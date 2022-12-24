Все, что на самом деле нужно СИЛЬНОЙ женщине

Женщина, которую принято называть "сильной" - может все. Хорошо выглядеть, зарабатывать деньги, вырастить и выучить детей. Она может это все сама и одна.

Женщина, которую принято называть "сильной" - может все

Хорошо выглядеть, зарабатывать деньги, вырастить и выучить детей. Те самые кони и избы. Она может это все сама и одна. Есть цель - преград нет.

Почему-то многие мужчины уверены, что женщины мечтают залезть к ним в карман, на шею и в квартиру. Особенно, если женщина одна растит детей - тут сразу ставится штамп и все. С каким бы мужчиной она не встречалась все будут уверены, что она "мечтает повесить на него своих детей и сесть ему на шею".

Все, что на самом деле нужно такой женщине - это тепло.

То самое тепло, когда мужчина обнимает ее и вселяет в неё уверенность, что все будет хорошо. Она (или они) со всем справятся, что все получится и она самая лучшая. Для него.

Ей не нужно питаться его энергией. Но от соприкосновения с его мужской энергией ее, женская, начинает искрить и воспламеняться. А дальше... на этой энергии, на своей, но зажженной им, она и горы свернет на коне после избы. Она будет гореть, все будет получатся, а что не получается - не будет расстраивать. Потому что ресурс есть. Есть тепло. И уверенность, что все будет так, как должно.

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Она будет отдавать ему точно так же свою энергию. Нет, не так... она будет зажигать его и его ресурс так же будет восполняться.

Не нужно искать выгоду и пытаться просчитать.

Когда дело касается отношений - просто будьте искренними. Любите друг друга. От этого всем хорошо. опубликовано econet

Автор Валентина Крюкова

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