Секрет баланса

Простой вопрос, который решается компромиссом, может перерасти в настоящую войну, если слить границы. Без разделения границ (без уважения, без признания важности другой воли) любовь не сохранить. Любовь теряется, если вы не уважаете другого - это главный закон баланса.

Главный закон баланса

Есть разница интересов, надо увидеть это, принять и решить проблему

Небольшой дефолт в паре случается по разным причинам, а вот нарастает он и приводит иногда к Аду всегда по одной причине:

неумение разделить границы.

Не разделив границы, конфликт разрулить невозможно. Снежный ком будет нарастать. Зато, разделив границы, из небольшого дефолта можно вернуться в баланс. Быстро вернуться в баланс! И это касается не только любовного дефолта, это касается конфликтной ситуации на работе, с друзьями, с родителями, даже с детьми!

Парадоксально, но многие считают лекарством от дефолта наоборот слияние границ.

"Если женщина не права, попроси у нее прощения". "Лучшее женское оружие - слезы!"



Все подобные советы опираются на идею о том, что пара - единое целое, и увидев слабость или боль одного, второй сейчас же смягчится и из состояния конфликта перейдет к заботе.

Но это бывает так, когда в паре - баланс, когда конфликт несерьезный, сиюминутный и наносной, не касается чего-то важного и принципиального. Вот тогда и правда, он попросил прощения за ее ошибку и она благодарна, что он ее так любит, или она заплакала в ответ на его претензию, и он тут же почувствовал, что его претензии - мелочь по сравнению с ее огорчением. (Честно говоря, это все то же - заваливание границ, но в балансе иногда выглядит умилительно).

И совсем иное дело, когда в паре уже начался дефолт, то есть партнеры видят друг в друге не родную половинку, а в чем-то близкое, но в чем-то уже и враждебное существо, еще не врага, но уже оппозицию. Здесь попытка слияния границ сразу вызывает агрессию. Как воровство при свете дня.

Например:

Он думает, что она не права, но просит у нее прощения. Он надеется (в слиянии), что она как и он понимает, что не права и будет благодарна ему за лояльность.

Но так иногда бывает в балансе. А в дефолте она уверена, что права, поэтому когда он просит прощения, она заявляет ему, что ей не нужны слова, а нужны дела.

Он в гневе, ведь, мало того - он прав, но согласился уступить, так она еще и не благодарна и требует доказательств. И его ярость не знает предела.

Конфликт усугубился, поскольку ему сначала показалось, что ее претензия несерьезна и достаточно нежного "ну прости, пупс", чтобы она тут же успокоилась.

Но нет, в дефолте (даже временном) все серьезней. В дефолте вы в оппозиции, а не в слиянии, и любая попытка изобразить слияние выглядит как попытка отжать территорию.

Или.

Он в серьезных претензиях к ней, а она просто заплакала, надеясь, что любящий человек тут же плюнет на свои претензии и кинется ее утешать. Но так бывает в балансе, когда любые претензии несерьезны, серьезных противоречий просто нет, все в ажуре.

А представьте себе, что его претензия кажется ему очень важной, принципиальной.

Например, он всерьез обеспокоен тем, что она истратила много общих денег.

Всерьез обеспокоен, а не просто чуть задет. В этом случае ее слезы он воспримет как грязную манипуляцию. Она истратила деньги, но не хочет обсудить этот факт как взрослый партнер, объяснить свои мотивы и аргументировать уместность трат или хотя бы признать свое транжирство и обещать впредь быть экономней.

Нет, вместо этих нормальных действий она прибегает к эмоциональному давлению.

Она пускает слезки и притворяется маленькой беспомощной девочкой. При пустяковом конфликте такая девочка может умилить, при серьезном приводит в бешенство. Он тоже может заплакать, каждый умеет плакать, почему же именно женщина должна использовать это "лучшее оружие"?

То есть в дефолте любое "иди ко мне на ручки" и "возьми меня на ручки" (а слияние выражается именно в этом) ведет к усилению конфликтов.

К вам на ручки не бегут и вас не хотят брать на ручки, от вас хотят серьезного поведения, конфликт серьезный, поэтому любые сюсюканья, хоть в детской роли (я маленький), хоть в родительской (ты маленький) вызывают агрессию.

Маленьких нет, оба большие.

За слиянием границ всегда стоит ваша претензия на территорию партнера, а в конфликте второй чувствует угрозу для своей территории. Поэтому ваши претензии на его территорию он воспринимает агрессивно. Именно поэтому так важно разделить границы. Это быстро снизит конфликт.

Смотрите примеры:

Муж (или бойфренд, не важно) сильно задержался, не позвонив, и это не первый случай наплевательства, претензии к нему накопились (отличие конфликта в балансе в том, что нет никакого снежного кома, все было прекрасно и вдруг что-то произошло, неприятное, но несерьезное).

Жена встречает его холодом и вопросом, что случилось. Муж лезет к ней целоваться и шутит. Он воспринимает ее как свою половиночку, которая конечно же не может всерьез злиться, любит его и соскучилась, чувствует то же самое, что и он сейчас. Такое шутовство может вызвать в жене гнев.

Он не просто поставил под угрозу ее доверие и обидел ее безразличием (не позвонив), он и сейчас делает вид, что все хорошо, ничего страшного не случилось, а значит считает такое поведение нормальным, будет повторять и хочет продавить ее на слив территории.

