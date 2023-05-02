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Как выйти из эмоционального водоворота

Источник: Econet 02 мая 2023 6354
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Все сложные внутренние переживания должны быть выражены. Но выражены в безопасный и экологичный для окружающих способ. Экологичный подход, так же как и психологию, желательно осваивать на себе. Свои переживания можно изливать на бумагу, холст, страницу дневника или блога, не менее эффективен танец, спорт, медитация или, к примеру, прогулка или велопоездка.

Как выйти из эмоционального водоворота

Снято! Твой видеоответ неприятностям

Все сложные внутренние переживания должны быть выражены. Но выражены в безопасный и экологичный для окружающих способ.

Экологичный подход, так же как и психологию, желательно осваивать на себе. Свои переживания можно изливать на бумагу, холст, страницу дневника или блога, не менее эффективен танец, спорт, или, к примеру, прогулка или велопоездка.

У каждого человека должен быть свой метод выхода из своего личного эмоционального водоворота. Это абсолютно закономерный вопрос, который должен задать себе каждый, в ином случае…

В первом случае невыраженное переживание, напряжение или недовольство наматываются в своеобразный клубок, который при первой же возможности разматывается эмоциональным взрывом.

Во втором случае невыраженные и смотанные во внутренний клубок переживания становятся блоком, влияющих на две важные жизненные сферы — отношения и самореализация (творчество).

На самом деле, большинство наших глобальных проблем и не проявились, если бы у нас появилась привычка отслеживать свои мысли и сигналы о том, что то или иное решение для нас дискомфортно.

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Итак, большинство существующих проблем эмоционального характера решились бы обычным проговариванием своей эмоциональной реакции вслух!

Первый вопрос состоит опять же в том, что делать надо экологичным и безопасным для себя и окружающих способом.

Второй вопрос звучит так: для изменения реакции на происходящее одного раза проговорить свою эмоциональную реакцию недостаточно.

Следующий важный вывод гласит о следующем.

Большинство существующих эмоциональных проблем решились бы мгновенным улавливанием появления недовольства, напряжения или неприятного переживания. А после попыткой сравнить с уже пережитым ранее похожим чувством, тем самым осознавая, что на текущие проблемы влияют давно забытые переживания.

Звучит немного сложно, но… В этом стоит разобраться лишь ради чувства свободы и облегчения, которое принесет осознание: существующие проблемы не более, чем невыраженные переживания в прошлом. Устранив невыраженное переживание в прошлом, сводятся на нет и большинство существующих эмоциональных проблем сходного характера в настоящем.

Допустим, мы хотим избавиться от этих узелков по принципу: определив чувство, попробовать вспомнить о его первоисточнике. Тогда придется учесть тот факт, что такой самоанализ может занять от нескольких часов до нескольких дней, требовать дополнительных ресурсов в виде временных и денежных затрат (я имею в виду помощь психолога или психотерапевта).

У всех ли у нас есть такая возможность? Даже если это так, поставлю вопрос по-другому: а каждый ли человек действительно заинтересован в том, чтобы посвятить свое время и потратить ресурсы тому, чтобы дать выход невыраженным ранее переживаниям?

Как показывает практика, люди к таким жертвам и усилиям не готовы, даже если знают, что это способно повлиять на их настоящее и будущее. Большинство людей о таком положении вещей даже не догадываются, более того, сфера чувств и эмоций для них — это terra incognita.

Выражение невыраженных ранее эмоций действительно влияет на изменение восприятия существующей проблемы. При этом не имеет значения место, время, обстоятельство, при каких это чувство не нашло выражения, главное — это намерение его выразить.

С таким выводом мы подошли к пониманию того, что исцеление не обязательно предполагает погружения в прошлое, прибегая к помощи специалиста, или своими силами. Я называю это очисткой. Для того, чтобы убрать квартиру, необязательно анализировать весь мусор, создавший беспорядок. Его нужно просто собрать и выбросить.

Также необязательно анализировать свой эмоциональный «мусор». И с пониманием относиться к тому, что он есть у других людей. Скорее всего, выбрасывание этого эмоционального мусора напрямую вас не касается. Точнее, совершенно не касается, просто у них не было возможности своевременно от него избавиться.

Очистившись от своего сходного эмоционального «мусора», это понимание проявить будет намного легче. Просто в один прекрасный момент приходит понимание, что твой внутренний мир настолько щедр и широк, что может разрешить другим любые их проявления.

Помните про виртуальное пространство, о том, что мы ассоциируем себя со своими фотографиями и видеозаписями? Вот и отлично, путь все наши переживания по поводу той или иной проблемной ситуации или неприятности теперь прокручивается ВНЕ нашего внутреннего эмоционального пространства!

Как выйти из эмоционального водоворота

Подробнее о видеометоде

Представьте, что вы смотрите художественный фильм, в котором драматически развивается сюжетная линия: главные герои вступают во взаимоотношения, чувствуют, страдают, пытаются преодолеть проблемы.

