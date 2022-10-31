Те же грабли — ловушки жизни

Экология жизни. Психология: Я не перестаю удивляться, когда люди раз за разом воспроизводят в своей жизни похожие ситуации...

Я не перестаю удивляться, встречаясь в жизни и терапии со случаями, когда люди раз за разом воспроизводят в своей жизни похожие ситуации, зачастую драматичные, «нарезая круг за кругом», «тыкаясь в одно и тоже место», «наступая на одни и те же грабли»…

День сурка

Создается ощущение некоторой обреченности, заколдованности.

Возможно и вам приходилось встречаться в жизни с ситуациями, когда вы:

Находились длительно в отношениях, которые вас разрушают;

Были не способны оставаться в близких отношениях;

Испытывали скуку и апатию;

Были не способны радоваться;

Боялись делать выбор и принимать решения;

Часто болели;

Понимали, что «ходите по кругу»;

Пребывали в чувствах обиды, вины, раздражения и т.д.

В целом у вас могло создаваться ощущение, что с «вами что-то происходит» помимо вашей воли. Возможно даже мелькала мысль, что вы сами что-то делаете для этого, загоняя себя в очередной жизненный тупик, и не видите никаких вариантов решения.

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В психологии такого рода жизненные ситуации называются психологическими проблемами. Я же называю такие ситуации «Ловушками жизни».

Специфической особенностью жизненной ловушки является то, что человек, попадая в нее, теряет возможность выбора и поступает «как всегда», привычно «заходя на очередной круг» в своей жизни, как биатлонист, который сделал промах по мишени. В итоге его жизнь становится автоматической и напоминает «День сурка».

Таким образом, ловушки жизни – это «мертвые зоны» сознания, в которых человек теряет способность к выбору и оказывается неспособным творчески реагировать на ситуацию. Так как это происходит вне зоны сознания, то человек, угодивший в жизненную ловушку, сам не в состоянии ее заметить. Для него это обычная жизнь, которая идет по своим каким-то непонятным законам, и повлиять на ее течение у него нет никакой возможности.

Следовательно, основными осознаваемыми субъективными критериями жизненной ловушки для человека будут повторяемость и бессилие.

Каковы причины жизненных ловушек?

Причины здесь могут быть самые разные. Чаще всего за жизненными ловушками стоят следующие феномены, как правило, неосознаваемые для самого человека:

Психологический сценарий – жизненный план человека, сформированный ещё в его детстве, под влиянием родителей или близких ему людей, которым он неосознанно руководствуется в своей жизни.

Установка – неосознаваемое психологическое состояние, определяющее отношение человека к миру, другим людям, основывающееся на его предшествующем опыте.

Интроект – некритически усвоенное, принятое на веру знание других людей, которым человек руководствуется в своей жизни как правилом.

Игра психологическая – стереотипная, автоматическая, неосознаваемая форма жизни человека с определенной структурой и четкой последовательностью этапов. Как правило, игра не осознается и не распознается человеком как игра, а воспринимается им как обычная жизнь.

Как мы видим, все перечисленные феномены суть результаты прошлого опыта, который став неосознаваемым, тем не менее, продолжает влиять на нашу жизнь «здесь и сейчас», вновь и вновь толкая нас на автоматические, зачастую проблемные формы отношений с миром и другими людьми, и запуская нас на очередной жизненный круг!

Иногда это личный опыт. Опыт травматичный по сути. Травма «замораживает» жизнь, лишает ее эмоциональной составляющей, делает ее навязчиво-повторяемой в надежде завершить травматичную ситуацию. Вспомните хотя бы историю Кая из Снежной Королевы, эмоционально «замороженного» мальчика, пытающегося навязчиво сложить из отдельных букв слово Вечность.

Иногда это опыт других людей. Чаще всего это опыт близких родственников, переданный в наследие. Людей, с которыми человек, угодивший в ловушку, находится в слиянии. Иллюстрацией сказанного может выступать принцесса Фиона из анимационного фильма «Шрек» – добровольно заточенная в «башню из интроектов».

