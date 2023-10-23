Почему не стоит дружить с бывшими

Люди нередко склонны пытаться возобновить бывшие отношения. Причин этому много — неудачные новые отношения или так и не удавшиеся попытки их завести, идеализация бывшего партнера спустя годы или просто вера в то, что человек мог сильно измениться. Однако в большинстве случае такие попытки заканчиваются неудачно, хотя мы и не всегда понимаем, почему так происходит.

Стоит ли возобновлять отношения с бывшим...

Люди нередко склонны пытаться возобновить бывшие отношения. Причин этому много — неудачные новые отношения или так и не удавшиеся попытки их завести, идеализация бывшего партнера спустя годы или просто вера в то, что человек мог сильно измениться. Однако в большинстве случае такие попытки заканчиваются неудачно, хотя мы и не всегда понимаем, почему так происходит.

Часто спустя несколько лет нам начинает казаться, что мы расстались с бывшим партнером из-за каких-то мелочей, которые того не стоили. В итоге, когда мы его встречаем, нам приходит в голову мысль, что отношения стоит вернуть, так как в этот раз все будет совершенно по-другому. Однако, чтобы оценить, действительно ли у этих отношений может быть «второй шанс», следует проанализировать причины, по которым вы расстались. Иногда кажется, что все конфликты и обиды были из-за мелочей, но проблема может быть и в том, каким человеком является ваш бывший партнер.

Следует оценить его также, как при выборе нового партнера — насколько он этичный, благородный, добрый, уважительно ли он относится к женщинам и вообще окружающим его людям. Если вы расстались по причине того, что он был инфантильным, эгоцентричным человеком, который поступал неэтично, в том числе и по отношению к вам, то шансов на то, что он изменился, немного. Конечно, многим хочется верить, что люди с годами меняются, однако в большинстве случаев это не так.

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На самом деле уже при встрече с бывшим партнером и после разговора с ним вы поймёте, изменился ли он. Если мужчина по-прежнему винит во всех своих неудачах окружающих его людей, плохо отзывается о своих коллегах или о женщинах, с которыми он был в отношениях после вас, то скоро и вы окажетесь в стане этих так называемых «врагов». Если он не платит алименты на ребенка от прошлого брака, то сразу будьте готовы к тому, что он не станет платить их и вам на вашего общего ребенка. Стоит помнить, что проблема такого негативного ко всем отношения вовсе не в других людях, а в самом человеке.

Вступать в новые отношения с человеком имеет смысл только в том случае, если он действительно личностно повзрослел и изменился, но это маловероятная ситуация. Не стоит считать, что изменилось и его отношение к вам — все прошлые обиды, ссоры и претензии очень быстро снова войдут в вашу жизнь. Чаще всего мы расстаемся с теми людьми, которые приносят в нашу жизнь много негативных эмоций, поэтому хорошо подумайте, хотите ли вы снова их испытывать.

Конечно, возможен и такой вариант, когда причины расставания были не в партнере, а в вас или во внешних обстоятельствах. В таком случае вы можете попробовать снова начать с человеком отношения, однако стоит учитывать несколько моментов. Самое главное — не пытайтесь продолжать отношения, а постройте новые. Люди, может, и не меняются так глубоко, но все же несколько лет — довольно долгий срок, и стоит это учитывать.

Попробуйте сначала заново узнать человека, его интересы, мечты, цели и планы — соотнесите их с тем, чего вы сами хотите добиться в жизни. Ни в коем случае не вспоминайте о старых претензиях и обидах – если уж вы собрались строить с партнером новые отношения, то позвольте им быть действительно новыми, без примеси прошлых огорчений.опубликовано econet

Автор: Ольга Юрковская

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