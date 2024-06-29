Зачем нужны «не те» мужчины и от чего «спасает» лишний вес

Есть несколько форм бездействия, которые, впрочем, катализаторы действия, если их хорошенько рассмотреть, желательно с разных сторон.

От чего «спасает» лишний вес?

Есть несколько форм бездействия, которые, впрочем, катализаторы действия, если их хорошенько рассмотреть, желательно с разных сторон.

Алина только что отпраздновала свой 25-летний юбилей. С одной стороны, девушка была счастлива. Всё при ней: и любимый мужчина, и работа, и образование, и внешность… в смысле – красивое лицо, длинные ресницы, изящное тело… Хотя за последние десять месяцев откуда ни возьмись прилипли к ее сексуальным, округлым бедрам несколько лишних килограммов. От ее тонкой талии остался намёк, пока еще уловимый глазом.

С другой стороны, Алина негодовала и возмущалась, как ее любимый в последнее время (вот уже скоро год) перестал ее устраивать. Ведёт себя не так, ест не так, выпивает не так, одевается не так, разговаривает не так, с их собакой гуляет не так, на её дне рождения за городом вёл себя совсем не так, дома всё починяет не так, зарабатывает не так…всё-всё-всё-всё… он делает не так.

Казалось бы, чего проще, взять (себя в руки) и уйти от него. Да вот только лишний вес останавливает. К тому же, сейчас Алина не в той форме, чтобы снова становиться «дичью», быть в «обойме» и ставить любимого «в общую очередь».

Один сосед говорит другому: Как только ты уезжаешь в командировку, к твоей жене выстраивается очередь из мужчин! Как ты это терпишь?! Разводись! – И что потом? – отвечает сосед, - встать в общую очередь?!

В теории маркетинга есть понятие «Сегментация рынка». Когда та или иная фирма работает над рекламной кампанией продукта или услуги, важнейшей частью работы является анализ сегмента: на кого именно направлена продукция или услуга; кто он, наш потребитель?

С мужчинами всё то же самое: зависимость прямая - на кого направлена «рекламная кампания» девушки-женщины (внешние и внутренние факторы и ресурсы) тот и приходит. Рядом с Алиной именно тот мужчина, с которым ей «спокойно и безопасно», не нужно никуда расти, чтобы соответствовать. Напротив, расти «нужно» ему, а ей снисходить. Почему «нужно» в кавычках, потому что на самом деле его всё устраивает, в том числе Алинин лишний вес - как ее сторож и надежный хранитель «...но я другому отдана и буду век ему верна...». Впрочем, его мотивы - отдельная тема, сейчас не об этом.

Чтобы у Алины никаких крамольных мыслей об изменениях в жизни не возникало и она продолжала сидеть в своей теплой луже надежды и ожиданий, ей на помощь приходит лишний вес: «Здрасссте!». Садится своей располневшей попой Алина на их с любимым общий диван, смотрит с грустью в окошко, и ждет, когда придет ее сорокалетие, и снова она услышит знакомое «Здрасссте!».

В этом контексте статьи мне в голову приходит образ пресловутого треугольника, в слегка модифицированном виде:

Идеальная, универсальная модель, перекладывается на множество событий и действующих лиц, и замыкается в своей динамической (подвижной) структуре. В ситуации Алины - она жертва - рядом с ней не «тот» любимый, преследуют ее мечты об идеальном, Том мужчине, и спасает девушку лишний вес. Круг замкнулся.

Выход из кружочка с беличьим бегом по кругу известен: осознать свою позицию и перестать поддерживать роль. Это только первый шаг. Определиться с собой и своим уровнем взаимодействия с мужчиной – поскольку придет именно тот мужчина. Кем он окажется на новом витке – треугольниковым персонажем или партнером в плодотворных отношениях – банально зависит от Алины, к какому сегменту мужчин она готова здесь и сейчас. Вот и пойми теперь, кто он этот любимый мужчина Алины, причина ее бездействия или катализатор ее действия? опубликовано econet

Автор Марика Бения

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