Иногда это наследие уходит глубоко в историю рода. Механизмом психологической ловушки здесь также выступает слияние (в терминах системных расстановок – переплетение) – бессознательная эмоциональная связь с кем-то из членов рода, толкающая человека, попавшегося в родовой сценарий, следовать за ним, повторяя его судьбу. Не вспомню сейчас пример из сказочных историй, но в терапии и в жизни достаточно случаев воспроизведения из поколения в поколение, например, алкогольных сценариев, толкающих женщин одного рода выходить замуж за алкоголиков.

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Что делать в том случае, если Вы обнаружили в своей жизни ловушку?

Можно поступить двояко…

Можно ничего не делать, всю жизнь ожидая, что что-то изменится само собой, ожидать от кого-то или от мира, что когда-нибудь, что-нибудь изменится в твоей жизни.

Однако это порождает ложную надежду и лишает возможности опираться на собственные силы.

В жизни, как правило, ничего само по себе не меняется. А если и меняется, то не так, как хотелось бы. И тогда возникает разочарование, чувство несправедливости и бесконечные обиды на Мир и Других.

Здесь мне приходит на ум метафора про водителя и пассажира. Кто ты, кем себя чувствуешь в жизни – водителем или пассажиром? У кого в руках руль? Если руль в твоих руках, то ты можешь сам выбирать маршрут, время и место остановок и т.д., если руль в руках у другого – то ты вынужден довольствоваться тем, как тебя везут. Куда и зачем? Это пассивная жизненная позиция и такая дорога ведет в никуда.

Выход из этой ситуации один – возвращать авторство своей жизни, брать управление «автомобилем» в собственные руки. Данная установка в отношении к жизни переживается человеком следующим образом: «Это Моя жизнь, Я ее автор, мне ее «писать!»

Как освободиться из жизненной ловушки?

Здесь можно выделить несколько этапов.

Первым этапом является осознавание своей жизненной ловушки. Для того, чтобы прервать автоматизм, необходимо вначале его заметить. Осознавание позволяет увидеть то место, где человек «заходит на очередной круг» в своей жизни. То место, где теряется возможность выбирать. Очень важно, заметив этот потенциальный перекресток из выборов, остановиться, задержаться здесь. Не спешить. Подумать, как поступаешь привычно, не замечая «перекрестка из возможных путей-решений» и не поступить привычно, выбрав что-то не выбирая.

Это можно делать и самостоятельно, но лучше с помощью профессионального терапевта, который сможет, исследовав личную историю человека, не только распознать жизненную ловушку, но и найти ответы на ряд других вопросов:

Как эта ловушка проявляется?

Каковы ее признаки?

Каковы ее причины?

Как она формируется?

Это позволит разглядеть некоторый «вплетенный» в жизнь и, как правило, неосознаваемый феномен, не позволяющий человеку полноценно и качественно проживать свою жизнь.

Что делать, если вы обнаружили у себя ту или иную ловушку?

Вторым шагом является эксперимент. Здесь я бы рекомендовал его делать в два этапа. Первый – мысленный, виртуальный эксперимент. На этом этапе производиться поиск и мысленное проигрывание альтернативных привычному вариантов поведения.

Второй этап – реальный эксперимент. Здесь можно и нужно, в очередной раз попав в ситуацию «потенциального перекрестка», воспользоваться наработанной на предыдущем (виртуальном) этапе заготовкой и сделать что-то иначе, не так как обычно, нестандартно. Это позволит разорвать стереотип, устоявшийся шаблон, и получить новый опыт в жизни или в отношениях.

Третий этап. Ассимиляция. Получив новый опыт на предыдущем этапе, важно его присвоить, сделать его частью своего Я. И здесь важно не спешить, побыть с новым ощущением, хорошенько его «обсосать и пережевать».

Самое важное, что должно родиться в ходе такой работы, – это ощущение, что «выбор есть, и я могу выбирать!».

Ловушек жизни великое множество. Вот примеры наиболее типичных: ловушка любви, ловушка выбора, ловушка вины, ловушка признания, ловушка травмы, ловушка симптома, ловушка одиночества…

У каждого из нас есть свои «любимые» ловушки.опубликовано econet.ru

Автор Малейчук Геннадий

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