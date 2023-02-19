Рэнди Гейдж: Что вы позволите Богу дать вам

Ключ к процветанию находится в нашем сознании. Ваше здоровье, счастье, состояние, ум определены мыслями, которым вы отдаете предпочтение.

«Бедность – это грех» — Чарльз Филлмор потряс религиозное сообщество, когда он сделал это заявление много лет тому назад. И это все еще шокирует людей сегодня, когда я говорю это. Если вы дословно переведете арамейский текст Библии, вы узнаете, что слово «грех» значит «упускать возможность. Вера в Чудо определяет грех как недостаток любви. Я согласен с этим, потому что я знаю, что когда вы бедны, вы упускаете возможность и тем самым отвергаете любовь Создателя.

Слово «грех» значит "упускать возможность"

В бедности нет ничего духовного. Бедность заставляет людей лгать, обманывать, воровать, даже убивать. Ваше естественное состояние — успех и процветание. Успешный человек находится в согласии со вселенной. Духовность состоит в поиске Процветания. Это желание — Бог, стучащийся к вам в двери, чтобы вы Его впустили. Ибо, чем больше вы получаете, тем более заметен ваш личностный рост.

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У человека нет таких желаний, которые не могли бы быть выполнены при помощи Бога. Если бы не существовало этой возможности, Вселенная разрушилась бы в самом своем значимом пункте. Бог — не наказующее Божество, требующее страдания от своих детей (и неважно, что некоторые проповедники утверждают обратное).

«Евангелие» в переводе означает «благая весть».

Книга, которую вы сейчас держите в руках — тоже благая весть. Благая весть состоит в том, что у вас есть Создатель, который хочет, чтобы вы были здоровым, счастливым и процветающим. Он наделил вас всем, что вам для этого понадобится. Вы не должны «пострадать» для осуществления процветания. Вы должны быть открытыми для его принятия.

Я смотрю на мою церковь, на мой город, на мой мир и вижу множество людей, которые живут проблемами сегодняшнего дня. Я знаю, что некоторые из них смотрят на меня с завистью и интересуются, почему же я был успешнее их. Так почему же? Давайте проанализируем это…

Потому что я работал интенсивнее чем кто-то другой? В принципе, нет. Мой механик и моя домохозяйка работают больше меня. Может, это потому, что я более образован? Очень в этом сомневаюсь. У меня восемь классов образования и меня выгнали из девятого. Но я знаю многих дипломированных специалистов, которые не вылезают из нищеты.

Не потому ли, что я по-человечески лучше остальных? Может, Господь Бог любит меня больше? Вы так думаете? Вы верите что там, где-то на небе, Бог или совет архангелов посовещались и решили: «О’кей, Рэнди — классный парень, дадим ему новый «ламборджини». А вот Мэри не такая хорошая, дадим ей «тойоту». Дадим Рэнди избыток жизненных сил, он достаточно хорош для этого, а вот, например, Майклу, плохому парню, дадим злокачественную опухоль».

Конечно же, это выглядит смешно. Мы знаем, что Бог и Вселенная несут благо. Никто не подвергается наказанию. Все имеют возможность достичь процветания. Так что давайте перейдем к последнему варианту… Духовнее ли я моих ближних? Да. Но только в том смысле, что каждый из нас получает свою порцию процветания в соответствии со своим пониманием и способностью мыслить, а также действовать по законам бытия.

Все возможно для вас, и не только потому, что вы помолились и Бог милостиво ответил на ваши мольбы. Ключ к процветанию находится в вас самих. Все имеет свой источник в нашем сознании.

Идеи — это эпицентр сознания. Ваше здоровье, счастье, состояние, ум определены мыслями, которым вы отдаете предпочтение.

Обращайтесь к духовным законам, верьте в свои таланты и возможности. И материальные блага обязательно придут. Вера в собственные умозаключения — единственное средство, которое вам по-настоящему необходимо.

Я знаю, что вера — это сверхчеловеческое качество, которым мы обладаем. Наша духовная сила способна придавать форму материи. В основе любого рабочего процесса лежит идея. Вера, с помощью вашего собственного разума, воплощает идею в реальность. Она делает идею реальной и для вас, и для других. Когда другие верят в то, что вы создаете, продаете или просто делаете, они рассматривают успех этой деятельности как результат своей собственной поддержки.

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Бог или Вселенная не отвечают благосклонностью на ваши просьбы, это может означать, что они уже наделили вас всеми средствами для достижения цели процветания. Не существует «чудес» в обыденном понимании этого слова. Надеяться на «чудо» — значит полагаться на некую капризную случайность. Вселенная и без этого снабдит вас всеми нужными средствами.

Процветание не связано с вашим экономическим состоянием, вашей работой, образованием, начальством, или вашим прошлым. Все это определяет ваш выбор. Вы рождены, чтобы быть богатым. Все возможно, если вы верите в это. Вера пробуждает в вашей душе, силы жить в согласии с духовными законами, преодолевать человеческую ограниченность.

Вопрос не в том, что Бог даст вам. Истинный вопрос звучит как: Что вы позволите Богу дать вам? опубликовано econet

Автор: Рэнди Гейдж, «7 духовных законов вашего процветания»

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