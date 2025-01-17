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Уникальная практика, которая улучшит вашу жизнь навсегда

Источник: Econet 17 января 2025 7034
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Чтобы почувствовать себя здесь и сейчас, замедлиться, успокоить бешеный ритм своей жизни и чтобы принести миру благодарность, нужно проделать такую практику: выделите всего 1 минуту перед вашей трапезой  и подумайте обо всём хорошем, что произошло за этот день, или только произойдёт...

Уникальная практика, которая улучшит вашу жизнь навсегда

Уникальная практика для изменения вашей жизни

Чтобы почувствовать себя здесь и сейчас, замедлиться, успокоить бешеный ритм своей жизни и чтобы принести миру благодарность, нужно проделать такую практику:

выделите всего 1 минуту перед вашей трапезой и подумайте обо всём хорошем, что произошло за этот день, или только произойдёт...

Поблагодарите мир за щедрый стол. Поблагодарите всех людей которые причастны к тому, что вы сейчас будете есть, потому, что от создания до вашего стола пища прошла не мало заботливых рук.

Почитайте короткую молитву и можно с удовольствием вкушать пищу.

Уникальная практика, которая улучшит вашу жизнь навсегда

Попробуйте сделать это 3 дня подряд и вы увидите как изменились вы сами и как меняется мир вокруг вас, как исчезает суета, зацикленность на ненужных вещах и действиях, как приходит осознанность в помыслах и поступках, как меняется ваше отношение  к себе и людям, вас окружающим, как приходит благодарность в вашу жизнь.

Вы становитесь другим, новым человеком - спокойным, благодарным, любящим себя и других. Счастливого Вам путешествия в новый мир!опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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психология сознание жизнь изменения практика молитва благодарность

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