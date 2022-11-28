Путеводные знаки: когда мир идет вам навстречу

Как отличить надвигающуюся мель или водопад от нормального поворота в потоке? Ориентироваться в окружающем мире можно с помощью вполне осязаемых знаков.

Вадим Зеланд. Трансерфинг реальности. Течение вариантов. Путеводные знаки

Когда вы двигаетесь по течению,

мир идет к вам навстречу

Но как отличить надвигающуюся мель или водопад от нормального поворота в потоке? Ориентироваться в окружающем мире можно с помощью вполне осязаемых знаков.

Мир постоянно подает нам эти знаки.

Наиболее известный и распространенный вид знаков – это приметы. Есть приметы плохие и хорошие. Если увидел радугу – хороший знак. Если черная кошка перебежала дорогу – жди беды.

Так принято считать.

Общепринятые приметы сформировались в результате многократных наблюдений и сопоставлений. Если процент срабатывания приметы достаточно высок, выявляется закономерность, которая становится достоянием общественного мнения, поскольку люди постоянно рассказывают друг другу о странных явлениях. Однако приметы далеко не всегда сбываются.

Почему же так получается?

Что происходит, когда человек что-то забыл и ему приходится вернуться? Он думает, что возвращаться – плохая примета. Он может не верить в приметы, но стойкий общественный стереотип все равно отбрасывает тень в подсознании.

В мыслях рождается установка на ожидание какой-нибудь неприятности.

Или нет, думает человек, не буду возвращаться. Но это тоже не помогает, потому что ровное течение уже нарушено и человек в какой-то степени уже выбит из равновесия.

Ожидание беды вносит свои коррективы в параметры мысленного излучения, и человек переносится на линии жизни, соответствующие этим параметрам.

Человек получает то, чего опасается. Он сам допустил такую возможность в свой сценарий. Именно поэтому вероятность срабатывания приметы возрастает.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Как видите, общепринятая примета сама по себе не может служить законом, или даже закономерностью. Почему именно черная кошка служит для всех стандартным дурным знаком? Или, с какой стати черная кошка может оказать какое-то влияние на вашу жизнь?



Влияние оказывает не она, а ваше отношение к примете. Если вы верите в приметы, они будут участвовать в формировании событий вашей жизни. Если не верите, но сомневаетесь, влияние примет будет слабее, но все же будет. Если не верите и не обращаете на приметы внимания, они не будут оказывать на вашу жизнь никакого влияния.

Все очень просто: вы получаете то, что допускаете в сценарий своей жизни.

Человек, рассматривающий приметы как предрассудки, не имеет в слое своего мира никаких признаков их исполнения. Приметы действуют в слоях чужих миров, потому что те люди находят для себя подтверждения, а наш неверующий – нет.

Если приметы сами по себе не оказывают влияния на события жизни, тогда о каких путеводных знаках пойдет речь?



Черная кошка не может оказать влияния, но она может служить знаком, который служит предупреждением о событии, которое будет иметь место на пути течения вариантов.

Вопрос только в том, какие знаки считать путеводными. Ведь если задаться целью наблюдать, можно во всем происходящем вокруг видеть сплошные знаки.

Но как эти знаки интерпретировать?

Интерпретацией мы заниматься не будем. Неблагодарное это занятие. Слишком ненадежно и непонятно.

Единственно, что можно сделать, это принять знак к сведению, усилить бдительность Смотрителя и быть более осторожным.

Путеводными знаками являются те, которые указывают на возможный поворот в течении вариантов. Другими словами, знак служит предвестником события, которое внесет более менее ощутимое изменение в размеренное течение жизни.

Если вы ожидаете какой-то поворот, хоть незначительный, тогда может появиться знак, сигнализирующий о повороте. Если надвигается поворот, который вы не ожидаете, – тоже может появиться какой-нибудь характерный знак.

Что значит характерный?

Дело в том, что когда течение вариантов делает поворот, вы переходите на другую линию жизни.

Напомним, что линия является более-менее однородной по качеству жизни. Поток в течении вариантов может пересекать разные линии. Линии жизни отличаются друг от друга своими параметрами. Перемены могут быть незначительными, но разница все же ощущается.

Вот эту качественную разницу вы и подмечаете сознательно или подсознательно: будто что-то не так, как было минуту назад.

Таким образом, путеводные знаки появляются только в том случае, когда начинается переход на другие линии жизни.

Вы можете не обратить внимания на отдельное явление. Например, ворона каркнула, а вы не обратили внимания. Вас это не насторожило, вы не почувствовали качественной разницы, значит вы все еще находитесь на прежней линии. Но если вы обратили внимание на явление, что-то в нем вас насторожило, значит это знак.

