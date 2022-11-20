Опасные отношения

Есть такие люди, в отношения с которыми вступать не только не желательно, но и опасно. Это как завести в хрущевке тигренка - поначалу мило и забавно, а потом больно и страшно.
Эпиграф. Давно твержу: «За качество и развитие отношений ВСЕГДА ответственны ОБА участника». Но, надо бы еще и транспарант на эту тему вывесить.
Есть такие люди, в отношения с которыми вступать не только не желательно, но и опасно. Столкнуться с ними легко, и можно где угодно - на свидании, на работе, в семье. А вот строить отношения – очень не советую. Это как завести в хрущевке тигренка. Поначалу мило и забавно, а потом больно и страшно.
ПСИХОПАТЫ
Не ставьте это клеймо на всех, кто однажды дал волю своим эмоциям. Психопат – это медицинское общее понятие, которое обозначает человека с патологиями в психике. Это постоянное свойство и личности, и психики, как таковой. Выявить его сложно. В некоторых случаях это происходит уже после того, как вы связали с человеком свою жизнь.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
ПРЕКРАСНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ОБАЯНИЕ
Авторитетный исследователь Hervey Cleckley в книге «Маска здравомыслия» обращает особое внимание, что на первый взгляд, из-за дара ораторства, они кажутся образованными, хорошо осведомленными людьми с широким кругозором.
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЛОЖЬ И МАНИПУЛЯЦИИ
Лучше всего на свете они умеют интуитивно распознавать наши сомнения, «пунктики» и слабые места. НЛП-практики подмастерья, по сравнению с психопатами. И, да, они не испытывают искренней вины. Попытайтесь указать человеку на нарушение договоренностей, предательство или другой вред, причиненный вам, и бумерангом получите безупречное обоснование, что виноваты во всем именно вы. Что если бы не ваши неправильные действия, то он никогда не совершил этого. («Ты была холодна со мной всю неделю, поэтому я искал тепла в чужих объятиях». И не важно, что у вас годовой отчет на работе или горят сроки заказа. )
Вступая в такие отношения, вы медленно теряете соприкосновение с реальностью, забываете, какие вы есть на самом деле. Это как контрастный душ, где чужая рука внезапно и кардинально меняет температуру. Вы все время чувствуете, что «что-то не так», но не можете сказать, что именно. В самых крайних вариантах вы можете чувствовать отчаянье и страх, оказаться в ситуациях физического и эмоционального насилия при кажущейся полной невозможности запросить поддержку и защиту у окружения. Ведь, как известно, если долго питать иллюзии, они растолстеют и вытеснят реальность.
НАРЦИССИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЛИЧНОСТИ
Здоровый нарциссизм позволяет нам реализовывать амбиции, добиваться успехов в жизни, чувствовать себя красивыми и талантливыми. Патологический нарциссизм является расстройством личности. В нем много сходств с психопатией, но есть и еще кое что.
В основной своей массе нарциссы не знают о том, что с ними такое. Они часто ощущают внутреннюю пустоту, холод, скуку, говорят от желании построить теплые близкие отношения. Но это невозможно. Даже когда они обращаются за помощью к психотерапевту (что редкость, ибо велик стыд) то говорят не о том, что происходит на самом деле, симулируя ложный диагноз (например, ипохондрию, депрессию), уводя в сторону от своей реальной проблемы. А потом обесценивают и психотерапевта.
В общем, находиться в дружеских, деловых и любовных отношениях с нарциссами ярко и рискованно. Будет красиво, но холодно.
ХИМИЧЕСКИ ЗАВИСИМЫЕ (алкоголь и наркотики)
1. НЕСПОСОБНОСТЬ АДЕКВАТНО ПЛАНИРОВАТЬ И ПРОГНОЗИРОВАТЬ СВОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПОСТУПКИ.
Они не знают чего хотят. Их поведение и слова расходятся друг с другом. Действия для достижения цели однотипны и часто не логичны.
2. НЕТЕРПИМОСТЬ И МАКСИМАЛИЗМ В СОЧЕТАНИИ С РИГИДНОСТЬЮ.
Все проблемы желательно решить быстро, без усилий и задержек. А если этого не происходит – ждите бурных эмоциональных вспышек. Из крайности в крайность. То же самое проявляется и в суждениях. Ригидность представляет собой тугоподвижность всей психической деятельности.
3. АЛЕКСИТИМИЯ – сильные трудности в описании своих чувств, отделения эмоций от ощущений. Как следствие – сложность в понимании собственных состояний, желаний и состояния и причин поведения других людей.
Обнаружив себя в отношениях с зависимым, присвойте себе статус «созависимые». И отправляйтесь бодрым шагом к психотерапевту.
Что делать, если тигр уже в доме?
1. Ничего, если вы счастливы и принимаете человека со всеми его тараканами. Как говорится в расхожем нынче выражении, все самое прекрасное в мире сделано нарциссами, самое интересное – шизоидами, самое доброе – депрессивными, невозможное – психопатами. Здоровые почти не вносят вклад в историю.
2. Но, если вы постоянно ранитесь, задайте себе простые вопросы: «Счастлив ли я в этих отношениях?», «Удовлетворены ли мои потребности в них?», «Какие РЕАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ и поступки совершает мой партнер для поддержания и развития отношений?» Если ответы не радуют, есть смысл подумать о завершении или трансформации отношений. Нарцисса и психопата предоставьте самим себе. Не мечите туда бисер. Найдутся те, кто действительно искренне оценит ваши достоинства и примет их вместе с недостатками.
3. Учитесь опираться на себя, выстраивать личностные границы, ориентировать в своих чувствах.
4. Опирайтесь не только на чувства, но и на разум, на реальность (которая дана нам в ощущениях, и фактах, а не в фантазиях). Гоните прочь магическое мышление.
5. Помните, что здоровые отношения не требуют, чтобы вы жертвовали собой.
P.S. Повторюсь, пожалуй: «За качество и развитие отношений ВСЕГДА ответственны ОБА участника». И транспарант тоже закажу. опубликовано econet.ru
Автор Наталья Емшанова
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Под это описание можно подвести половину человечества. А теперь такой вопрос? Чтобы считать себя психопатом нужно что бы все пункты подошли или достаточно половины?Ответить
Добавить комментарий