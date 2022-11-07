Как грамотно смешать себя с пылью и загнать веничком под плинтус

Это инструкция для тех, кто любит говорить: “если я себя не буду пинать, то ничего не добьюсь”. Для тех, кому кажется, что говорить о себе хорошее – стыдно. Для всех, кому думается, что они ничего не добились, не добиваются и не добьются.
Наверняка, вы уже пробовали себя обесценивать, но — если все еще думаете, что в вас есть что-нибудь хорошее, – значит, делали это недостаточно профессионально. Ну ничего, сейчас мы все поправим, и вы-таки бесповоротно разрушите свою самооценку.
В умных текстах гештальтистов есть два типа таких процессов — отрицание себя и девалидизация. Всегда же важно, как по-научному называется процесс, которым занимаешься? Ну вот, теперь вы знаете.
Это все была не я. Вообще не я. Меня там даже близко не было.
Это важно понимать — при обесценивании все хорошее надо приписывать другим, а все плохое — себе. Разбилась ваза? Я уронила.
Выиграли конкурс? Это была не я.
Как не ты, твоя ж фамилия?
Очень просто. Не сдаемся.
Во-первых, фамилия, конечно, моя. Но рядом с ней нужно написать фамилию преподавателя. Он лучший, это его работа, без него я бы и рядом не стояла.
Во-вторых, жюри было знакомое и сочувствующее. Доброе. Или глупое. Поставило мне незаслуженно высокие оценки.
В-третьих, что-то я была внезапно в голосе. Обычно я дура-дурой, двух слов связать не могу, в танцах падаю, в математике туплю. А тут вселенная как-то извернулась и на полчаса сделала из меня звезду. В другой раз так не будет.
В-четвертых, это вообще случайность. На конкурс должна была ехать Маша, но она сломала ногу, но вообще Маша круче меня в сто раз, и если бы была Маша, я бы никогда и ни за что.
В-пятых, это все мама с папой. Если бы они не водили меня в кружки, не били лопатой по голове, не целовали меня в пупок и не кричали, что я – бесталанная мразь, то сама бы я до кружков не дошла, не научилась так ловко пригибаться, не получила бы безусловной любви и не сформировала боевой характер.
И конкурс бы не выиграла.
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В-шестых, это все гены. Нет, не я. Гены. Это вот во мне, как в кино, бабушка Аграфена Аркадьевна взыграла. Вот она-то была ух. А я, конечно, нет. Но 5% Аграфены Аркадьевны раз в год творят чудеса. И вообще, мозг не мой, достался мне от обезьян. А ноги от каракатицы. Так что это все не я, конечно.
Не моя победа. И не предлагайте, не возьму.
Тут другой коленкор, важно не запутаться. Тут нужно уничтожить всю ценность происходящего. Ты, конечно, в конкурсе поучаствовала. И даже выиграла. Но зря.
Во-первых, конкурс был говно. Для дебилов. Даже не так, для супердебилов. Победить в нем смог бы даже хромой чихуахуа, но он не пришел, поэтому выиграла ты.
Во-вторых, судьи были идиоты. Они не заметили гениального Васю, придрались, что он не подготовился и заснул пьяный под помостом, в общем, обидели талант, и дали приз тебе.
В-третьих, конечно, этот конкурс ты выиграла, но он же вообще региональный. А есть всероссийский. Всемирный. Всевселенный. На фоне этих конкурсов твой — просто жалкое ничего. А там ты, конечно, проиграешь, тут и думать нечего.
В-четвертых, ну выиграла ты — и что? Куда эту медаль вешать? Дома вон уже и стены оклеены, и с потолка свисает, денег от этого не прибавляется, продолжительность жизни не увеличивается, и вообще, непонятно, зачем ты этой дуростью маешься. Лучше бы кашу сварила, честное слово.
В-пятых, вот, кстати, да — про кашу. Пока ты в своих конкурсах там участвуешь, муж без обеда оголодал, ребенок описался, а любимая свекровь сама несла пакет молока из магазина. Это, во-первых, все из-за тебя (см. пункт первый, что все плохое — это ты виновата), а, во-вторых, вместо конкурсов для дебилов надо было кормить мужа, переодевать детей и нести пакет свекрови. Ну или вкручивать лампочки жене и опять-таки, переодевать детей и мыть полы теще. Мало ли, вдруг ты мальчик. Ну а девочка вообще, как Золушка, имеет право на конкурсы только после того, как выполнила список дел на пяти листах мелким почерком и превратилась в тыкву.
Ну что, дорогие ученицы, запомнили, записали? Вот, теперь вы все знаете, но практика, конечно, все равно важна. Не забывайте практиковать «это не я» и «это все фигня», что бы вы ни сделали. И тогда у вас гарантировано будет низкая самооценка, плохое самочувствие и полное, бесконечное чувство, что вы неудачница, а остальные либо уже это раскусили, либо вот-вот раскусят. Наслаждайтесь.опубликовано econet.ru
Автор: Адриана Имж
Иллюстрации: Amedeo Modigliani
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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