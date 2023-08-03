Как повысить самооценку женщине, если она хочет себя окончательно угробить

Не важно, почему сейчас ваша самооценка скатилась «ниже плинтуса» – бросил любимый человек, потеряли работу или полнит платье...

20 отличных способов + 2 крутых психологических упражнения + 3 ошибочных пути

Не важно, почему сейчас ваша самооценка скатилась «ниже плинтуса» – бросил любимый человек, потеряли работу или полнит платье, купленное за бешеные деньги.

Нужно найти действенный способ сделать так, чтобы небо снова стало голубым, мордаха – довольной, мороженое – потрясающе вкусным, а жизнь – распрекрасной!

Давайте «примерять» на себя способы, как повысить самооценку женщине быстро и эффективно.

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Тревога! Свистать всех наверх или 5 признаков того, что пора задуматься, как повысить самооценку женщине

1. Если женщина не может спокойно принимать комплименты, подарки, помощь, то стоит работать над уверенностью в себе и самооценкой.

Ну и откуда в вашей светлой голове взялась мысль о том, что вы всего этого недостойны?

И если мужчина предлагает вам поднести тяжелую сумку, не нужно сразу теребить карман в поисках газового баллончика.

2. Из-за низкой самооценки женщина соглашается на отношения с первым, кто предложит.

Ну и что, что он матерится, как зэк после пятой отсидки, и ничего, кроме букваря не читал?

Ведь «я его слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила…».

3. Срочно повысить самооценку нужно женщине, если она не может вслух сказать о своих желаниях.

Нет, нет, мы не только о любимой позе в сексе (хотя и ее надо озвучить любимому).

Научитесь хотя бы говорить своему ненаглядному, что вы хотите заказать в ресторане и решитесь, наконец, на морепродукты, а не на обыкновенную пасту с сыром.

4. Женщину с низкой самооценкой не уважают окружающие люди.

Уж сколько лет психологи твердят людям, что те, кто рядом с вами, лишь отражают ваше отношение к себе и самооценку, а «воз и ныне там».

5. Если женщина во всех других дамах видит конкурентку, то пора повышать самооценку.

Милочка, так дело дальше не пойдет!

«Одному нравится арбуз, другому – свиной хрящик», поэтому не стоит думать, что вам, в отличие от голубоглазой блондинки, не может повезти в любви.

«Я самая обаятельная и привлекательная»: 5 способов, как повысить самооценку женщине с помощью внешних изменений

Не только мужчины, но и женщины любят себя глазами (не сочтите за пошлость!), а потому читайте о том, как повысить свою самооценку, обыграв внешность:

1. «Завалитесь» со всеми своими бедами и низкой самооценкой в салон красоты.

Конечно, от вашего нового маникюра, посвежевшего от маски личика или умопомрачительной прически мировая гармония не наступит, а вот ваша личная – очень даже может быть, да и самооценку повысите.

И не забывайте поддерживать эту красоту регулярно.

Считайте деньги, потраченные в парикмахерской, инвестицией в свое отличное настроение.

2. Обновите гардероб, чтобы повысить уверенность в себе.

Выкиньте, наконец, платьице, которое вы одевали на выпускной и вот тот вязаный свитер цвета «детской неожиданности», которого пугается даже ваш кот.

И вперед по магазинам – за кружевным бельем, новыми туфельками и жизнерадостной туникой для повышения самооценки.

3. Купите абонемент в спортзал или запишитесь на фитнес, если хотите сформировать самооценку уверенной в себе женщины.

В случае приступа жадности можете осваивать комплексы упражнений из Интернета или начать бегать по утрам.

Даже грустить с накаченной попой как-то веселее!

Недавно мою хорошую знакомую Женечку «поперли» с должности журналиста захудалой районной газетенки. А поскольку возможностей для творческой самореализации в городке не так много, то девушку накрыла «печалька». Чтобы повысить самооценку, она начала каждое утро ходить в спортзал. Возвращалась оттуда с уставшим телом и свежей головой.

Не прошло и три месяца, как Женечка запустила свой новостной сайт и взялась за авторский блог.

Женщина говорит, что муза посещает ее во время тренировок и с плохо скрываемой жалостью смотрит на бывших коллег.

4. Установите свои ритуалы красоты для повышения самооценки.

Кровь из носу, а каждое утро и вечер ваша кожа должна пройти волшебный путь, завещанный косметологами: очищение – тонизирование – увлажнение.

Не забывайте о самомассаже для лица, масочках и прочих радостях жизни.

По собственному опыту знаю, как повышается самооценка, когда тебе чуток за 30, а в супермаркете при покупке шампанского до сих пор просят показать паспорт!

