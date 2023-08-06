Господи... Научи меня плакать при незнакомых. Научи плакать, когда захочется. От горя, от радости, от вдохновения. Особенно от вдохновения. Пускай вода льётся, не затопляя меня.

Господи...

Научи меня плакать при незнакомых.

Научи плакать, когда захочется. От горя, от радости, от вдохновения. Особенно от вдохновения. Пускай вода льётся, не затопляя меня.

Научи меня чувствовать боль.

Большую, маленькую, любую.

Я хочу проходить сквозь неё, отпуская.

Научи меня кричать громко, даже когда другие молчат.

Мне не нужно безграничных возможностей. Дай мне простые, человеческие, чтоб поскорее утратить иллюзии.

Не надо вечной жизни! Пусть мое время будет ограничено и от этого более ценно.

Я прошу несовершенства,

чтобы меня любили,

не возводя на пьедестал.

Не нужно небесного величия. Сделай меня земным человеком, способным поместиться в объятиях.

Не нужно восхищения! Подари простой любви. Сейчас.

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Не нужно много разного.

Дай мне одного и того же!

Чтобы, в тысячный раз пройдя по знакомой дороге, наконец, задуматься.

Научи меня любить простое.

Ибо оно так же бессмысленно,

как и сложное, но требует меньше сил.

Я прошу неловких моментов, чтобы с волнением смотреть в глаза любимым. Я прошу беспомощности. А иначе как же я увижу протянутую руку?

Научи меня сдаваться.

Научи меня ошибаться.

Научи меня сомневаться.

Пожалуйста, не нужно попроще.

Сделай яснее.

Дай внимания вслушаться, вчувствоваться в происходящее. Пускай тонкое станет сильным.

Я прошу старости, чтобы ничего из себя не изображать.

Помоги мне шагать от смысла к смыслу. Подари пустоту, из которой все рождается.

Дай силы выдержать свою нормальность, перестав искать трагедию там, где можно просто выдохнуть.

Господи, спасибо что ты есть.

А если не ты, то хотя бы идея тебя, намёк на тебя, возможность искать тебя.



И если я всего лишь сгусток пустоты, позабывший о единстве со вселенной, пожалуйста, напомни мне об этом бережно.

И ещё,

научи меня плакать при незнакомых.

Когда захочется. опубликовано econet

@ Аглая Датешидзе

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