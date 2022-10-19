8 любимых нарциссических тактик психологического насилия

В то время, как иные формы жестокого обращения очевидны, нарциссическое психическое насилие порой бывает трудно обнаружить.





Насилие — это не обязательно физическое принуждение к чему-то. Есть много других форм жестокого обращения, таких, как сексуальное, финансовое, эмоциональное или психическое насилие, осуществляемое в устной форме.

Нарцисс разыгрывает карту "Жертва — это Я!

В то время, как иные формы жестокого обращения очевидны, нарциссическое психическое насилие порой бывает трудно обнаружить. Все может начинаться с вашего случайного комментария о чем угодно: цвет стены, посуда в раковине, автомобиль, который нуждается в техосмотре.

Ваш нарциссический партнер вдруг слышит ваш комментарий, как персонально неодобрительный. Вы пытаетесь объяснить, что это не так, и вы ничего такого не имели в виду, однако события разворачиваются таким образом, что в итоге вам уже кажется, что вы — сумасшедшая.

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Как это происходит? Вот несколько самых любимых нарциссических тактик психологического насилия:

1. Ярость - это интенсивный гнев, который возникает, как правило, ниоткуда (помните сцену с проводами из фильма «Дорогая мамочка»? / “Mommie Dearest”). Это пугает и шокирует жертву, она замолкает и старается подчиниться.

2. Доведение до безумия (Gaslighting). Нарциссы нередко злоупотребляют ложью о прошлом. В результате их жертва вынуждена непрерывно сомневаться в собственной памяти, восприятии и рассудке. Нарциссы утверждают, что все было не так, как было, и приводят тому разнообразные свидетельства. Партнер нарцисса может даже начать сомневаться в том, что сказал минуту назад.

3. Чтобы заставить вас сомневаться в себе и собственной правоте, нарциссы могут пытаться "сверлить" вас глазами. Это направленный, долгий и пристальный взгляд, лишенный всякого чувства. Это делается, чтобы напугать жертву, заставить ее покориться.

4. Наказание игнорированием. Один из тихих инструментов нарциссического манипулирования — «игнор». С вами сначала не разговаривают, а потом вроде бы позволяют «слезть с крючка» и быть прощенным, но — ценой извинений. Не важно, виноваты вы или нет. Таким образом нарцисс добивается от вас, чтобы вы изменили неугодное ему поведение. Как правило, у такого человека есть история множественных разрывов с людьми из-за мелочей.

5. Проекция. Нарциссы перекладывают, что называется, "с больной головы на здоровую". Например, злоупотребляющие ложью, они могут обвинить своего супруга во лжи. Или - заставляют супруга чувствовать себя виноватым, когда он виновен сам. Это создает смятение и путаницу.

6. Передергивание. Если нарциссу указать на его неправоту, он старается переиначить все таким образом, чтобы обвинить жертву в ее поведении. Он не принимает ответственности за свое поведение и продолжает настаивать на извинениях в свой адрес.

7. Запугивание - самая любимая их тактика — заставить партнера опасаться, что будет еще хуже, чем есть, угрожая, например, еще большим отвержением, неверностью или расставанием. Затем они отказываются от своих угроз и просят партнера о чем-то, на что обычно он бы ответил "нет". Это позволяет нарциссическому партнеру заполучить согласие на что-то, на что жертва в обычной ситуации не согласится.

8. Когда все вышеперечисленное уже не работает, нарцисс разыгрывает карту "Жертва — это Я!». В расчете на то, чтобы вернуть себе симпатию, а в следствие этого - контроль.

Вы можете научить своих клиентов помнить эти маневры, хранить молчание, если они замечают подобные попытки манипулировать собой, и выходить из подобного разговора как можно быстрее. Это поможет им избежать психологического насилия и не становиться жертвой. опубликовано econet.ru

©Christine Hammond

Перевод: Полина Гавердовская

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