Почему хорошим девочкам попадаются плохие мужчины

Любовь не заслуживают. Каждый человек достоин любви, просто потому, что родился и пришел в этот мир. И вообще, хорошо бы разобраться, что же такое эта самая любовь.

Жила-была девочка, Золотце. Ее так иногда называла любимая тетя. Тети не стало, когда Золотцу было 12 лет. Ей казалось, что она не переживет этого горя. Когда гроб тети опустили в землю и закопали, она поняла, что у нее больше вообще никого не осталось.

Сказка про девочку по имени Золотце

Никого, кто сможет сказать ей ласковое слово, пойти на собрание в школу, помочь ей со стенгазетой, сшить костюм для новогодней елки. Родителям было некогда. Они работали.

Как ее воспитывала мама? Не ошибусь, если скажу, что мама от всего сердца желала ей создать семью, выйти замуж, родить детей. Конечно, девочка Золотце, любила маму, да и папу. Родители хотели ей только добра. На этом месте мы добавим, однако, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Только это бывает не очевидно, что в ад, ведь по пути только благие намерения. Без кавычек.

Родители тоже любили девочку. Как могли. Они делали все исключительно ради нее: поили, кормили, одевали, обували, работали на нескольких работах. Им некогда было «сопли разводить», сю-сюкать и пусю-кать. Обнимать там, целовать, и пустомельем заниматься, слова разные говорить. Ведь для них любовь - это, прежде всего, ответственность. Какие там сказки на ночь рассказывать! Вот ответственность - другое дело. Поругать, когда надо, и наказать, если потребуется.

Золотце старалась изо всех сил. Ведь каждый день ей напоминали, что именно ради девочки делается все возможное! Родители из кожи вон лезут, чтобы у нее все было!

И она старалась. И пятерки приносила, и квартиру убирала.

А родители как будто и не замечали этого. Зачем замечать и хвалить? Не нужно баловать! Им не до стенгазет и прочей чепухи.

Золотце стала ответственной. Даже сверхотвественной. Она заслуживала любовь родителей всеми силами. Как могла. Только почему- то, соседскую девочку, Лену, родители называли Леночкой. Папа ее иногда сажал на колени, гладил по волосам. Однажды, когда Леночка получила «четыре» по математике, отец ей сказал: «Ты наша гордость». Девочка Золотце молча глотала слезы и не понимала, чем она хуже Леночки. Она была уверена, почему-то, что хуже.

Как ей сейчас не хватало ее тети! Физически не хватало. Не хватало так, что болело в солнечном сплетении, сдавливало и першило в горле и сводило челюсть. Как много сейчас хочется сказать тете, поговорить с ней. Просто посидеть рядом.

И, вот, она взрослая, порядочная, скромная, ответственная, с красным дипломом ВУЗа. Вернее, с несколькими дипломами и другими свидетельствами и письменными подтверждениями своей «хорошести».

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Только она со своими дипломами и свидетельствами не знает, кто она, какая она, что в ней ценного, и главное - любит ли она себя, и надо ли себя любить? И если надо, то как? И зачем? И что это такое вообще, любовь? Есть ли она? Может для того, чтобы тебя любили родители и все вокруг, нужно родиться Леночкой?

Поэтому, девочка зависит от оценок других. Она не знает, какое у нее мнение, и если есть другое, чужое мнение, можно ли им «пользоваться»? Может ли свое мнение быть правильным? Чужое мнение постоян­но вмешивается и влияет на ее собственное. В начале ее отношений с понравившимся парнем, когда она только думала о возможной близости с ним, девочка постоянно слышали ледяной, полный «праведности и порядочности» голос мамы: «Ты не должна близко к нему подходить! Нужно знать себе цену! Девушка должна быть гордой и недоступной!

И она снова чувствовали себя той маленькой девочкой, слабой, подчиненной авторитету родителей, именно так, как это и было в ее жизни. Мама решала все девочкины проблемы. Мама принимала все решения вместо нее, решала, что девочка будет есть на завтрак. Спрашивали ее когда-ни­будь, что она хочет на съесть с утра, яичницу или бутерброды? Может овсянку? Что она думаете о фильме «Маленькая Вера?». Это вообще вредный, испорченный фильм, говорила мама. Распущенность одна.

Золотце давно смирилась, что ее собственное мнение или вообще неважно, или совпадает с мнением авторитет­ного для нее человека. Или любого другого. Другие всегда правы и лучше знают. Теперь, когда она влюбилась, для нее важнее всего стало мнение того, кого она любит. По­чему она как огня боится сама принять хоть какое-то решение и следовать этому решению: а вдруг он будет с этим не согласен? Или ему это не понравится?

