подрос, отец начал брать на виноградник и его.

Правда в том, что белоснежных парусов не бывает - они все, хоть немного, но серые

Жил-был на белом свете молодой человек. Он родился в крестьянской семье. Его отец с утра и до позднего вечера трудился на винограднике и в винокурне. Когда молодой человек подрос, отец начал брать на виноградник и его.

Виноград рос в прекрасной долине. Может быть в самой красивой долине на всей земле. Но молодой человек не замечал этой красоты. Он всей душой ненавидел и виноград, и долину, и свой дом.

Нет, его не заставляли работать с утра и до позднего вечера, и не требовали того, чего бы он не мог сделать. Родители его любили и желали для него блага. А он считал, что живет в самом ужасном месте на земле, что его родители совсем не умны и плохо воспитаны, и жестоки.

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Каждый вечер молодой человек мечтал о том, что однажды наступит день, и он навсегда покинет эту проклятую долину и этот старый дом.

Нет, однажды он обязательно вернется… Но, не навсегда, а в гости. И тогда все поймут, как были к нему несправедливы, такому умному и удачливому в делах. И будут страшно сожалеть. О чем? Он не знал, о чем они должны сожалеть, но раскаяние должно было быть обязательно.

А самое главное – там, за зелеными холмами, лежит совсем другой мир. Он такой прекрасный, такой справедливый, и этот мир его ждет. И только в этом мире такой, полный достоинств, молодой человек может быть по-настоящему счастлив.

После того, как в полях был собран урожай, отец молодого человека засобирался на ярмарку. И впервые взял с собой сына. Они приехали в большой город, и молодой человек впервые увидел море и порт, и корабли.

Огромные, с белоснежными парусами, величественные корабли скользили по изумрудной глади моря. Люди в порту кричали и махали руками морякам. А моряки, такие независимые и гордые, в безупречно белой форме, совсем не обращали внимания на толпу. Они иногда улыбались, курили свои трубки и что-то тихо говорили друг другу.

Молодой человек подумал, что этих моряков все любят. А если не любят, то страшно им завидуют. Ведь у моряков такая красивая жизнь.

А корабли уходили к горизонту и за горизонт. Куда ведет их бескрайняя морская дорога? В неведомые прекрасные страны!!! А куда ещё могут уходить гордые корабли, и эти счастливые люди, которые курят трубки под белоснежными громадами парусов?

Ночью молодой человек сбежал от спящего отца и нанялся матросом на самый красивый корабль, который готовился к отплытию. В сердце юноши не было ни раскаяния, ни угрызений совести. Там впереди его ждет прекрасный сказочный мир. А с прошлым нужно расставаться без сожаления. Решительно. Как настоящий взрослый мужчина!

Первым его открытием стало то, что паруса у кораблей не белые, а серые.

С утра до ночи, и с ночи до утра, он драил палубу и лазил по вантам, кожа на его ладонях превратилась в сплошные кровавые мозоли, матросская роба стала серой и стояла колом от пота и соленой воды. От морской болезни и подтухшей солонины желудок, со страшной болью, сжимался в кулак, и разжиматься не хотел.

Никто его не жалел и не журил по-отечески. Для неумелого моряка у старых матросов были припасены совсем другие слова. В своей виноградной долине он таких слов не слышал. А вечно недовольный боцман учил морской науке с помощью увесистых оплеух.

А потом корабль попал в ужасный шторм. Несколько суток экипаж боролся за жизнь корабля и за свои жизни. Черные огромные валы рвали такелаж и ломали гордые мачты, поднимали корабль до самых небес, а потом бросали его в бездну. Время, как будто, остановилось — у этого неистового ада не было конца. И вдруг он понял, что уже не боится. Как будто ревущее море забрало его наивную душу. А ещё оно забрало души двух матросов, вместе с телами.

Шторм закончился и несколько суток экипаж менял сломанные мачты, чинил ванты и драил палубу. В далекий южный порт вошел прекрасный гордый корабль. На его палубе в белоснежной форме стоял молодой человек и курил злой матросский табак.

Веселые люди в порту кричали и радостно размахивали руками. Но теперь он знал, что они ему не завидуют. И никто его на этом берегу не любит. Просто у этих людей хорошее настроение, а до него им нет никакого дела.

Моряки разгрузили корабль и сошли на берег. Морские волки сразу же направились в портовый кабак. А молодой человек решил осмотреть город – в нем ещё жила надежда, что там, за холмами, он увидит другой мир. Мир его будущего счастья.

Он долго бродил по чужому городу и взобрался на самую высокую гору… С одной стороны этой горы он увидел бескрайнее изумрудной море, а с другой – красивую долину и… виноградники. Долина была такой красивой… Она была почти похожа на ту, в которой он когда-то жил. Но та, им покинутая и такая родная, была намного красивее.

И когда он это вдруг понял, в том месте, где у человека прячется душа, стало невыносимо больно.

Он спустился в город к своим друзьям, пил обжигающий ром и вместе со всеми орал страшные матросские песни про морского дьявола и Дженни, которая ждет и недождется. А потом вдруг замолчал и заплакал. Не зарыдал, а именно заплакал…

Почему?

Потому, что детские мечты, сталкиваясь с реальной жизнью, всегда заканчиваются слезами разочарования.

Потому, что внешняя красота – это всегда красота на показ, а за этой красивой витриной может прятаться ревущий ад.

Потому, что мир вокруг изменится только тогда, когда изменишься ты сам – красота и счастье не за дальними холмами. Они всегда рядом. Они в душе человека.

Потому, что легче всего обидеть тех, кто тебя любит. Они беззащитны из-за своей любви к нам.

Потому, что человек так редко ценит то, что имеет, а потом — слезами горю не поможешь. Мы не ценим счастья, до которого можно дотронуться рукой, а потом, когда нас разделяют горы и моря, начинаем рыдать от собственной глупости.

А ещё потому, что белоснежных парусов не бывает. Они все, хоть немного, но серые. опубликовано econet

Иллюстрации: Олег Дмитриевич Кулагин

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