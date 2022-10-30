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Один вопрос, который улучшит ваши отношения

Источник: soulpost.ru 30 октября 2022 6932
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Несмотря на наши отличия, все мы хотим одного и того же: чтобы нас уважали, ценили, признавали, что наше мнение важно, что мы достойны хороших отношений.

Один вопрос, который улучшит ваши отношения

Вы будете ссориться со своим мужчиной. Какой бы сильной ни была ваша любовь. Но у каждого из вас свои представления о том, как все «должно быть» — и это нормально. Но несмотря на наши отличия, все мы хотим одного и того же: чтобы нас уважали, ценили, признавали, что наше мнение важно, что мы достойны хороших отношений.

Все мы хотим одного и того же!

Много лет назад, во время одной из ссор с моим мужем из-за какой-то глупости, я поняла, что о чем бы мы ни ссорились — будь то цвет новых обоев или какой-то бесполезной вещи, — это была не настоящая причина нашего конфликта. 

Причиной была наша отчаянная потребность быть услышанными и понятыми.

Когда до меня это дошло, мой уровень враждебности резко упал до ноля, и мое сердце наполнилось теплотой. В этом мужчине больше положительного, чем негативного, — подумала я, — и даже то, что меня порой раздражает, — я могу с этим жить, он заботливый семьянин. Тогда в тот момент, когда меня накрыло волной любви, я взяла его за руки и посмотрела в его глаза. А потом задала вопрос, который с тех пор сильно изменил наши отношения: «Как я могу быть для тебя лучшей женой?»

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Никогда я не чувствовала себя настолько эмоционально обнаженной и уязвимой, но в то же время принятой мужем. Его взгляд смягчился, мышцы расслабились. «Можешь, пожалуйста, быть более терпеливой со мной? — спросил он едва не умоляя. — Знаю, я не идеальный, но я стараюсь».

«Я тоже буду стараться», — прошептала я в ответ, утопая в его объятиях сочувствия и принятия. Конечно, он не идеальный, — подумала я, — но и я неидеальна.

Мы решили сделать выбор в пользу любви. Мы решили быть счастливой парой и готовы прилагать для этого усилия.

Что я поняла, так это то, что мы ничего не можем требовать друг от друга, если сначала ничего не предлагаем сами. И на самом деле это позволяет вам контролировать свою жизнь.

Один вопрос, который улучшит ваши отношения

Конечно, не всегда возможно быть таким мудрым человеком, который зрело на все реагирует — особенно в пылу ссоры. Иногда обвинить своего партнера или заснуть в разных комнатах кажется проще. Но не берите это в привычку. Потому что когда мы делаем что-то слишком часто, это становится нашим образом жизни, который потом трудно изменить. Лучше контролируйте свои эмоции — от этого зависят ваши отношения.

Успокойтесь, сделайте все, что вам для этого нужно, и ...позвольте себе быть зрелыми.

Так каким мужем или женой вы хотите быть в отношениях? Подумайте об этом. А как вы можете быть лучшим мужем или женой? Пусть ваш партнер будет вашим отражением, чтобы сказать, в каких сферах вам нужно улучшиться. Не принимайте эти слова как критику, а скорее как конструктивный фидбек и возможность развиваться и расти. Подумайте о том, что вам скажет ваш партнер, и настройтесь работать над собой. Чем лучше вы станете, тем лучшими будут ваши отношения. опубликовано econet.ru

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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