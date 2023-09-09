Почему старшие дети в семье буллят младших

Откуда берутся обидчики и их жертвы? Наиболее популярный путь к самовозвышению лежит через унижение других, поэтому обидчик, чаще всего, старается показать всем, "кто тут главный"

Почему вообще дети буллят

Выдержки из книги Гордона Ньюфелда "Не упускайте своих детей", глава "Откуда берутся обидчики и их жертвы".

"Тот, кто доминирует, гораздо менее уязвим"



"Добиваться же доминирования можно по-разному. Самый очевидный способ возвыситься - хвастаться или дерзить, выставлять себя самым большим, лучшим и важным. И все же, наиболее популярный путь к самовозвышению лежит через унижение других, поэтому обидчик, чаще всего, старается показать всем, "кто тут главный", и держать окружающих в узде. Инструментов для этого множество: покровительственный тон, презрение, оскорбления, унижение, насмешки, передразнивание, внушение чувства стыда... Обидчики получают удовольствие, заставляя других выглядеть глупо или смешно, выставляя напоказ их ошибки... Им не нужно учиться, как это сделать: все необходимые способы спонтанно рождаются в голове обидчика."



"Конечно, обидчик хочет того же, что и любой другой ребенок: удовлетворить жажду привязанности. Но получить такое удовлетворение ему нужно наименее уязвимым образом."



"Еще один способ добиться доминирования - запугивание. Вызывая страх, обидчик одерживает победу... один из самых простых способов установить доминирование - это добиться физического превосходства."



"Обидчик переходит в нападение, если его требования не выполняются."

Дети также легко научаются манипулированию, знают слабые места своих братьев, сестер, могут давить на эти болезненные точки ради собственной выгоды. Любят руководить во всем, устанавливать свои правила игры, которым все должны подчиняться беспрекословно. Если не подчиняются, им грозит изгнание, отвержение.

Такая ситуация оказывается невероятно болезненной для всех: обидчик-старший пытается завоевать мамину любовь причудливым извращенным способом, который Ньюфелд называет привязанность-перевертыш. Жертва-младший страдает от постоянных унижений и обид, в какой-то момент он даже может начать чувствовать, что с ним что-то не так, почему его так не любят и сильно страдать. Болезненно это также и для мамы. Потому что зачастую все это происходит специально на ее глазах, ибо это все для нее и есть, и ей конечно больно смотреть на эти унижения и нелюбовь.



"Эмоционально здоровый человек подходит к привязанности прямо и уверенно. Он открыто говорит о своих потребностях и желаниях, демонстрируя свою уязвимость. Для обидчика, открыто искать близости слишком опасно... Обидчик не может признать неутолимую жажду связи, впрочем, часто он сам не понимает, что чувствует."



"Так как же обидчик привязывается? Вспомним, что у привязанности есть как положительная, так и отрицательная сторона... я говорил о феномене "биполярной природы привязанности". Существует второй, негативный способ установить связь. Обидчик пытается сблизиться с желаемым объектом привязанности, отталкиваясь от тех, с кем не хочет общаться. Этот путь извилист и гораздо менее эффективен, но опасность быть раненым или отверженным на нем значительно ниже. Это позволяет обидчику никогда не показывать, что ему важен результат, никогда не выдавать эмоциональной заинтересованности в искомых отношениях. Вместо того, чтобы прямо сообщить о своем желании близости с избранным человеком, обидчики будут сопротивляться контакту с другими, нарочито игнорируя и избегая их, особенно в присутствии тех, чье внимание они пытаются завоевать. Вместо того, чтобы подражать тем, к кому они тянутся, они высмеивают и дразнят других.

"Опасно любить, но не ненавидеть, рискованно восхищаться, но не презирать, в желании походить на кого-то есть уязвимость, а в высмеивании тех, кто отличается, ее нет. Обидчики инстинктивно выбирают наименее уязвимый способ достижения своей цели."



"Важно помнить, что обидчики ведут себя так ненамеренно. Дети не хотят быть обидчиками... Ошибочно полагать, что агрессивное поведение обидчика выражает его истинный характер...

Издевательства - это результат борьбы между двумя наиболее значимыми психологическими механизмами эмоционального мозга людей: привязанности и защиты."



"За внешней ожесточенностью скрывается глубоко ранимый и одинокий маленький человечек, чья напускная жестокость испарится в присутствии по-настоящему заботливого взрослого...

Представьте, что твердая скорлупа ожесточившихся эмоций защищает очень чувствительное создание, нуждающееся в привязанности, незрелое и невероятно зависимое, но стремящееся при этом доминировать."



"Единственный способ спасти обидчика - обратить вспять процессы, которые произвели его на свет: вернуть ребенка в нормальную иерархию привязанности, а затем попытаться смягчить его защитные механизмы и удовлетворить жажду привязанности. Задача может оказаться нелегкой, но это единственное решение, дающее надежду на успех... Методы, сфокусированные на профилактике издевательств или, в качестве альтернативы, убеждающие детей вести себя друг с другом корректно, упускают из виду корень проблемы: детям не хватает уязвимой зависимости заботящихся о них взрослых."опубликовано econet

©Юлия Твердохлебова

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