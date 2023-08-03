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Всё просто: не нравится - что-то МЕНЯЙ, а не ной

Источник: facebook.com 03 августа 2023 5886
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Плохо тебе жить с человеком - не живи. Плохо с тобой обходятся деловые партнёры - меняй. Плохо сидит костюм - отдай тому, на ком будет сидеть идеально...

Всё просто: не нравится - что-то МЕНЯЙ, а не ной

Обычно когда человек плохо выполняет свою работу, он возмущается: "А вы знаете, сколько мне платят?!". Знаю. И не понимаю, что ты тут делаешь. По-моему, все просто: не нравится - не работай. И так во всем.

Плохо тебе жить с человеком - не живи.

Плохо с тобой обходятся деловые партнёры - меняй.

Плохо сидит костюм - отдай тому, на ком будет сидеть идеально.

Плохо спишь - займись своим душевным состоянием.

Плохо себя чувствуешь - лечись.

Плохо тебе жить в стране - уезжай.

Делай, а не ной.

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А если ты ничего не делаешь и не меняешь, значит, тебе хорошо.

Будь честен с собой - тебе хорошо.

Хорошо ныть.

Хорошо жаловаться.

Хорошо страдать.

Хорошо быть жертвой.

Хорошо, чтобы сочувствовали.

Хорошо, чтоб за тебя решали и помогали.

Хорошо ничего не делать со своей жизнью. Спокойно. Предсказуемо. Это твоя зона комфорта.

Всё просто: не нравится - что-то МЕНЯЙ, а не ной

Быть в дерьме - твоя зона комфорта.

В этом во всем есть смысл. Самый большой смысл в жизни. Если ты не жертва, то кто? Если ты не будешь жаловаться, то что будешь делать? Ведь придется же делать. Если убрать этот смысл "Мне невыносимо трудно, но я несу свой крест", то что останется? Куда ты пойдешь без креста? Как ты вообще будешь жить без него?

Не решать - это тоже решение. Не менять - это тоже выбор. Если ты делаешь такой выбор, будь с ним, признавай его, получай бонусы, наслаждайся им. Но не парь мозг другому. Он не обязан играть в твои игры.

Признай: ты там, где хочешь быть. В этом правда.опубликовано econet

Автор Лилия Ахремчик

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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лилия ахремчик работа зона комфорта выбор жизнь

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