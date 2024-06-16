Как попасть в эмоциональную зависимость

Даю 100% гарантии на действие этого рецепта - проверено на себе неоднократно.

10 правил зависимости

1. Постоянно думайте о другом человеке, не позволяя себе отвлекаться ни на что - это предательство.

Только эгоисты думают в первую очередь о себе, а не о любимых. Только черствые бездушные хамы и психопаты занимаются своей жизнью в первую очередь, оставляя отношения и близость для радости и наполнения своей души.

Настоящая любовь - это способность забыть про себя и поставить интересы партнера на первое место.

2. Постоянно думайте как партнер оценит ваши поступки. И какими глазами он на вас посмотрит.

Угадывайте и угадывайте его реакции. Чувствуйте, что вы знаете как показать себя с той стороны, которая обязательно будет оценена по достоинству.

3. Если вы в чем-то не просчитали оценки и реакции вашего партнера, будьте уверены - вы что-то сделали не так. Нужно было просчитать. А если невозможно было просчитать, нужно было бы прочувствовать.

4. Несите ответственность за его чувства.

Если что-то пошло не так и объект вашей зависимости демонстрирует расстройство, злость, обиду, подавленность и отчаяние, чувствуйте себя виноватыми. Ведь это в вашей власти - создавать чувства другого человека. А если вы их создаете, то вы же за них и отвечаете. Разве может быть по-другому?

5. Постоянно проясняйте что происходит в душе и в голове у другого человека. Вот прямо все попытайтесь прояснить.

Если вы не получаете прямого ответа или не доверяете тому, что вам ответили, попробуйте быть хитрее и узнавайте о том что происходит у него в душе и в голове по косвенным признакам. Не забывайте о четырех предыдущих пунктах.

6. Будьте уверены - объект вашей зависимости будет счастлив ровно от тех же вещей, что и вы.

То есть если вы обнаруживаете разность в ваших желаниях (например, вы хотите проводить больше времени вместе, а ваш партнер хочет своего пространства), значит что-то пошло не так и это признак того, что вас не любят, вы безразличны, вас не ценят.

Значит нужно побольше растворить свое внимание в жизни этого человека, больше проанализировать его. И тогда найдете ключики к его сердцу.

Вы же помните про то, что именно вы создаете чувства вашего партнера? Не забывайте про это.

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7. Так же не стоит забывать, что объект вашей зависимости обязательно должен вписаться в какой-нибудь правильный шаблон. Померьте его этим шаблоном. Найдите над чем еще надо поработать.

Шаблоны можно брать из пикапа, теории про карму и астрологию. Можно обратиться к тому, как в древние времена было устроено общество и какие роли возлагались на представителей разных полов.

На худой конец можно прочитать все статьи и книги по психологии, психотерапии и психиатрии и для убедительности апеллировать терминами.

Как только нашли подходящий шаблон, сделайте с партнером то, что делаете с собой: пристыдите его за неправильные с точки зрения шаблона проявления, намекните, что хорошо бы ему поработать над собой.

Покажите как вы уже много над собой работали и каких вершин достигли. И теперь вашему партнеру придется попотеть, что бы дотянуться до вершин, которых достигли вы.

8. Закатите скандал, устройте разбор полетов про то, что происходит.

Ведь вы уже вложили так много, так много проанализировали, прочитали, сделали, так много любви отдали, и партнер перед вами теперь в долгу.

9. После скандала почувствуйте себя неуравновешенным психом, который зря был таким требовательным и агрессивным.

Повиноватьте себя.

Это поможет возвести на пьедестал вашего партнера, а себя почувствовать ничтожеством, которое недостойно такого прекрасного человека. И поклянитесь, стоя на коленях, что вы будете работать над собой и больше никогда, ни -ког - да такой фигни делать не будете.

10. Обязательно вернитесь к первому пункту, что бы проделать все заново по этому списку, только с более маниакальной включенностью.

Даю 100% гарантии на действие этого рецепта. Проверяла на себе неоднократно. опубликовано econet

Автор: Ксения Аляева

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