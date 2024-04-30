Почему слово «Должен» часто вызывает в нас сопротивление

Казалось бы, живи, как хочешь, а не как надо и будет тебе счастье. Но, несмотря на внутреннее сопротивление, многие из нас делают, то, что требует общество, семья, дети.

В защиту слова "Должен!"

Слово «Должен» часто вызывает в нас сопротивление. «Никто никому ничего не должен», — это первое, что лично мне хочется выкрикнуть в пространство и сердито хлопнуть дверью. Как будто я по-прежнему бунтующий подросток, нежелающий подчиняться правилам и брать на себя ответственность за свои же решения.

Казалось бы, живи, как хочешь, а не как надо и будет тебе счастье. Но, несмотря на внутреннее сопротивление, многие из нас делают, то, что требует общество, семья, дети и та часть нас, которую в психологии называют Контролирующим Родителем.

Мы хотим спать, но все же встаем, чтобы проводить мужа на работу, собрать ребенка в детский сад, школу или секцию. Мы хотим отдохнуть, и все же, нагружаем себя работой, пропадаем в бесконечных командировках и в два часа ночи дописываем очередной важный документ.

Что нами движет?

ЦЕННОСТЬ. В каждом нашем «должен» заложена определенная ценность.

Приятно сознавать, что твой труд был не напрасным, когда твой ребенок достигает определенных успехов в учебе или увлечении, когда твой счет пополняется на солидную сумму, и ты можешь позволить себе отдыхать, так как тебе хочется, и где заблагорассудится.

Наши якобы «нежеланные усилия» во имя чего-то или кого-то — это ценность, даже если мы считаем себя жертвой обстоятельств, несправедливости, рока судьбы и прочих напастей.

Отрицательный результат – тоже результат, кому бы сейчас ни хотелось наморщить нос, возможно упуская из виду вторичную выгоду. Например, подтвердить себе нечто ценное, сохранив свою картину мира без изменений.

Сознавая важность своих «надо» и «должен» легче перейти в осознанный режим «хочу» и действовать с соответствующей мотивацией, особенно когда твои цели ясны и реалистичны.

Когда начинаются проблемы?

Проблемы начинаются тогда, когда мы:

Делаем для других то, что делать точно не хотим;

Делаем больше, чем должны делать в данной ситуации.

Например, выходить на работу в свой выходной, внезапно менять свои планы из-за проблем часто ноющей подруги, или за небольшую услугу «свернуть для человека горы». Думаю, у каждого из нас найдутся истории, которые укладываются в эти два пункта.

Ситуации – разные, но все они сводятся к трем основным устремлениям:

чрезмерное желание быть нужным людям;

принимать за слабых и беспомощных вполне здоровых и дееспособных людей;

делать людей счастливыми по своему усмотрению, даже если нас об этом не просили.

То есть берем на себя роль «спасителя», и занимаемся делами, за которые обычно не благодарят, или благодарят недостаточно, или не так как бы нам хотелось.

Действуя из этих побуждений, мы неминуемо приходим к проблемам и конфликтным ситуациям.

В итоге, неприятные мысли о том, что нас используют, не ценят, не любят, не принимают всерьез и сопутствующие чувства гнева, печали, страха, стыда и прочие знакомые с детства негативные расплаты.

Именно в этот момент хочется выкрикнуть: «Никто никому ничего не должен» и громко хлопнуть дверью.

И именно в этот момент мы подтверждаем нечто ценное для себя. Какое-то раннее детское решение или убеждение о том, какой вы, мир и люди вокруг.

К сожалению, истории «спасения» повторяются снова и снова пока не приведут нас к одну из запланированных финалов: быть одиноким, несчастным, отвергнутым, нелюбимым, безрадостным и так далее.

И они будут происходить до тех пор, пока вы не захотите это изменить. опубликовано econet

Автор Ксения Панюкова