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Осенью можно позволить себе разлюбить

Источник: gnezdo.by 06 октября 2023 6720
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Осень все расставляет по местам. Наводит порядок в мыслях и избавляет от ненужных ожиданий. Предвкушать уже нечего – лето прошло, как зевака мимо уличной драки, и поздно махать кулаками: поскандалили, покричали и разошлись.

Осенью можно позволить себе разлюбить

Осенью наводить порядок в мыслях...

Осень все расставляет по местам. Наводит порядок в мыслях и избавляет от ненужных ожиданий. Предвкушать уже нечего – лето прошло, как зевака мимо уличной драки, и поздно махать кулаками: поскандалили, покричали и разошлись.

Холодные дни остужают горячий лоб.

Включается раньше свет, зажигаются чаще свечи.

Осень – это время яблочных пирогов, густого коричного запаха, тяжелых штор. Я завариваю крепкий и пряный чай – аромат черного перца и чабреца наполняет комнату печалью о так и не случившихся разговорах. Впрочем, осень всегда дает возможность последнего хода, последнего слова – наконец-то до-ехать, до-говорить и до-молчать.

Осень – такое хорошее время верить в то, чего не было никогда, «придумать себе себя», выбрать новый цвет, который станцуешь в одиночестве.

Зарядивший с ночи дождь стреляет навылет, как старый солдат. Открываешь глаза, а ты уже дважды убита.

Еще один цикл сделал старше тебя на жизнь, и непонятно, мудрее ты стала, взрослее или счастливее.

Осенью можно позволить себе разлюбить

Осенью можно позволить себе разлюбить. Поздней осенью сделать это гораздо легче, чем ранним летом. Из нелюбви выходишь, как из темного, душного кабака – с удивлением и наслаждением, прокуренным сердцем, немного щурясь. Хлопаешь себя по карманам, ощупываешь по бокам, понимаешь – эх, мать, жива!

А там, за углом, варят отменный кофе.

Осенью не спешишь делать глупости, лезть на рожон, брать себя на слабо – зимой с перебитой душой не выжить, не факт, что срастется. А еще эта слякоть, грязь, потерянный где-то зонт, так подло ушедший из-под самого носа август…

Впрочем –

что ты знаешь о тех, кто станет частью тебя этой осенью? – Ничего.
По-прежнему хочешь прожить эту осень в любви? – Очень…

Развешивай обереги из перьев оживших птиц, пей зелье из трав, носи браслеты из камня и ветра. Найдя седой волос, говори: это к счастью и очень большим деньгам.

Спроси, если хочешь спросить.опубликовано econet

И жди ответа.

© Ольга Примаченко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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