5. Следите за осанкой и выражением лица.

Мало кому захочется общаться с грустным Арлекино вместо жизнерадостной леди.

И не забывайте, что даже вымученная улыбка повышает самооценку и настроение.

Делу – время: 5 конкретных действий, чтобы повысить самооценку женщине

1. Завести домашнее животное.

Нет, вы только представьте себе, как взметнется вверх ваша самооценка, когда вы узнаете, что способны ежедневно вставать в 5 утра, чтобы выгулять любимую псину.

2. Женщине необходимо найти себе новое увлечение, если хочет повысить самооценку.

Стоит только почитать многочисленные статьи о хобби в Интернете и начинаешь напоминать себе мартышку из анекдота: «А мне куда? Я же и умная, и красивая!».

Восточные танцы и рукоделие, бильярд и боулинг, разведение цветов – всего не перечислишь!

3. Женщина может найти способ помогать тем, кто в этом нуждается.

И, кто знает, возможно, тот высокий брюнет из волонтерской организации, который вместе с вами каждые выходные едет в детский дом или приют для бездомных животных, именно ваш суженый?

4. Для того, чтобы женщине повысить самооценку, стоит каждый день получать новые знания.

Подумайте о курсах иностранного языка, вождения автомобиля, тренингах личностного роста и т.п.

В период острого недовольства собой, низкой самооценки и безработицы Ольга записалась на бесплатные компьютерные курсы от Центра занятости.

Результат – не только заветная «корочка» и повышение самооценки, но 5 месяцев развеселой учебы, как в студенческие времена, и три потрясающие новые подруги.

5. Навести идеальный порядок в своем жилье (сделайте ремонт, перестановку и т.д).

Женщине трудно повысить самооценку и почувствовать гармоничность мира, если в шкафу у нее «Армагеддон», а по углам – пауки размером с ладошку.

Игры разума: как повысить самооценку женщине, «перекроив» мозги?

Лучшие научные умы из сферы психологии ломают голову над тем, как сделать каждую барышню уверенной в себе, словно царица Савская.

Сам себе психолог: 10 лучших советов от врачевателей душ, как можно улучшить самооценку женщине

1. Составьте список из 50 своих положительных качеств, хольте и лелейте его.

Кстати, если получиться «накатать», больше чем 50 – это просто замечательно!

Но будьте максимально конкретны, например, не пишите о том, что вы – хороший кулинар, а пишите: «Готовлю утку с яблоками так, что если Джеймс Оливер ее попробует, то зарыдает от зависти, как трехлетний малыш, и уйдет из профессии».

У одной барышни я даже подсмотрела в списке умение рисовать карандашом идеальные брови! Чем не метод повысить самооценку?

2. Начинайте утро с аффирмаций (позитивных утверждений), чтобы повысить самооценку.

Согласите, есть что-то в том, чтобы вставать, не посылая своего дорогого шефа ко всем чертям, а заодно коллег, соседей и будущих попутчиков маршрутке, а произнести вслух (это важно!) что-то такое:

«Я на 100% осознаю свою ценность и сделаю этот день прекрасным!».

3. Перестаньте общаться с людьми-«редисками».

Если подружка скептически хмыкает, увидев ваше новое платье, бормочет: «Так ведь не 18 уже!» и советует подумать о переходе на антивозрастную косметику и теплые рейтузы вместо модных лосин – в «топку» такую подругу!

4. Не сравнивайте себя с другими, сравнивайте себя с собой в прошлом.

И если сегодня вы на один сантиметр стали ближе к шпагату, то чем это не повод для гордости и повышения самооценки?

5. Научитесь спокойно принимать комплименты и знаки внимания, если хотите, как женщина, повысить самооценку.

Не надо, алея, словно майская роза, рассказывать о том, что весь секрет в том, что вы помыли с утра голову и успели погладить блузку.

6. Хвалите себя даже за малейшие достижения.

Не проспали утром на работу? Святая женщина, просто святая…

7. Не оправдывайтесь перед окружающими за свои поступки.

Ага, ну пошли вы на свидание с человеком, у которого нет третьего высшего и нос кривой.

Не обязательно говорить маме: «Зато у него нет пивного живота и доброе сердце».

8. Записывайте в отдельный блокнот все «доброе, светлое, вечное», что произошло с вами за день.

Пусть даже это будет 20-минутный обеденный перерыв в парке или комплимент по поводу волос от вашего парикмахера (эх, шельма, гладко стелет, чтобы «раскрутить» на дорогую покраску!).

9. Чтобы поднять самооценку, поборите в себе зависть, иначе неуверенность в себе будет цвести махровым цветом.

