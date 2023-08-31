Джефф Фостер: Не отказывайся от себя, когда ты чувствуешь отказ от других

Одиночество — история о потерянной любви, старая история, потому что любовь не может быть потеряна, она может быть только открыта вновь глубоко внутри...

Ты не оставлена. Жизнь здесь. Любовь здесь. Ты здесь

Ты можешь чувствовать себя брошенной, да.

Ты можешь чувствовать себя одинокой, вдали от жизни, любви и тепла.

Другие могут вызывать в тебе сильные чувства, да.

Но отбрось слово, понятие, свою историю,

И вернись к реальности живого тела.

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Что это — твоя заброшенность?

Как ты чувствуешь это одиночество?

Обрати внимание на ощущения, бушующие сейчас в твоем животе, груди, горле.

Почувствуй трепещущие, пульсирующие, жгучие импульсы.

Пусть они растут по интенсивности, или рассеиваются и двигаются.

Пропитывай их любопытным, любящим вниманием.

Дай им пространство; смягчай их.

Ты можешь сейчас вдохнуть, подруга,

Ибо здесь нет никого, кроме тебя, чтобы дышать.

Мечта о любви умерла.

Ты просыпаешься к реальности любви.

Любовь не приходит извне. Никогда.

Она всегда внутри тебя. Она была твоей силой.

Ты видишь, что она всегда была твоим делом — любить себя,

чтобы не просить любви, не искать её извне,

чтобы не ждать её или пытаться удержать;

но пропитывать себя ей, от одного драгоценного момента к другому.

Не отказывайся от себя, когда ты чувствуешь отказ от других,

ибо есть боль хуже, чем отказ:

отказ от себя, бегство от своего присутствия.

Винить здесь не кого…

Сфокусируйся на «том, кто оставил тебя», и ты уже обессилена.

А затем, разорви тиски одиночества.

Сконцентрируйся на «одном заброшенном» драгоценном внутреннем ребенке.

Пригласи любящее внимание глубоко внутрь живота, сердца, головы.

Дыши в землю. Почувствуй свою собственную жизненность.

Ты не оставлена. Жизнь здесь.

Любовь здесь. Ты здесь.

А отсюда растет новая жизнь.

И, как только ты научишься не отказываться от себя,

Со временем, ты привлечешь других людей,

которые не отказываются от себя и от тебя.

На данный момент, ты не заброшена.

Ты не отказываешься от себя.

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Одиночество — это старое слово для тебя сейчас.

Слишком драматичное для твоего тела.

Никто не может отказаться от тебя:

они могут двигаться только

в другое место, со своей болью.

Одиночество — история о потерянной любви,

старая история, потому что любовь не может быть потеряна,

она может быть только открыта вновь глубоко внутри.

Ты достаточно мужественна, чтобы жить в присутствии.

Ты разрушила эту пагубную привычку на всю жизнь — «быть одинокой»:

Ты обнаружила в одиночестве глубокую радость.опубликовано econet

© Джефф Фостер

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