Кто наиболее подвержен психосоматическим заболеваниям

Эта статья для людей сильных, сдержанных, не позволяющих себе проявлять эмоции. Именно эти люди более всего подвержены заболеваниям, относящимся к категории психосоматических.

Этот материал — для настоящих Мужчин и Женщин. Скорее, для серьезных деловых людей — руководителей. Сильных, сдержанных, не позволяющих себе проявлять эмоции. Такой тип людей (а их немало) сегодня еще нечасто обращается к психотерапевту. А именно эти люди более всего подвержены заболеваниям, относящимся к категории психосоматических. Нарушение сердечного ритма, гипертония, поджелудочная, печень, аллергия, артрит, астма, язва, остеохандроз, почки... — у какого серьезного руководителя нет ничего из перечисленного?!!

«Счастье — как здоровье.

Когда его не замечаешь,

Значит, оно есть»

И. С. Тургенев

Неочевидные причины многих болезней

Чаще всего схема лечения такая. Вначале «крепимся духом», далее — лечимся тем, что «под рукой», потом применяется то, что «кому-то помогало», затем идем к врачу и пробуем за пару дней оздоровиться, далее — меняем врача, препараты, пока еще не меняя ритма работы, питания, нагрузок. Кстати, в этом перечне психотерапевт встречается редко.

Одно из самых грустных наблюдений за два десятка лет врачебной практики: как поздно решается человек обратиться к психотерапевту! Возможно потому, что «психо» сегодня в социуме никак не вяжется с физическим здоровьем. Только факты — вещь упрямая. И сегодня я как психотерапевт утверждаю, что причина многих болезней — подавленные чувства.

Для того, чтобы это понять, рассмотрим, каким образом взаимосвязаны тело и чувства.

Качество жизни человека зависит от настроения. Хорошее настроение — все радует, все отлично получается — и наоборот. Настроение обусловлено эмоциональным состоянием человека. Эмоции являются основой (базой) для формирования разнообразных чувств. Например, в основе таких чувств как злость, раздражение, ненависть, обида — лежит эмоция гнев. А на основе эмоции страх формируются такие чувства как опасение, ужас, стыд, стеснительность…

Психическая деятельность человека, как правило, соотносится с центральной нервной системой (т.е. головной и спинной мозг), но тело человека — тоже психика! И любое эмоциональное состояние человека обусловливает состояние тела.

Природа наделила нас пятью базовыми эмоциями: страх, тревога, печаль, гнев и радость.

Невозможно назвать их негативными или позитивными, все эмоции необходимы нам для выживания и самосохранения (это главная задача любого организма в природе).

Представьте человека, у которого полностью отсутствует страх и тревога. Это как машина с отказавшими тормозами. Нет чувства опасности — организм теряет контроль и может погибнуть! Нашим предкам для выживания было необходимо «собраться», «сгруппироваться» и дать отпор, либо убежать от врага. Тело человека как любой живой объект нашего мира, имеет способность к пульсации «сжатие — расширение».

Вспомните цветы мимозы, ежика, который сворачивается клубочком, если протянуть к нему руку, кролика «застывшего» и «парализованного» от страха перед удавом. Опасность — сжатие, миновала опасность — тело расширилось. Поэтому наши мышцы сжимаются в ответ на чувства, связанные с тревогой, страхом, гневом, печалью.

Рассмотрим поподробнее, как реагирует тело на базовые эмоции

Радость

Когда мы радуемся — тело расширяется, становится легким, мы летим от счастья.

Все остальные эмоции сокращают, суживают, сжимают тело.

Страх

Представьте ситуацию: вы идете по улице, сзади слышите визг тормозов машины. Что вы чувствуете? Ваше тело сжимается в области солнечного сплетения. Идет «обрыв» в малый таз.

Говорят: «человека парализует от страха», «подкосились ноги» (особенно в коленях). Это и есть зоны страха в теле.

Каждое чувство, испытываемое человеком, имеет определенные зоны напряжения в теле. Мы и дышим всегда так, как себя чувствуем. Так, при выраженном страхе дыхание всегда замирает.

Тревога

Представьте: вы ждете кого-то, кто задержался поздним вечером. Вы мечетесь в тревоге. Появляется какая-то неусидчивость. Сердце стучит, дыхание поверхностное, чувство нехватки воздуха. Все дребезжит и внутри, и даже внешне есть какая-то дрожь. Приливы жара, холода в теле, мурашки. Тревога заполняет все тело.

Гнев

Гнев необходим нам для того, что бы «сгруппировавшись» принять решение, дать отпор, преодолеть какое либо препятствие, защитится, доказать свою правоту. Образ человека в гневе совершенно определенный: сжаты челюсти, глубокое и тяжелое дыхание. Напрягается шея, особенно ее боковые поверхности, а также грудь и руки (как для удара). Это все — зоны гнева.

