Всё просто: не нравится - что-то МЕНЯЙ, а не ной

Плохо тебе жить с человеком - не живи. Плохо с тобой обходятся деловые партнёры - меняй. Плохо сидит костюм - отдай тому, на ком будет сидеть идеально...
Плохо тебе жить с человеком - не живи.
Плохо с тобой обходятся деловые партнёры - меняй.
Плохо сидит костюм - отдай тому, на ком будет сидеть идеально.
Плохо спишь - займись своим душевным состоянием.
Плохо себя чувствуешь - лечись.
Плохо тебе жить в стране - уезжай.
Делай, а не ной.
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А если ты ничего не делаешь и не меняешь, значит, тебе хорошо.
Будь честен с собой - тебе хорошо.
Хорошо ныть.
Хорошо жаловаться.
Хорошо страдать.
Хорошо быть жертвой.
Хорошо, чтобы сочувствовали.
Хорошо, чтоб за тебя решали и помогали.
Хорошо ничего не делать со своей жизнью. Спокойно. Предсказуемо. Это твоя зона комфорта.
Быть в дерьме - твоя зона комфорта.
В этом во всем есть смысл. Самый большой смысл в жизни. Если ты не жертва, то кто? Если ты не будешь жаловаться, то что будешь делать? Ведь придется же делать. Если убрать этот смысл "Мне невыносимо трудно, но я несу свой крест", то что останется? Куда ты пойдешь без креста? Как ты вообще будешь жить без него?
Не решать - это тоже решение. Не менять - это тоже выбор. Если ты делаешь такой выбор, будь с ним, признавай его, получай бонусы, наслаждайся им. Но не парь мозг другому. Он не обязан играть в твои игры.
Признай: ты там, где хочешь быть. В этом правда.опубликовано econet
Автор Лилия Ахремчик
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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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