Она была готова к конструктивному диалогу и поняла бы, если бы он сказал ей: "Извини, я не мог позвонить потому-то..." (это и есть деление границ, признание разницы интересов, в его интересах своими делами заниматься, в ее интересах не переживать) или даже:

"Давай подумаем, что сделать, чтобы ты не волновалась, но и я не чувствовал себя на привязи".

Жена увидела бы, что муж понимает серьезность ее претензий, и она была бы готова обсудить конструктивно. Вспышки ненависти не было бы, может быть она бы даже подумала, что создает ему слишком много ограничений и согласилась бы от какой-то части отказаться.

Почему так важно деление границ в конфликте?

Потому что вы показываете человеку, что его интересы отдельно, а ваши отдельно, но вы цените его и готовы искать компромисс.

Если же вы даете понять, что считаете свои интересы его интересами, он может взбеситься. "Малышка, иди сюда!" (Забей на свои переживания, я пришел и хочу тебя, значит и ты меня тоже хочешь). "Почему ты такая недовольная? Что опять не так? Я работал!" (Забей на свои переживания, думай лучше о том, что я устал, где твоя ласка и мой ужин?).

При конфликте слияние границ - это проявление неуважения к другой стороне или к себе. Это игнор чьих-то интересов. Интересы разные при конфликте и надо дать понять: да, наши интересы столкнулись, вот твои, вот мои, я буду учитывать твои, тебя прошу учитывать мои. Это лучший способ выйти из конфликта! Особенно пока не нарос снежный ком.

Даже если слияние проявляется как слив своей территории, а не претензия на чужую территорию, это все равно приводит к разрастанию конфликта.

Допустим, тот же муж пришел поздно, не позвонил, поскольку был очень занят. Видя недовольство и даже обиду жены, он не пытается защищать свои интересы, а просто просит прощения. "Прости, милая, я идиот, мне нет прощения".

Скорее всего жену не устроит такое объяснение (идиот?), она понимает, что у него была какая-то причина, он не просто так задержался и не позвонил, ей интересно понять его мотив, а не просто увидеть посыпание головы пеплом.

Но пусть даже ее удовлетворили просьбы о прощении и обещание больше так не поступать (делать, как она хочет, действовать в ее интересах). В будущем это снова повторится и новые слова извинений жена воспримет уже агрессивно.

Вместо того, чтобы отделить свою территорию (задерживаться нормально, а с беспокойством жены надо решить, что делать) муж просто слил, но слил на словах, на деле он все равно будет следовать своим интересом (если не минус под плинтусом, готовый угождать, но даже минусы время от времени срываются и поступают по-своему).

И получится, что он все время только просит прощения и бла-бла, но каждый раз нарушает свои слова.

Жена будет чувствовать, что ее муж - болтун, а значит доверять ему нельзя ни в чем. Пустяковый конфликт с задержками возвращения перерастет в масштабное раздражение и недовольство партнером.

Причем обоюдное недовольство. Она будет зла, что он все время извинятся, но повторяет поступок. Он будет зол, что его "заставляют" извиняться и давят на него. Но кто его заставляет?

Он сам не хочет разделить границы и сказать, что в его интересах иногда возвращаться поздно.

Он хочет создать иллюзию, что конфликта интересов нет, что они с женой единодушны, что он полностью с ней согласен. В конфликте полное согласие - вранье. И такое вранье чревато. Надо осветить зону конфликта и честно ее признать.

Зоны конфликта бывают разными, но чем раньше обрисовать эту зону, тем проще и конструктивней можно будет конфликт разрулить.

Он хочет того, она этого. Не надо сливать то, что хочешь ты, не надо требовать, чтобы второй слил то, чего хочет он. Не надо стремиться к единству, когда единства нет. Нет его, есть разница интересов, надо увидеть это, принять и решить проблему.

Она хочет тратить деньги на украшение дома, а он хочет копить деньги на машину. Простой вопрос, который решается компромиссом (она тратит меньше, он копит дольше, или они копят на машину, а потом копят на ремонт, как договорятся), может перерасти в настоящую войну, если слить границы.

Она будет злиться, что для него ее желания - не закон, не смысл жизни, не цель существования. "Это наш дом! - будет кричать она. - Тебе плевать на уют, тебе плевать на семью, тебе плевать на меня!" Ему и правда уют не так важен, как машина, но на нее ему не плевать. Хотя когда она так орет, то становится и правда почти плевать.

С другой стороны и он не хочет понять, что его машина - не цель и не смысл ее жизни, ей важней интерьер.

Он злится, что она пытается рулить его деньгами, не хочет слушаться его, не согласна с ним. Как она хочет, чтобы он был единодушен с ней из-за обожания, так он требует, чтобы она была единодушна с ним из-за его авторитета. Но нет, у них разные интересы. В чем-то совпадают, в чем-то нет, и вот эту несовпадающую область важно увидеть, понять и признать.

Признать за партнером субъектность! А это значит согласиться, что в чем-то его желания, его взгляды, его чувства разнятся с вашими. И любовь не делает вас одним человеком, хотя делает внимательными и чуткими друг к другу. Но без разделения границ (без уважения, без признания важности другой воли) любовь не сохранить.

Любовь теряется, если вы не уважаете другого. Это главный закон баланса. Любовь растет от уважения, теряется от неуважения. опубликовано econet

Автор: Марина Комиссарова

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