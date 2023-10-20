Закрытость - это состояние, в котором хочется брать, а не давать. И если Вам кажется, что Вы даёте, а Вас отвергают и не берут, то Вы не даёте, а требуете, чтобы Вам дали признание и значимость.

Каждый раз, когда отношения в любой форме - от денежных до любовных и семейных - у Вас не идут, признайте, что Вы закрыты.

Если отношения не получаются - просто Вы закрыты!

Закрытость - это состояние, в котором хочется брать, а не давать. И если Вам кажется, что Вы даёте, а Вас отвергают и не берут, то Вы не даёте, а требуете, чтобы Вам дали признание и значимость.

Давать - это понимать, в чем нуждаются.

Давать - это уважать чужие границы.

Давать - это защищенность в своих личных границах и отсутствие жертвы, жалеющей себя.

Давать - это сопереживать другому в его путешествии в текущем отрезке жизни.

Давать - это значит влиять. Влиять - это вызывать у других желание брать и следовать Вашему пути.

Откройтесь сами и возьмите то, что Вам хотят дать. Слейтесь, примите, наполнитесь и поймёте, чего ищет душа человека. Откроется понимание и видение. Уважая его границы, помогите ему увидеть его путь. Верьте в его успех. Остальное он сделает сам.

Давать безжалостно и безупречно... Разве не этому учит пример Бога? Невидимый Свидетель нашей жизни, ведущий через лабиринт эгоизма к своему уровню отдачи. опубликовано econet

©Марк Ифраимов

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