Со стародавним преданиям, стать Женщиной с большой буквы Ж – все равно, что найти Святой Грааль. Рядом с такой женщиной любой, даже самый захудалый мужчинка, тунеядец, алкоголик, автоматически становится Настоящим мужчиной, из тех, что дарят цветы без напоминания и любят тещу.

Займите себя чем-нибудь интересным

Быть обычной самкой человека (две руки, две ноги, две сиськи и попа-центр тяжести) женщине мало. Ей хочется быть если не императрицей, то владычицей морскою, поэтому все свое свободное время она тратит на то, чтобы стать Женщиной с большой Ж.



- Чем отличается женщина от настоящей Женщины? – задается она вопросом на женских форумах. И тут же коллективный бабский разум подсказывает ей ответы. Только успевай внимать, и смотри, чтобы голова не закружилась.

Со стародавним преданиям, стать Женщиной с большой буквы Ж – все равно, что найти Святой Грааль.

Рядом с такой женщиной любой, даже самый захудалый мужчинка, тунеядец, алкоголик, автоматически становится Настоящим мужчиной, из тех, что дарят цветы без напоминания и любят тещу.

Но это, как любят повторять продавцы-аферисты из магазина на диване, еще не все.



У Настоящей женщины нет необходимости работать! Ее мужчина автоматически начинает зарабатывать все больше и больше, принося добытое, разумеется, к ногам своей повелительницы. А ей остается только радоваться жизни и быть красивой. Но, и это еще не все!



Кроме всего прочего, от Настоящих женщин не уходят! Никто и никогда. Это обычные женщины плачут, размазывая сопли по щекам и нервно всхлипывая, когда муж побежал к любовнице. Но настоящая женщина не такая. Настоящая женщина остается для мужа секс-символом до 80 лет. Да что я говорю, до 90 лет! Это ведь не какая-то обычная, завалящая женщина. А настоящая. С большой Ж!



Соблазненная такими заманчивыми перспективами, женщина начинает, как осёл за веревочкой, бежать за призрачной возможностью стать настоящей Ж. Бежит каждая по-своему, в зависимости от того, что подсказывают им умные гуру.



- Девы! Наденьте юбки! Снимите трусы и создайте тем, что было в трусах, торсионные поля! Обольщайте мужа покорностью! – кричат ведические гуры.

- Снимите корону, поправьте локус, посетите психоаналитика, проработайте глубинные проблемы своего детства – кричат психогуры.

- Начайте жопы, груди и анусы – кричат фитнес-гуры.

- Жопы, груди и анусы не надо качать! Их надо умело лизать – кричат сексогуры.



У бедных женщин взрывается мозг. Пробуют и то, и другое, и третье, а толку-то и нет!

В принципе, все теории неплохи. Но все они стоят одна другой. Почему? Потому, что в глазах нашей женщины, которая хочет стать Женщиной с большой Ж, они нужны только ради одного результата – что-то из кого-то выдоить. Не важно, любви, внимания, или денег.

Сама по себе эта женщина никому не интересна. Даже себе не интересна, не говоря уже о других. Вся ее жизнь – это деятельность про наиболее эффективному прилипанию к мужчине. Не важно, упругой жопой, правильным локусом или умелым анусом.

И если уж все теории стоят одна другой, и каждому воздастся по вере его, позвольте мне предложить вам свою собственную. Потом я назову ее как-нибудь красиво. А пока слушайте.

Если вам кажется, что ваш муж мало уделяет вам внимания – займите себя чем-нибудь сами. У вас слишком много свободного времени. Купите себе кота, вышивку, вязание, любовника. Муж сразу прочухает и будет ныть, что мало внимания уделяете вы.

Если вам кажется, что ваш муж слишком мало зарабатывает на дурацкой работе, не надо снимать трусы. Если вы уже сняли трусы, значит у вас слишком много свободного времени! Наденьте трусы обратно, и попробуйте сами залатать финансовую дыру. Возможно, после этого вам начнет казаться, что муж зарабатывает нормально, или даже хорошо.



Если вам кажется, что после курса аннилингуса вам купят шубу из выдрочки, значит у вас слишком много свободного времени и слишком приземленные цели. Потратьте это время на зарабатывание денег. Тогда вы сами сможете купить шубу.



Если у вас пока нет мужа, то вы не можете ныть, что он слишком мало зарабатывает, не уделяет внимания, не купил шубу из выдрочки. Это очень огорчает многих женщин. Если вы тоже огорчены, значит, у вас слишком много свободного времени. Займите себя чем-нибудь интересным, и вы станете интереснее для окружающих. Возможно, и для потенциальных мужей.



Убережет ли это вас от того, что в один прекрасный день ваш мужчина может уйти? Нет, не буду врать, не убережет. Все мужчины рано или поздно уходят, и даже самые порядочные покидают нас, уходя на тот свет. Если читая эти строки вы загрустили, значит у вас слишком много свободного времени. Займите себя чем-нибудь действительно интересным, потому что жизнь одна, а перед временем все мы бессильны.

Вы не знаете, чем вам заняться?

Когда я не знаю, чем мне заняться, я действую по одному из двух сценариев – иду в бассейн или читаю интересную книжку (смотрю фильм). Всегда действует.



Сделают ли эти советы вас настоящей Женщиной с большой Ж? Нет, не сделают. Но если вы заняты чем-то интересным, то вас на это, по большому счету, уже наплевать. опубликовано econet

Автор: Яна Кубаева

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