Обида

Обида — это подавленный гнев, который в силу определенных обстоятельств нет возможности выразить. Поэтому зоны обиды включают в себя зоны гнева. Кроме того, обида сдавливает горло (комок в горле). От обиды перехватывает дыхание, болит сердце.

Вина

Когда нас в чем-то обвиняют, плечи сжимаются, голова наклоняется, страшно посмотреть в глаза.

Заметьте: у животных и людей базовые эмоции одни и те же. Но если животные и дети эти эмоции не скрывают, то проблема взрослого человека в том, что в силу социальных условий он далеко не всегда имеет возможность выразить испытываемые чувства.

Как правило, эти эмоции, чувства не осознаются, а лишь проявляются психологическим дискомфортом, болями, повышением артериального давления, хронической усталостью, депрессией. Но как бы человек не подавлял свои эмоции, мышцы все равно реагируют на них и все чувства отражаются на теле в виде мощного мышечного спазма.

В основу механизма подавления эмоций заложен устойчивый конфликт между инстинктивными потребностями человека и фрустрирующим влиянием внешнего (социального) мира.

Данный конфликт является причиной формирования характера человека. Характер заключается в хроническом изменении личности, смыслом которого является ее защита от внешних и внутренних опасностей (т.е. разрушения).

Защитный механизм, который стал хроническим, правильнее было бы назвать панцирем, неизбежно снижающим общую психическую мобильность человека.

Он функционирует в соответствии с принципом удовольствия — неудовольствия. В неблагоприятной ситуации он затвердевает, а в благоприятной — смягчается.

Таким образом, характерный панцирь, с одной стороны, представляет собой результат внутреннего конфликта и способа разрешения этого конфликта, а другой - он становится основой более поздних невротических конфликтов и невротических симптомов, имеющих самые непосредственные телесные проявления.

В зависимости от того, в какой ситуации чаще находится человек, какие чувства испытывает, в тех или иных участках тела возникают зоны постоянного хронического напряжения — мышечные блоки. Это приводит к функциональным нарушениям, а затем и к появлению тех или иных болезней (которые называются психосоматическими).

Например, накопившиеся подавленные обиды, блокируют грудную клетку, способствуют формированию хронического бронхита, «покашливания», не имеющих инфекционной природы. Ведь недаром бронхиальная астма является классическим психосоматическим заболеванием! Также — заболевания печени (неинфекционной природы), ведь печень является «органом-архивом» пережитых обид и гнева. Диагноз «Дискинезия желчевыводящих путей» появился в медицинском лексиконе в последние годы, а до этого существовало понятие «невроз желчного пузыря»…

Поджелудочная железа — это орган, реагирующий на тревогу и беспокойство, а сахарный диабет входит в «золотую семерку» классических стрессовых болезней. Самые уязвимые органы, реагирующие на страхи и опасения — почки, кишечник, мочевой пузырь.

Особенный акцент хочется сделать на области малого таза, особенно у женщин. Только представьте (а можете пролистать книгу своей жизни), для какого количества чувств эта зона тела является «архивом» — страхи, телесные ощущения, связанные с гинекологическими вмешательствами, родами. А какое количество обид и разочарований связано с психологическими партнерами, мужьями!

Таким образом, телесные недуги являются материальным проявлением психологических проблем человека. Взаимосвязь тела и психики очевидна! А, потому воздействуя на телесные проявления психологических проблем можно оказать помощь при психосоматических заболеваниях, эмоциональных и поведенческих расстройствах.

Современный взгляд на психосоматику выходит за рамки привычных представлений о болезнях. А привычные представления связываются в первую очередь с тем или иным дисбалансом биохимических процессов в каких-либо органах и системах организма. Мы привычно повторяем фразу, что «все болезни от нервов», но «нервы» — это центральная и вегетативная нервная система, а болеем мы от эмоций!

Подход к рассмотрению тела человека как аспекта его психической деятельности, привел к созданию телесно — ориентированного направления в психологии.

Популярность телесно-ориентированного (соматоцентрированного) подхода в психотерапии за последнее десятилетие значительно выросла за счет ее высокой практической эффективности. Важным ее достоинством является широкое разнообразие применяемых техник.

Эти психотерапевтические техники мощно восстанавливают здоровье людей любого возраста. Только значительно выгоднее (дешевле и быстрее) пользоваться ими для профилактики, то есть при незначительных симптомах: повышенная утомляемость, раздражительность, незначительные нарушения сна, снижение работоспособности, плохое настроение чаще, чем раз в неделю.

Есть же разница — лечить разрушающееся здоровье или поддерживать работоспособный биологический механизм. Например, для лечения гипертонии необходимо приблизительно от десяти и более сеансов несколько раз в году, а для профилактики — от двух до пяти в год.

Еще в пятом веке до н. э. Сократ утверждал, что не существует телесной болезни, отделенной от душевной. А Платон, знаменитый ученик Сократа, сетовал: «Большая ошибка совершается там, где телесные и душевные болезни лечат разные врачи. Ведь тело неотделимо от души». опубликовано econet

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