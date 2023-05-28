ЧТО скрывается за нерешительностью

Люди часто обращаются с жалобой на то, что они неспособны принимать решения. При этом, подразумевается, что это такое качество личности - «нерешительность». Но нерешительность является выражением состояния или расстройства, страха перед выбором. Но и это не все. Страх перед выбором формируется из нескольких составляющих: страха потери контроля и страха отвержения.

Люди часто обращаются с жалобой на то, что они неспособны принимать решения. При этом, подразумевается, что это такое качество личности - «нерешительность».

Но нерешительность является выражением состояния или расстройства, страха перед выбором. Но и это не все. Страх перед выбором формируется из нескольких составляющих: страха потери контроля и страха отвержения.

Страх перед выбором

Возьмем пример.

Женщины собираются у кого-то дома на девичник. Две подруги хозяйки приносят по тортику. Спонтанно так получилось. Был разговор, принести что-то к чаю, и обе решили, что тортик будет самая подходящая к чаепитию вещь. Два торта на столе и хозяйка начинает мысленно метаться, какой торт резать первым.

Она должна выбрать один, но в ее понимании, подруга, чей торт будет разрезан вторым, непременно обидится, подумает, что ее не уважают. А дальше слезы, скандал, гостья хлопнет дверью и, все, больше никогда не будет общения. Нет, когда это все дословно крутится в голове, это уже тяжелый случай. Набор ассоциаций пролетает в сознании одним порывом, оставляя готовую дилемму, с какого тортика начать. Она стоит задумчиво над тортами, потом бросает нож, хватается за чай, и кричит кому-то за столом: «Девочки, порежьте тортик!»

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Все в жизни на тортиках не замыкается. Надо покупать бытовую технику, подарки, выбирать праздничные блюда, одежду, в конце концов, и партнера тоже. Страх совершить ошибку часто выливается в перфекционизм, ибо надо принять идеальное решение, чтобы потом не пожалеть.

Что делать, если идеальное решение на ум не приходит? Можно попрокрастинировать (постоять с ножом над тортами) или перебросить ответственность на других (режьте торт сами и несите ответственность если кто-то обидится). Некоторые люди проводят в магазинах в попытке купить какую-то вещь часами. Берут то одно, то другое, то снова первое, а второе откладывают. Почти доходят до кассы, возвращаются и берут второе, и т.п.

Не всегда колебания или невозможность решить, что делать является злом. Сомнения обычно толкают людей на более тщательное обдумывание вариантов действий. Но если последствия неправильного выбора пугают чрезмерно, то у человека возникает состояние вплоть до паники.

Почему этот страх развивается? Такие люди с детства приучены к тому, что если что-то сделаешь неправильно, то тебя накажут, высмеют или отвергнут. Именно поэтому ошибка в ситуации, чей тортик резать, становится проблемой.



Люди со страхом перед ошибкой имеют несколько общих характеристик:

1. У них низкая самооценка.

2. Они ожидают скорее негативного, а не позитивного исхода от своих действий.

3. Чувствуют ответственность за чужие эмоции.

4. Избегают новых и трудных заданий, где риск сделать ошибку может быть, в их представлении, очень высок.

5. У них особая чувствительность к ошибкам. Даже мелочь может привести их в состояние отчаяния. Даже если их ошибку никто не видел, а они ее немедленно исправили.

6. Неправильный выбор вызывает у них чувство вины и приступ самоуничижения.

7. Они очень чувствительны к критике, но сами себя критикуют нещадно.

8. Когда они таки делают выбор, нередко интерпретируют свой поступок отрицательно, приходя к умозаключению, что могло бы быть и лучше, если бы выбрал противоположенное.

Со стороны, возможно и не кажется, что ситуация неразрешима. Режь тортик, который стоит ближе пока подружки сидят в комнате за столом. Если они не будут видеть очередность разрезания тортиков, и никто не обидится. Нет, они, конечно, могут спросить, но это маловероятно.

Однако люди с этим со страхом делать выбор способны умело поддерживать эту фобию у себя (механизм не уникален, так люди поддерживают практически все фобии).

1. Они мало думают о причине своей реакции и о предпосылках ситуации, но зато много о негативных последствиях (действительно ли подругам важно, чей тортик начнут резать первым).

2. Они редко рассказывают о своих сомнениях в выборе и колебаниях окружающим, в основном тем, кто непосредственно включен в ситуацию принятия решения. Держат это при себе (можно было и прямо спросить подружек, принципиальна ли очередность резки).

3. Сильно застревают на том моменте, когда ситуация станет неуправляемой и негативные последствия выбора начнут оказывать влияние на всех подряд (все, разрезала тортик, и у одной из подружек начинают трястись губы и слезы на глаза наворачиваются).

4. Стараются сами перебороть, задавить страх, что может привести к импульсивным и действительно негативным последствиям. Это усиливает страх принять неверное решение.

5. Страх ошибиться пересиливает разумные и логические размышления.

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Что с этим можно сделать?

1. Надо определиться с перфекционистскими идеями. Они наверняка есть, но их нужно тщательно обдумать и найти корни.

2. Если есть сомнения, составить план альтернатив и выхода из затруднительной ситуации. Можно, к примеру, в деле дилеммы между тортами привлечь других людей, спросить, с какого торта начнем

3. Дать возможность людям реагировать на ваши действия и ваш выбор, так как они хотят. Конечно, выбор может реально повредить другим, но далеко не всегда. Бывает, что уже известно, что между подружками существует соревнование, которое спускается вплоть до уровня резки тортов. Дайте им возможность решить этот вопрос самостоятельно. Не за все в этой жизни нужно брать ответственность. Если же вы решили стать миротворцем и не давать повода для скандалов, режьте мужественно торт сами, не думая о грядущей катастрофе. Если она таки случится, виноваты не вы, а это продолжение конфликта между подругами. Им нужен был повод, и они его нашли.

4. Всегда в таких случаях советуют «посмотреть со стороны». Банально, но эффективно. Представьте, что Вам рассказали историю о некой даме, которая мучилась над очередностью разрезания тортов. Как это со стороны? Нет, дурой, обзывать себя не обязательно. Подумайте лучше, действительно ли ситуация неразрешима и настолько важна.

5. Проверьте свои убеждения, действительно ли так страшно делать ошибку.

6. И, главное, разрешите себе делать ошибки. Это главная обучающая часть жизни. Через них мы познаем себя как личность и получаем возможность развиваться. опубликовано econet

Автор Наталья Стилсон

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