Думаю, каждый из нас ловил себя на том, что догадывается о чувствах героев. Мы можем в какой-то мере даже попытаться предугадать, сонастроиться с тем, как будет развиваться сюжетная линия в соответствии с тем, что нам удалось почувствовать.

Это свидетельствует лишь о том, что каждый человек способен быть внимательным, чувствительным к наблюдением за своими эмоциями, просто когда дело доходит до своих личных переживаний, мы почему-то оказываемся в растерянности. Мы обращаемся к друзьям и психологам за советом и разъяснениями, вместо того, чтобы попытаться просто прислушаться к себе.

Для того, чтобы эту способность открыть, попробуйте просто сместить угол своего зрения и открыть собственный ресурс, который в состоянии дать возможность управлять своими реакциями на неприятности.

Помните о том, что большинство существующих эмоциональных проблем решились бы тем, что человек мгновенно улавливал появление недовольства, напряжения или неприятного переживания? А уловив, попытался бы сравнить с уже пережитым ранее похожим чувством, тем самым осознавая, что на текущие проблемы влияют давно забытые переживания?

Я предлагаю начать с того, чтобы попробовать посмотреть на свои неприятности со стороны, причем сделать это в буквальном смысле этого слова.

Попробуйте записать небольшое видео, в котором вы сознательно, открыто и искренне проговариваете эмоционально значимую ситуацию, а потом посмотреть это видео некоторое количество раз, пока ваша реакция на эту ситуацию не изменится.

Думаю, вы замечали такую особенность: вам понравилась песня и вы проигрываете ее в голове несколько раз, а потом вам хочется слушать ее еще и еще. Вы ее слышите не только дома, но и на улице, в кафе, в транспорте. А через какое-то время, вы понимаете, что песня уже не вызывает того восторга, который был у вас в самом начале.

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Это происходит потому, что вы предали этой песне слишком сильную эмоциональную окрашенность, именно потому она вызывает такую значимость в вашем эмоциональном пространстве. Позже когда вы услышали эту песню десятки, а то и сотни раз, эмоциональная окрашенность и уникальность спадает, потому песня вам больше не нравится или, как минимум, она стала вам безразлична.

Я предлагаю забрать значимость и уникальность с вашей эмоционально значимой ситуации схожим образом, просматривая «эмоциональное» видео по нескольку раз.

Необходимые навыки — это фокус на себе, своем состоянии, как на единственном ресурсе, способном нейтрализовать требующую разрешения проблему.

Какой эффект дает и каким образом работает упражнение по устранению эмоционального противоречия с применением видео.

  • Самый важный эффект метода: проговаривая проблему, вы словно оставляете ее за пределами своего внутреннего пространства. Теперь она записана на внешнем ресурсе — с ней буквально можно сделать что угодно: смонтировать, стереть, посмотреть несколько раз;

  • Повторение — мать учения, поэтому записанное видео следует посмотреть несколько раз. Наше сознание довольно ленивое. Но и его можно обхитрить, заставив работать для того, чтобы удалить старые установки, заменив их новыми. Именно подключая аудиальный и визуальный каналы вместе, одновременно усваивая вербальную и невербальную информацию, вы подталкиваете свое сознание обратить внимание на застарелые проблемы, залежами хранящиеся в вашем подсознании;

  • Самый важный эффект: при просмотре видео вы посмотрите на себя, способного открыто выражать эмоции и чувства, будете готовы с ними работать. Этот навык закрепится довольно быстро в вашем сознании, потому и впоследствии у вас не будет причин накапливать ненужное.

  • Вы также автоматически станете уделять больше внимания своим потребностям и текущим состояниям, моментально отслеживая их.

  • Это ваше персональное усилие, действие, направленное на то, чтобы освободиться от эмоциональных барьеров и внутренних блоков. Видеометод намного эффективнее, чем, к примеру, повторение аффирмаций, созданные другими людьми, или посещение семинаров, придуманных не вами. Видеометод — это еще один шаг к уверенности и осознанию ценности себя, как человека, способного решать собственные проблемы. Отличный метод для развития состояния «Сначала заполни себя собой».

  • Проговаривая проблемы, вы увидите, как необычно выглядите, когда обижаетесь. Вы же не знаете как вы выглядите со стороны, когда находитесь в состоянии неразрешенной проблемы (часто вам не понравится что-то в вашем поведении, речи, невербальных сигналах — позе, жестикуляции, выражении лица). Ваш внешний вид на видео (часто, но не всегда!) будет символизировать о том, что ваше внутреннее состояние еще не полностью в форме. Это будет заметно по осанке, скованности, интонации и других признаках.

  • Критерием того, что проблема разрешилась будет состояние «Все равно» по отношению к объекту, ставшему причиной вашей эмоциональной проблемы.

Можно с легкой душой демонстративно удалить видео, когда проблема уже решилась. Этим действием вы словно стираете свою старую, эмоционально наполненную реальность. опубликовано econet

Отрывок из книги «Снято! Твой видеоответ неприятностям»

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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психология сознание эмоции переживания недовольство напряжение

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