«Взрослая» девочка в отчаянии. И ей кажется, что с этим ничего не поделаешь. От этого становится совсем тошно, она начинает переедать ( или пере-еще что-нибудь). И жизнь ей видится бессмысленной каторгой.

Однако, кроме смерти, почти со всеми «неприятностями» можно, при желании и запросе, что-то сделать.

Может быть, ее неуверенность в себе и зави­симость от мнения окружающих проявились с какой-то целью? Может быть, чтобы она нашла себя? Вероятно, пришло время стать взрослой без кавычек? Отделиться от мамы? Узнать себя, познакомиться с собой, задать себе вопрос: что я хочу съесть на завтрак? Взять ответственность за свою жизнь на себя.

У нее есть уникальная возможность услышать себя, песню своего сердца. Для этого нужно совсем мало: приложить пальцы к своему пульсу, и слушать...Да, вот так просто, это первый шаг...

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Итак, в ее семье не принято было говорить о своих чувствах. И она не привыкла доверять чувствам и говорить о них, Золотце их подавляла, не доверяла себе. Она не знает, что для нее хорошо, а что плохо.

Казалось бы, неизбежно и фатально ее тянет к ситуациям и мужчинам, которые ведут себя с ней так же, как родители.

Она снова хочет заслужить одобрения и ощущает внутри себя ту же боль. Ведь именно это и есть любовь, как она думает.

Будучи ребенком, девочка не получила достаточно настоящего тепла и ласки. Теперь, когда она "взрослая", она старается удовлетворить свою потребность в любви и ласке через посредников, становясь чрезмерно нежной и заботливой - особенно по отношению к мужчинам, которые, как ей кажется, нуждаются в этом.

Поскольку она так и не смогла изменить родителей и добиться от них тепла и ласки, Золотце остро реагирует на знакомый ей тип эмоционально недоступного мужчины. Она снова пытается изменить его своей любовью, спасти. И снова попадаются ей сплошные подонки и гады.

С детства она была неуверенной в себе, и испытывала отчаянную потребность контролировать своего мужчину и свои отношения с ним. Она маскировала свои усилия контролировать людей и ситуации желанием «быть полезной».

Золотце болезненно зависит от самых ужасных взаимоотношений, как законченный наркоман зависит от наркотика. Без мужчины, на котором она может сосредоточить все свое внимание, она замыкаемся в себе. Часто у нее проявляются физические и эмоциональные симптомы, характерные для воздержания от наркотиков: тошнота, потливость, переохлаждение, судороги, хаотичные мысли, депрессия, бессонница, паника и приступы тревоги. В попытках подавить эти симптомы она возвращается к прежнему партнеру или отчаянно ищет нового. Такого же очередного подонка и гада.

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Что со всем этим можно начать делать? Она достаточно подавляла чувства, игнорировала себя, в результате чего, совсем с собой не знакома, и ее тело как бы замерло, застыло. Взаимодействуя с грамотным специалистом, она начинает постепенно узнавать себя настоящую. Для начала, хорошо бы ей признать в себе болезненные симптомы и «нацеленность» на гадов и подонков, чтобы снова и снова переживать боль детства.

Услышать, почувствовать и осознать: любовь не заслуживают. Каждый человек достоин любви, просто потому, что родился и пришел в этот мир. Вообще, хорошо бы разобраться, что же такое эта самая любовь.

Возможно, будет нелегко. Первые 3 сессии придется посвятить тому, чтобы признать и принять в себе болезненные симптомы. После этой работы можно переходить к осмыслению любви, как чувства. Сколько сессий потребуется этой «замороженной» девочке, чтобы прикоснуться к пониманию любви? 2-3 сессии, полагаю, точно потребуется.

Такое разотождествление со своим болевым телом и с искаженным пониманием любви, как заслуживание, и опосредованная любовь - любовь за что-то, достаточно непростой и глубокий процесс, после которого часто требуется адаптация, как могла бы потребоваться адаптация прозревшему слепому, который впервые увидел мир в его красках и многобразии.

Что со всем этим делать дальше? Начинать жить, чувствовать, ощущать себя, свое тело, как с чистого листа, заново, дышать полной грудью, слышать мелодию своего сердца...опубликовано econet

Автор Марика Бения

Иллюстрации: Эдвард Мунк

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