Знак отличается от обычного явления тем, что он всегда сигнализирует о начавшемся переходе на существенно отличную линию жизни.

Настораживают обычно явления, произошедшие сразу же после перехода на другую линию. Это потому, что линии жизни качественно отличаются друг от друга.

Эти отличия могут носить разный характер, иногда не поддающийся внятному объяснению: ощущение, как будто что-то не так.

Когда произошел переход на другую линию, мы это интуитивно чувствуем, иногда подмечая явные изменения в виде знаков. Мы как будто краем глаза видим или подозреваем, что появилось нечто новое в течении.

Знаки служат указателями, они говорят нам: что-то изменилось, что-то происходит.

Явление, произошедшее на текущей линии жизни, как правило, не настораживает. Оно имеет то же качество, что и другие явления на данной линии. Хотя, если человек игнорирует все, что творится вокруг него, он не заметит и явных знаков.

Переход на существенно отличную линию обычно происходит поэтапно, через промежуточные линии. Знаки на этих линиях могут появляться как предупреждения различной степени строгости.

Бывает так, что человек проигнорировал первое предупреждение. Переход продолжается, следует второе предупреждение, потом третье, и если после этого человек не останавливается, происходит то, что должно произойти на финальной линии.

Как уже говорилось, однозначно интерпретировать знаки очень сложно.

Не может быть уверенности даже в том, что явление, обратившее на себя ваше внимание, является знаком. Можно только принимать к сведению то, что мир хочет что-то сообщить.

Нас интересуют, прежде всего, надвигающиеся мели и пороги. Иногда хочется получить хотя бы намек, чего следует ждать впереди. В большинстве случаев вопрос можно сформулировать так, чтобы получился двухполярный ответ: да или нет.

Например, получится или нет, успею или нет, сумею или нет, хорошо или плохо, опасно или нет, и так далее.

Интерпретацию знака необходимо сводить лишь к намеку на версию ответа типа “положительно” или “отрицательно”.



На большую точность не стоит рассчитывать.

Знак несет в себе намек на качество грядущего поворота.

Если знак ассоциируется с неприятными ощущениями, внушает опасение, недоверие, неприятное удивление, беспокойство, дискомфорт – значит, знак сигнализирует о негативном повороте событий.

Если ощущения неоднозначны, тогда нет смысла интерпретировать знак – оценка будет ненадежной.

В любом случае не стоит сильно беспокоиться и придавать большое значение знакам.

Однако если вы обратили внимание на знак, не стоит и пренебрегать.

Может быть, он несет в себе предупреждение, что надо быть осторожней, или изменить свое поведение, или вовремя остановиться, или выбрать другое направление действий.

Знаки могут иметь самую разнообразную форму. Требуется только различать, какое они имеют значение: позитивное или негативное.

Например, я спешу, а мне загораживает дорогу старушка с клюкой, и я никак не могу ее обойти. Что должен означать такой знак? Скорей всего, я опоздаю. Или вот, мой автобус, который обычно едет не спеша, сегодня почему-то летит, как угорелый. Видимо, я где-то зарвался и мне следует быть осторожней. Или вот, задуманное никак не поддается, появляются какие-то вязкие препятствия, дело движется со скрипом. Может быть, я выбрал тупиковый путь и мне туда вовсе не надо?

Главное достоинство знаков в том, что они способны вовремя пробудить вас от сна наяву и дать понять, что вы, возможно, действуете в интересах деструктивного маятника и в ущерб себе.

Человек часто совершает роковые ошибки, находясь под зомбирующим наркозом маятника, а потом вспоминает, что не отдавал себе отчета в своих действиях, потерял бдительность. В таких случаях интерпретация даже безобидных знаков, как предупреждение, не будет излишней.

Осмотрительность и осознанный, трезвый взгляд на происходящее, никогда не помешают. Главное, чтобы осторожность не перерастала в беспокойство и мнительность.

Необходимо заботиться, не беспокоясь.

Как ни странно, самые ясные и четкие путеводные знаки – это фразы людей, брошенные как бы невзначай, спонтанно, без предварительного обдумывания.

Если вам осознанно пытаются навязать свое мнение, можете пропустить это мимо ушей.

Но если брошена спонтанная фраза, которая является рекомендацией что-либо сделать или как поступить, отнеситесь к ней очень серьезно.

Спонтанные фразы – это те, которые произносятся совершенно необдуманно.

Вспомните, как бывает, когда вы отвечаете на чью-то реплику буквально сразу, не раздумывая. Ответ как будто уже существует где-то в глубине сознания и слетает с ваших губ, минуя аналитический аппарат разума.

Подобным же образом бросаются рассеянные фразы, когда разум либо дремлет, либо занят чем-то другим. Когда разум дремлет, говорит душа, а она-то как раз обращается к информационному полю напрямую.

