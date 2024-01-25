Что делать, и кто виноват? Родительский кодекс мамы

Что делать, если ребенок не хочет идти в школу? На определенные уроки или просто нет настроения...

Что делать, если ребенок не хочет идти в школу? На определенные уроки или просто нет настроения.

У меня есть свой собственный родительский кодекс. Не факт, что он подойдет всем родителям, и я не собираюсь сейчас «рычать», чтобы отстоять его правильность. Я уже однажды, лет десять назад, так сильно «рычала» — доказывала, не могла найти слов, чтобы убедить в том, что поддержка ценнее давления, конфликтовала, спорила…

Что делать, и кто виноват?

С тех пор научилась не ломиться в закрытые двери. «Свою стаю» можно найти разными способами. Я уверена, что есть родители, которые думают, как я. И учатся быть родителями каждый день.

Кодекс:

Если что-то не нравится — голосуй ногами. Вставай и уходи. Не терпи.

Кто виноват, если ему неинтересно, скучно? И слова: «Знаете, у нас такие правила. Если я буду приходить на работу не к 8-ми, а к 11-ти, меня уволят. Если столько пропускать, то отчислят. Это система, в ней есть правила: хочешь получить аттестат, — будь добр присутствовать, как положено! Если им всем скучно, это не значит учитель плохой. Это значит, что с ними, с детьми, что-то не так!» Эти слова не убеждают ребенка.

С тобой всё так. И с учителем тоже. Он такой. Ты другой. Он имеет право тебе не нравиться. Ты тоже имеешь право не нравиться ему.

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Что делать, если система продолжает строиться по принципам давления: отчислим, накажем, поставим на место? «Администрация будет решать, что делать, а не вы. Здесь правила системы, а не те, которые дети придумывают: хочу — хожу, хочу — не хожу!»

См. пункт 1. Учись принимать решения самостоятельно. Учись взвешивать все «за» и «против». Учись не бороться, а искать новое, интересное, меняющее систему в лучшую сторону. Не бывает скучных предметов или скучных учителей, бывает скучная подача материала. Учись, глядя на то, «как не надо», и делай по-другому.

Кто виноват в том, что одного слушают, затаив дыхание, боясь пропустить что-то интересное, а на уроках другого сидят, уткнувшись в телефоны?

Мы живем в обществе, которое только недавно перестало наблюдать скучные заседания и слушать несвязные речи первых лиц. Да и сегодня есть те, кому что-то нравится и те, кто недоволен. Не нужно ждать, что кто-то удивит тебя или сделает твою жизнь интересной, этот кто-то – ты. Жизнь твоя. Если тебе не жалко тратить ее на недовольства, сиди, уткнувшись в телефон дальше.

Что делать, если хочется высказывать недовольства, искать свежие идеи и решения вместо того, что не нравится, придумывать, как могло бы быть интересно, но это никому не нужно и тебя, в общем-то, никто об этом и не просит. Да и мнение твое в системе не на первом месте. Системе важно, чтобы ты был ей удобным, а ты начинаешь бузить «нравится-не нравится».

Учись задавать вопросы и искать ответы. Что можно изменить? Что зависит именно от тебя? Какие есть возможности?

Кто виноват, что дети растут, взрослеют, а система не меняется? «Систему невозможно изменить, придется играть по её правилам!» — говорит мне классная руководительница на мое утверждение, что я не могу гарантировать стопроцентное посещение школы своим ребенком.

Учись создавать общие правила. Договариваться. Искать компромисс. Находить решения. Если это невозможно — уходи.

Сделай десять шагов навстречу, и если вторая сторона стоит на месте и не идет тебе навстречу, уходи. Правила в системе создают люди. Система не меняется, потому что люди продолжают играть по старым правилам. Они не решаются придумать свои или усовершенствовать то, что есть. Ты думаешь, самое страшное – не получить аттестат зрелости? Самое страшное – остаться незрелым, получив аттестат.

Быть зрелым – это не научиться быть удобным системе, а научиться создавать общие правила, в том числе, свои. Про свою жизнь. Я не против системы, я ЗА то, чтобы мой ребенок был счастлив и научился создавать свое счастье самостоятельно. Это и есть зрелость.опубликовано econet

Автор Ольга Плисецкая

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