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Почему младенцы не любят засыпать

Источник: psarus.com.ar 19 апреля 2024 6692
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Плач младенца для родительских ушей – это практически невыносимое страдание, всем знаком этот пронзительный звук, который хочется прекратить во что бы то ни стало и чего бы это не стоило.

Почему младенцы не любят засыпать

Больше всего младенец ценит близость мамы

Молодые родители возвращаются домой из роддома со своим новоиспеченным сокровищем. Там их, скорее всего, ждет бабушка или/и другие близкие члены семьи. Если это не так, то молодые мама и папа останутся наедине со своим  сыном или дочкой. У этого есть свои положительные и отрицательные стороны, но, несмотря ни на какие обстоятельства, и неумолимо-неизбежно у них возникнет чувство неуверенности в своих молодых родительских силах и способностях, тревога и всевозможные страхи: на любой вкус и цвет.

Плач младенца для родительских (да и в целом взрослых) ушей – это практически невыносимое страдание, всем знаком этот пронзительный звук, который хочется прекратить во что бы то ни стало и чего бы это не стоило. Помимо боли плач интерпретируется взрослыми субъектами как отчаяние и боль.

Тревога провоцирует путаницу в мыслях и действиях и отнимает у заботящихся о ребенке всякую способность принимать правильные решения и действовать адекватно.

Новоиспеченные родители забывают (или не успевают об этом задуматься), что плач – это единственная вокальная манифестация младенца, которой он располагает на момент рождения и еще в течение некоторого времени после этого ключевого события в своей жизни.

К несчастью, значение плача для взрослых почему-то всегда негативно, мы оцениваем его как выражение того или иного рода недомогания. Ребенок плачет для того, чтобы осуществить разрядку напряжения, вызванного голодом, холодом, жарой, болью, неудобной одеждой и т.д. А иногда плачет просто потому, что у него плохое настроение или он не хочет спать. Это, кстати, классическая жалоба родителей: дети становятся невыносимыми, когда хотят спать. Почему это происходит?

Изначально ребенок спит большую часть своего времени и просыпается только тогда, когда он голоден или его что-то беспокоит. Представьте себе, взрослые, если бы мы вынуждены были просыпаться только тогда, когда бы нас что-то беспокоило или у нас что-то болело, или от сильного чувства голода, как бы вы воспринимали окружающий вас мир в эти моменты? Скорее всего, как что-то плохое и даже, в какой-то степени, враждебное.

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Почему младенцы не любят засыпать

Связь с миром в начале жизни ребенка происходит исключительно через неприятные ощущения, которые смягчаются путем  устранения их заботливым взрослым и достижения удовлетворения. После чего младенец вновь немедленно засыпает.

Любой нормальный человек при таком раскладе дел не желал бы просыпаться вообще никогда.

У младенца этот феномен имеет место в связи с тем, что на переваривание пищи он должен затрачивать огромное количество энергии, а другие функции еще не развиты. По мере роста ребенка энергии у него становится все больше и больше, и он начинает пребывать в бодрствующем состоянии после принятия пищи каждый раз более длительные промежутки времени. Возникает восприятие удовлетворения так же и в этом состоянии, а не только во время сна, и ребенок наконец-то хочет продолжать бодрствовать вместо немедленного засыпания: он смотрит на маму, улыбается ей, трогает ее ручками и играет. Это то, что больше всего ценит младенец – близость мамы, так как уже знает, откуда приходит удовлетворение.

То есть, дети не хотят засыпать потому, что помнят, что то, что их заставляло просыпаться, было что-то неприятное: голод, холод, жара, грязный подгузник, колики и т.д. Оставаясь в бодрствующем состоянии, ребенок продлевает состояние удовлетворения, пытаясь избежать таким образом всего того неприятного, что его разбудит.

Желание спать вызывает у ребенка плохое настроение.

Но вернемся к плачу. Мы уже сказали, что ребенок плачет, так как ему необходимо разряжать напряжение, которое вызывают болезненные ощущения. И не существует матери, которая бы чувствовала себя хорошо, когда ее ребенку плохо или больно. Детишки очень быстро схватывают, что реакцией  родителей является  избавление ребенка от неудовольствия. С этого момента плач является средством коммуникации.

Младенец начинает понимать, что в какой-то мере он может управлять поведением матери.

Почему ребенок хочет управлять поведением своей матери? Зачем ему это нужно? 

Ребенку это нужно для того, чтобы получать удовлетворение в безусловной форме: еда должна поступать немедленно, он должен постоянно находиться в тесном контакте с телом матери, и она не должна заниматься никакими другими делами  — только им, ненаглядным. опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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