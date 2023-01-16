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Почувствуйте разницу! Ответственность vs Вина

Источник: irkathena.livejournal.com 16 января 2023 19054
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Огромное количество психологических проблем возникает из-за того, что люди очень часто смешивают ответственность и вину. В эту ловушку нередко попадают даже опытные психотерапевты.

Чувство вины

Огромное количество психологических проблем возникает из-за того, что люди очень часто смешивают ответственность и вину. В эту ловушку нередко попадают даже опытные психотерапевты.

Почувствуйте разницу! Ответственность vs Вина

В чем же отличие ответственности и вины?

Ответственность - это простое признание реальности такой, какая она есть. Если человек неловко повернулся и случайно разбил вазу в чужом доме, ответственностью будет нейтральное признание факта: "так вышло, что именно я разбил эту вазу".

Соответственно, если ваза была важна для хозяев и человеку важны отношения с ними, он может предпринять какие-то шаги для того, чтобы "выровнять" ситуацию - например, купить им новую вазу или просто принести извинения за то, что так получилось.

Вина - это ответственность, к которой подмешана морально-нравственная оценка ситуации. Например, если человек верит, что люди обязаны всегда быть идеально ловкими и что разбивать чужие предметы очень-очень плохо, тогда он неминуемо попадет в чувство вины за то, что он разбил вазу.

В этом случае событие перестает быть нейтральным: вместо реальности - "я случайно разбил вазу" - появляется целый набор оторванных от реальности токсичных фантазий - "я плохой, неловкий человек, который сделал недопустимую вещь - разбил чужую вазу, хотя мог бы и не разбивать ее".

Та же путаница возникает и по отношению к другим людям: мы боимся признавать вклад других людей в негативные события нашей жизни, если не умеем делать это, не впадая в обвинение.

"Чувство" вины (в кавычках, потому что это не столько чувство, сколько искусственно привитый комплекс чувств) формируется в детстве, когда родители и другие взрослые манипулируют страхом отвержения у ребенка, чтобы добиться от него удобного поведения.

Почувствуйте разницу! Ответственность vs Вина

В дальнейшем такой способ регуляции интроецируется (проглатывается) и взрослый человек использует его автоматически, обвиняя себя там и сям в несоответствии чужим моральным нормам. И от этого он, как правило, страдает.

Для здоровой саморегуляции чувство вины не только не требуется, но и является большой помехой: вместо того, чтобы направить психическую энергию на взаимодействие с реальностью, мы тратим ее на переживание своего несоответствия превратно понятым моральным нормам и связанный с этим страх отвержения. опубликовано econet.ru

Автор: Андрей Юдин

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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андрей юдин чувство вины ответственность реальность страх отвержения

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