Например, вам невзначай бросили: “Возьми шарфик, простудишься”. Наверняка, если вы не послушаетесь, то потом пожалеете.

Или вот, вы озабочены какой-то проблемой, а вам кто-то попутно бросает малозначащую для вас рекомендацию. Не спешите отмахнуться и прислушайтесь.

Или вот, вы уверены в своей правоте, а кто-то между делом, не нарочно, показывает вам, что это не так. Не упрямьтесь и осмотритесь, не лупите ли вы руками по воде.

Душевный дискомфорт – тоже очень ясный знак, только, как правило, на него мало обращают внимания.

Если вам нужно принять решение, никто лучше вашей души не знает, что нужно делать. Часто очень трудно понять, что именно подсказывает вам душа.

Но, как было показано выше, можно вполне однозначно определить, нравится ей решение разума, или нет.

Вот вам необходимо принять какое-то решение.

Остановитесь и послушайте шелест утренних звезд.

А если ваш разум уже принял решение, и вы вспомнили про шелест с опозданием, постарайтесь восстановить в памяти, какие чувства вы испытывали, когда принимали решение.

Чувства эти можно охарактеризовать, как “мне хорошо” или “мне плохо”.

Если решение вам далось с неохотой, если было гнетущее состояние, тогда это однозначно “плохо”. В таком случае, если решение можно переменить, смело меняйте.

Определить состояние душевного комфорта нетрудно.

Трудно вовремя вспомнить, что вам нужно прислушаться к своим чувствам, потому что разум рассуждает авторитарно и никого, кроме себя, слушать не расположен.

Громогласный грохот здравого смысла не только заглушает шепот души. Разум всегда всячески старается обосновать и доказать свою правоту.

Вот вы стоите перед выбором: “да” или “нет”.

Душа пытается робко возразить: “нет”.

Разум отдает себе отчет, что душа говорит “нет”, но притворяется, что не слышит и убедительно обосновывает, опираясь на “здравые рассуждения”, свое “да”.

Прочитав эти строки, отложите их на отдельную полочку своей памяти, и в следующий раз, когда будете принимать решение, вспомните про них.

Вы убедитесь, что все происходит именно так.

Предлагаю вам хорошо запомнить простой и надежный алгоритм для определения душевного “нет”:

если вам приходится себя убеждать и уговаривать сказать “да”, значит, душа говорит “нет”.

Запомните, когда ваша душа говорит “да”, вам нет необходимости себя уговаривать.

Впоследствии мы еще обратимся к этому алгоритму.

Необходимо постоянно наблюдать, какие знаки подает вам окружающий мир. Но не следует стремиться видеть знаки во всем.

“Вот птицы высоко летают. К чему бы это?”. Да высоты они не боятся, вот и летают себе.

Стоит лишь принимать знаки к сведению и помнить, что они могут быть путеводными.

Как только вы забыли, вас сразу берут в оборот маятники, и вы можете стать жертвой обстоятельств.

Особенно скрупулезно нужно проверять желания и поступки, которые способны в корне изменить вашу судьбу. Если желание вызывает некоторый дискомфорт и есть возможность от него отказаться, – откажитесь. Это желание идет не от души, а от разума. Желания разума всегда навязаны маятниками.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

То же самое касается поступков.

Если проигнорировать душевный дискомфорт, в большинстве случаев ничего страшного не случится, но иногда вам придется крупно пожалеть.

Поэтому лучше по возможности отказываться от желаний и поступков, вызывающих дискомфорт, сомнения, опасения и чувство вины. Это намного упростит вам жизнь и избавит от массы проблем.

Правда, есть одно “но”.

Если ваши предыдущие действия завязали клубок проблем, то принципом отказа иногда приходится жертвовать.

Например, в некоторых случаях вам приходится говорить неправду, или идти на ненавистную работу. Однако когда эти клубки будут развязаны, можете смело пользоваться принципом отказа.

Вот и все, что можно рассказать о путеводных знаках в рамках модели Трансерфинга.

Свои знаки можете заметить и интерпретировать только вы сами. Мне не нужно вас учить, как это делать. Вы сами все поймете, если будете наблюдать за собой и окружающим миром.

Не следует только придавать недостаточно ясным знакам избыточно важное значение и включать негативные интерпретации в сценарий своей жизни.

Чтобы не сесть на мель и не налететь на порог, достаточно просто не создавать избыточные потенциалы. При этом можно обойтись и без знаков. Все-таки, нам не дано ясно понимать их значение.

Единственный знак, на который следует обратить особое внимание – это состояние душевного комфорта во время принятия решений.

К шелесту утренних звезд действительно стоит прислушаться.опубликовано econet.ru

©Вадим Зеланд

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet