ЧТО нас больше всего раздражает в других

Меня просто бесит ситуация, когда я договариваюсь с кем-то о встрече, прихожу, а его нет вообще или он заставляет меня ждать.

©Дэвид Стюарт

Что является наибольшей проблемой в общении с другими людьми

Учитель сказал:

- Вчера мы не закончили разговор о проблемах. Что для вас является наибольшей проблемой в общении с другими людьми?

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Ученики задумались, наконец, один из них сказал:

- Я знаю, Учитель. Меня просто бесит ситуация, когда я договариваюсь с кем-то о встрече, прихожу, а его нет вообще или он заставляет меня ждать.

Другой ученик сказал:

- А меня больше всего раздражает, когда кто-нибудь обещает мне что-то, а потом не делает.

Третий ученик пожаловался:

- Я просто ненавижу, когда человек не дает конкретного ответа. Не важно, предлагаю ли я ему товар или спрашиваю, как он собирается провести выходные.

Больше учеников в тот день не было. Учитель спросил первого ученика:

- Скажи, ты хоть раз опаздывал куда-то?

- Я не помню таких случаев, может быть, только в детстве. Я постоянно смотрю на часы и тороплюсь.

Второго ученика Учитель спросил:

- Ты всегда выполняешь свои обещания?

- Да, - ответил ученик, - чего бы мне это ни стоило!

Третьему ученику Учитель задал вопрос:

- Ты сам всегда конкретен в своих высказываниях?

- Абсолютно! - воскликнул третий ученик.

- А теперь представьте, - сказал Учитель, - что вам не нужно никуда спешить, совершенно необязательно отвечать за свои слова и можно говорить общими словами, практически ни о чем.

Каждый из учеников подумал о своем, и, увидев, как все трое задумчиво опустили головы, Учитель продолжил:

- Нас больше всего раздражает в других то, чего мы сами не можем себе позволить. Мы думаем, что это проблемы, но гораздо чаще это наша зависть.опубликовано econet.ru

©Тадао Ямагучи

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