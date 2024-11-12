Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Дети
  4. Меня воспитывали НЕ так

Меня воспитывали НЕ так

Источник: facebook.com 12 ноября 2024 6054
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Меня воспитывали так, что я должна была быть лучшей. Огромное количество времени и энергии были потраченны на соревнования и на цели, которые никогда не были моими.

Меня воспитывали НЕ так

Свобода быть СОБОЙ

Вчера на детской площадке с Аней произошло то, чего никогда не могло случиться со мной.  Ее новая знакомая ловко залезла наверх по рукоходу. 

- А я так не могу, - сказала Аня, - и забралась по лестнице.

 - Зато я умею вот так! 

И она пробежала по шатающимся дощечкам. 

- А я могу прыгать сразу через три, - парировала девочка. И продемонстрировала. 

- А еще я могу вот так! 

И она взгромоздила ноги на боковые ограждения и резво перебралась на другую сторону.  Аня тоже попробовала, и у нее получилось, но гораздо медленнее. 

- Я тоже могу. 

- Да, но ты медленно, а я быстро. Вот, смотри! 

И девочка очень ловко, гораздо ловчее Ани, перебралась обратно. Знаете, что на это сказала Аня? 

- Ух ты! И-ДЕ-АЛЬ-НО!

И все.

Дальше мы с ней поучились залезать на скалодром, она еще немного побегала с девочкой, пришел папа, и мы отправились домой, по дороге загадывая животных.

Меня воспитывали не так. Я должна была стать лучшей. Я бы не ушла с боковых ограждений, пока не научилась перебираться на ту сторону лучше девочки, я никогда не сказала бы "ух ты, идеально", в лучшем случае, "я тоже так смогу", если бы не получилось в этот день, я бы приходила на эту площадку снова и снова - тренировалась и лазила по рукоходу. Я бы смогла. Или не успела. В таком случае, я бы сотни раз представляла, как я все-таки смогла, как встречаю эту девочку, как "показываю класс". Огромное количество времени и энергии, потраченное на соревнование с девочкой, которую я, возможно, даже никогда не увижу, на цель, которая никогда не была моей.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Меня воспитывали НЕ так

А еще была школа, когда за вопросом: "что ты получила за контрольную?"- следовал: "А остальные?". Не важно, что вчера я не умела решать эту задачу, а сегодня - да, важно, научились ли ли ее решать другие.

В какой-то момент кто-то раньше, кто-то позже принимает факт, что, увы, он не может быть лучшим во всем и более того, он не лучший ни в чем. Мир большой, появляются новые таланты, кроме того, надо уметь выбирать и фокусироваться - на том, что интересно, что действительно важно, на том, что получается. И иногда это интересное и "получается" еще надо найти.

Это особенно актуально сейчас, в мире ютьюба и интернета, когда ты можешь сравнить себя хоть со всем миром, а не отсидеться в уютном мирке группы, двора, класса.

Очень сложно растить детей по-другому: нет-нет, да и прорываются детские паттерны, поэтому нужен постоянный самоконтроль, но я, судя по вчерашнему, справляюсь.

Не сравнивать. Отмечать разные умения. Проговаривать, что все разные, и у всех есть разные способности, и важно найти то, что нравится, интересно и получается у тебя. Если что-то не выходит сейчас, обязательно выйдет позже, помнишь, как было с... но только если ты этого захочешь, и я тебе помогу.

Хотя не исключаю, что большая часть успеха в том, что и Аня не такая, как я.

Аня гордится, что ее подружка Софья хорошо танцует и уже умеет читать, Соня играет в настоящем театре, а Дана очень красивая.

А Аня умеет петь, придумывать истории, знакомиться со всеми подряд и вообще "не пропадет". опубликовано econet

©Ольга Коровякова

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

соревнования цели талант дети родители семья воспитание

Еще от facebook.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Если вы начинаете с самопожертвования ради тех, кого любите, то закончите ненавистью к тем, кому принесли себя в жертву. Бернард Шоу
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.