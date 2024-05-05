5 вещей, которые ты делаешь сейчас и о которых будешь жалеть через несколько лет!

Порой мы совершаем поступки, которые нам кажутся довольно безобидными. Но проходит время и мы начинаем жалеть о том, что делали те или иные вещи.

Образ жизни многих людей навязан средой

Каждому из нас необходимо научиться получать радость от жизни и заботиться об отношениях с людьми. При этом всегда нужно помнить о том, что каждая из подаренных нам жизнью возможностей уникальна и неповторима.

Образ жизни многих людей навязан им средой. Именно поэтому далеко не всегда нам удаётся получать удовольствие от жизни здесь и сейчас. При этом порой мы совершаем поступки, которые нам кажутся довольно безобидными. Но проходит время и мы начинаем жалеть о том, что делали те или иные вещи.

Возможно, сейчас они не кажутся тебе важными и достойными внимания, но рано или поздно ты осознаёшь, что это не так. Может быть, ты считаешь, что в данный момент нет никакой необходимости в том, чтобы сосредоточиться на этих темах. Когда придёт время, ты уделишь им своё внимание. А что произошло бы с тобой, если бы завтра никогда не приходило?

1. Тебя совсем не волнуют твои отношения с окружающими

Настал момент исправить ситуацию. Возможно, что сейчас у тебя столько дел и работы, что ты предпочитаешь отложить общение с друзьями в долгий ящик. А ведь тебе так хорошо в их компании! Может быть, ты считаешь, что в данный момент твоим приоритетом должна стать работа или другие обязанности.

Имей в виду, что когда мы не уделяем должного внимания нашим отношениям с друзьями, они начинают понемногу охладевать. Может случиться и так, что ваши отношения совсем угаснут, когда ты вновь захочешь возобновить общение.

Если тебе кажется, что в последние годы круг твоего общения стал уже, значит, ты тоже внесла свою лепту в этот процесс - ты позволила этим людям отдалиться.

То же самое касается и взаимоотношений с партнёром. Иногда мы предпочитаем плыть по течению и игнорируем конфликтные ситуации. Мы уверяем себя, что свет не сошёлся клином на этом человеке. Подумай о том, что завтрашний день заставит тебя взглянуть на ваши отношения с другой перспективы. Возможно, ты будешь сожалеть о своём бездействии и пожалеешь о том, что позволила уйти любимому человеку из-за своей лени.

Прежде чем разрывать отношения с партнёром убедись в том, что ты уже сделала все возможное для того, чтобы уладить проблему. Иногда один человек не способен найти решение проблеме, потому что эта задача обоих партнёров. Две головы всегда лучше, чем одна.

В любом случае не стоит опускать руки. Если ты приложишь все усилия для того, чтобы нормализовать ситуацию, ты почувствуешь больше удовлетворения.

2. Жить для работы, работать для жизни

Когда мы оставляем без внимания отношения с людьми и семью, жертвуем своим свободным временем и забываем об отдыхе ради работы, мы совершаем серьёзную ошибку. Такой образ жизни рано или поздно заканчивается стрессом.

Многие люди не видят разницы между жизнью для работы и работой для жизни. Эти два элемента должны быть сбалансированы.

Ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы проводить весь день в офисе, позволяя работе полностью вытеснить личную жизнь. Не стоит перетруждать себя. Уверяем тебя, рано или поздно ты сильно пожалеешь, если начиная с сегодняшнего дня ты не начнёшь получать удовольствие от жизни.

3. Останови страх

Что именно ты хочешь сделать? Насколько далеко тебе хотелось бы зайти? Страх не позволяет нам достигать поставленных целей. Именно из-за него мы часто предпочитаем сделать шаг назад.

Настал подходящий момент для того, чтобы изменить свой взгляд на страх. Воспринимай его как вызов судьбы. Тебе нужно принять этот вызов для того, чтобы выйти из игры победителем.

4. Забудь о стыде и говори то, что думаешь

Зачастую нам кажется постыдным говорить о своих чувствах людям, которых мы любим. Мы представляем себе, как они отреагируют на наши слова и что подумают о нас. Это не позволяет нам произносить заветные слова.

Тем не менее, порой эмоции сдавливают нам грудь и мы остро нуждаемся в том, чтобы выразить свои чувства. Когда мы этого не делаем, у нас появляются негативные мысли и мы начинаем искать убежище в себе. Может быть, тебе приходилось находиться в ситуации, когда хочется рассказать о своих чувствах любимому человеку, но стыд лишает тебя дара речи.

Открой своё сердце и скажи человеку все, что ты думаешь на самом деле. Никогда нельзя знать наперёд, как именно отреагирует на наши слова человек. Возможно, результат тебя сильно удивит.

5. Заботься о своём здоровье

Сейчас ты молода, поэтому тебя не сильно беспокоят излишества и вредные привычки. Ты не слишком переживаешь из-за фаст-фуда, алкоголя и сидячего образа жизни… Разве это имеет значение сейчас? Необходимо иметь в виду, что рано или поздно последствия вредных привычек дадут о себе знать, даже если сейчас ты выглядишь здоровый и цветущей.

Твоё тело, как и кожа, имеет память.

Если ты сейчас не заботишься о своём здоровье, то когда наступит подходящий для этого момент? Завтра? В будущем году? Помни о том, что ставить перед собой цели имеет смысл только в том случае, если ты начнёшь добиваться их уже сегодня. Если этого не делать, они так и останутся несбывшимися желаниями.

Здесь и сейчас — только это имеет значение. Проявленная сегодня беспечность может обернуться сожалением в будущем, когда ты будешь ставить себе в упрёк образ жизни, который вела раньше. опубликовано econet

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