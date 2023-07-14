О людях, которых мы давно хотели бы выкинуть из головы, но часто вспоминаем

Часто воспоминания вызывают злость и раздражение, отвращение или грусть. Но на что же мы обычно злимся в других людях?..

Бывают такие люди, которых мы часто вспоминаем. Например, давние друзья или умершие родственники. Крикливая учительница младших классов или случайный знакомый. И хорошо, если вспоминаем с приятным чувством. Но случается так, что воспоминания о человеке всплывают тогда, когда ты этого не хочешь. Или о том человеке, которого вспоминать-то и вовсе неприятно.

Часто всплывающие в памяти люди – это всего лишь наши части личности

Например, все время вспоминается школьный друг, с которым поругались из-за ерунды, а он так и не извинился, хотя был неправ. Или постоянно перед глазами встаёт образ мужчины, с которым давно закончились отношения, но осталась злость, потому что он редкостный козел. Или приходят фантазии о том, что бы сказал своим противным голосом отчим и как хорошо, что он сейчас далеко. Ещё вспоминаешь "ту дуру, которая..." и надеешься, что она горит в аду со своими претензиями.

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Что интересно, возобновлять общение совсем не хочется. И даже узнавать, как у них дела, не хочется. А если лезешь подсматривать в социальные сети, то обычно мечтаешь увидеть унылые фото и неудавшуюся личную жизнь. А если такого не видишь, то домысливаешь себе все это самостоятельно. Ну, в общем, вы поняли.

Ещё бывает так, что очень хочешь распрощаться с воспоминаниями о человеке, а они все приходят и приходят. Уже давно хочешь простить, отпустить, поблагодарить, но почему-то не выходит, несмотря на все попытки.

Знакомо? И что же это такое? И почему оно всплывает в определённых ситуациях?

Прежде всего хочу сказать, что все наши мысли, даже если они о других людях, все равно больше о нас, чем о них. Даже если нам кажется, что причина в них, вспоминаем-то именно мы. И не когда-то, а в определённых ситуациях. Большинство сложностей, которые мы испытываем, внутренние. Даже если не хочется это признавать.

Ну так вот, вспоминаем мы людей не просто так, а в определённых ситуациях. Например, там, где бывший муж-скряга зажал бы деньги, а я отдаю. Или когда в работе что-то не клеится и бабушка бы точно сказала, что руки растут из задницы (и как чудесно, что она уже умерла, хотя так думать вроде бы не хорошо). Или там, где мне приходится зарабатывать деньги тяжким трудом, а эта зараза Люська все получает на халяву (а мы все догадываемся, каким местом она это зарабатывает).

Или когда я вспоминаю, как неуважительно относился ко мне тот случайный мужчина или какой ужасной стервой была моя прежняя девушка.

Часто воспоминания вызывают злость и раздражение, отвращение или грусть. Но на что же мы обычно злимся в других людях? На то, что не можем принять в себе самих. Настолько не можем, что отчуждаем это от себя, навешивая на подходящих персонажей, и начинаем кидать в них камнями, браня и ругая на чем свет стоит.

Но так ли бы это раздражало в других, если бы мы понимали, что то же самое есть и в нас? И вообще-то, это нормально. Гораздо меньше бы раздражало.

Но нет, это невозможно! Разве это я жалею денег? Это муж был у меня жадный до ужаса, а я не такая! Разве же у меня низкая самооценка? Это мужики не умеют ценить женщин! Разве же я бесчувственный? Это она истеричка! Разве это у меня проблемы? Это у него проблемы, а у меня все нормально! Но что же я, такой нормальный, делаю рядом с этим чудовищем? Вот вопрос... Можно, конечно, посвятить свою жизнь спасению и облагораживанию чудовищ. Но, как показывает опыт, это дело весьма неблагодарное.

Часто всплывающие в памяти люди – это всего лишь наши части личности, которые стучатся к нам в сознание с просьбой их впустить и принять. И чужой противный голос, говорящий у нас в голове гадости, – это одна из ипостасей внутреннего голоса, который не решает, о чем говорить, а честно транслирует мысли нашего подсознания.

Принимать все это непросто. И внутреннего скрягу. И женщину с низкой самооценкой, которая позволяла с собой так обращаться. И подкаблучника, который два года жил со стервой. И жуткого завистника, который мечтает, чтобы у всех все пошло не так. И нытика, который на самом деле не готов никуда двигаться. Но все это части нашей личности, ибо снаружи невозможно увидеть ничего, чего нет внутри. Того, чего в нас нет, мы просто не видим. Как маленькие дети не понимают взрослых разговоров. Как люди, не склонные конкурировать, не видят конкуренции. Как люди, не готовые принимать помощь, не видят вокруг помощи. И так далее.

И можно дальше продолжать думать, что все это не про меня. Совсем не про меня. Вот только жизнь почему-то постоянно подсовывает гадких уродов... А я – ангел.

Рецепт прост, хотя и неприятен. Для того, чтобы перестать вспоминать кого-то недобрым словом, важно понять, что все его слова – ваши. И чувства ваши. И он отражает ту часть вас, которую хорошо бы присвоить. Возможно, это немного нарушит ваше идеальное представление о себе, но зато сделает картинку более реальной, объемной и живой. И принять не формально, а прожить, что это так. Сопротивляться, отчаяться и смириться. Ой, как это неприятно. Но зато даст возможность дышать свободно. А на других людей вы сможете посмотреть с новой стороны и, возможно, увидеть истинные мотивы их поступков. Понять, простить и отпустить. Вернее, оно само отпустит за ненадобностью.

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А ещё обнаружить в себе жадину, бесчувственного козла или ушлую тётку бывает полезно, потому что они могут быть необходимы для достижения целей. Наши внутренние монстры – есть наши ресурсы.



P.S. А что если вы воспоминаете кого-то с любовью и тоскуете? Хотите отпустить, забыть и пойти дальше, но не можете. Любите и никак не можете разлюбить? О чем же это?

Да об этом же самом! То, о чем мы так тоскуем в любимом человеке, часто является недостающей частью нас самих. И важно понять, что если мы её видим в другом, то она уже есть в нас. Хотя бы в зачатке. Хотя бы понимание того, что нужно. И важно их увидеть, признать, собрать по крупицам и развить в себе. Тогда и нужда во внешнем будет меньше.

Нет, это вовсе не значит, что люди будут совсем не нужны. Но просто нужны будут уже в другом качестве. Не как вешалки для проекций, а как отдельные живые и непохожие, которых можно учиться любить. Учиться, учиться и ещё раз учиться.опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе

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