10. Не пытайтесь угодить всем, поскольку это подрывает самооценку.

Если вы моложе 25, то даже если все время ходите в юбках за колено и возвращаетесь домой до 8 вечера, для бабулечек на лавке у подъезда все равно будете потенциальной проституткой и наркоманкой.

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2 крутых психологических упражнения, с помощью которых женщине можно повысить самооценку

«Двойник»

При общении с людьми вы сжимаетесь, скукоживаетесь и мямлите что-то невразумительное?

Представьте на своем месте любимую актрису или певицу (да хоть полный состав «ВиаГры»), самоустранитесь и позвольте ЕЙ общаться от вашего имени.

Это ВАМ нужно повысить самооценку, а у этой красотки все «зашибись»!

«10 секунд»

Психологи утверждают, что внешность при оценке женщины имеет значение только несколько первых секунд.

Вот и дождитесь спокойно их окончания!

А уж дальше поражайте человека наповал чем горазды – свежим анекдотом, лучезарной улыбкой, смелым декольте или загорелыми в солярии ногами.

Как повысить самооценку женщине с точки зрения кинематографистов: 15 роскошных фильмов

Чтобы милые леди не теряли самообладания и бодрости духа, снято немало чудесных фильмов. Они на ярких примерах расскажут, как женщине можно повысить самооценку:

№ п\п Название Страна, год выхода 1 «Малышка на миллион» США, 2004 2 «Дьявол носит Prada» США, 2006 3 «Королева» США, 2007 4 «Фрида» США, Канада, 2002 5 «Черная книга» Германия, Великобритания, 2006 6 «Москва слезам не верит» СССР, 1979 7 «Эрин Брокович» США, 2000 8 «Босиком по мостовой» Германия, 2005 9 «Голова в облаках» США, 2004 10 «Ешь, молись, люби» США, 2010 11 «Золотой век» Великобритания, 2007 12 «Жанна Д`арк» США, 1999 13 «А в душе я танцую» Ирландия, Франция, Великобритания, 2004 14 «Сибирский цирюльник» Россия, Италия, 1998 15 «Еще одна из рода Болейн» Великобритания, 2008



Приятные часы за просмотром этих киношедевров вам обеспечены.

10 лучших книг, которые расскажут, как поднять самооценку женщине

Самыми маститыми психологами и авторами художественной прозы написано немало трудов о том, как правильно женщине повысить свою самооценку. Поэтому есть смысл присмотреться к следующей литературе:

№ п\п Автор, название 1 В.Леви «Искусство быть собой» 2 Э.Роберт «Главные секреты абсолютной уверенности в себе» 3 С.Мамонтов «Поверь в себя. Тренинг уверенности в себе» 4 М.Смит «Тренинг уверенности в себе» 5 Р.Бах «Чайка по имени Джон Ливингстон» 6 А.Нотомб «Страх и трепет» 7 Д.Миллмен «Путь мирного воина» 8 П.Коэльо «Алхимик» 9 Д.Мэрфи «Как стать уверенным в себе и поднять самооценку» 10 Е.Тарасов «Как повысить самооценку и достичь успеха»

Как же все-таки полюбить себя и повысить свою самооценку? Ответы на эти вопросы в познавательном видеоролике:

Сойдите с кривой дорожки, сударыня, или 3 метода, как повысить самооценку женщине, если она хочет себя окончательно угробить

1. Алкоголь, наркотики, беспорядочный секс.

Полноте, милочка! Вечером в баре вы, конечно, кажетесь себе роковой женщиной получше Кармен и с самооценкой у вас все прекрасно.

Но утро все равно наступит, а вместе с рассветом вернутся и все ваши внутренние «демоны».

2. Злорадство, сплетни, манипуляции, унижение других людей.

Решили поиграть в Доктора, точнее, Докторшу Зло?

Или почувствовать себя особой, приближенной к императору?

Ну, как знаете, но принцип бумеранга и простецкое народное «Как аукнется, так и откликнется!» еще никто не отменял.

3. «Закосить» под другую женщину, чтобы повысить свою самооценку.

Мы прекрасно понимаем, что мужчины исходят слюнями от одного взгляда на Анджелину Джоли или Анну Курникову, но вы же помните, что «богатые тоже плачут» и у этих барышень проблем зачастую на несколько тысяч больше, чем у вас.

Итак, различных методов, как поднять самооценку женщине – хоть отбавляй.

Главное – это желание заняться собой, а не ходить с грустным, как у Пьеро, лицом и вселенской тоской в глазах.

Ведь, как помнится, «спасение утопающих – дело рук самих утопающих».

Мы искренне верим, что у вас получиться сформировать адекватную самооценку.опубликовано econet

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