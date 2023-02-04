Матрица НЕсчастья

Сам по себе человек почти никому не нужен. До тех пор пока он не почувствует, что нужен самому себе...

Где-то когда-то человек почувствовал себя «не очень хорошим», не вполне соответствующим окружению. Скорее всего он был ещё совсем маленьким, не способным адекватно оценить ситуацию. Выводы, которые сделал тогда человек, становятся программами – драйверами, подсознательной движущей силой, ведущей человека по жизни.

Здесь и сейчас

Вы заметили, что дел в жизни всегда больше, чем времени? Что бы вы ни делали и как быстро бы вы ни справлялись с делами, вы не успеваете, времени всегда не хватает?

Странно, не правда ли? Ноги этой иллюзии растут из стратегии, которую можно назвать ДОСТИГАТОР. Его установка примерно такова: мне надо сделать что-то, достичь чего-то, чтобы чувствовать себя достаточно хорошим, адекватным и любимым. А если я не успею, не достигну, не сделаю всё, что надо, то я плохой.

То есть стремление всё успеть вытекает из страха, из опасения оказаться плохим если не получится.

Представьте, что вы в жизни больше ничего не достигнете, вам больше не поставят ни одной пятёрки, всё останется как есть. Что тогда? Ваше настроение меняется, такой вариант вас не устраивает? Чувствуете тревогу, обиду, стыд, вину, другие чувства? Это он – Достигатор даёт о себе знать. Он не даёт вам любить себя таким, какой вы есть прямо сейчас, без новых достижений, хотя бы маленьких.

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Вы заметили, что для вас важно как люди оценивают то, что вы делаете? Ваша мама или муж хвалят то, что вы приготовили? А как вам, если они недовольны? Когда вы выбираете фотографии для соцсетей, вы заметили, что вы выбираете одну из 10? Потому что только на одной вы нравитесь себе по-настоящему, и вы знаете, что она будет помечена множеством лайков?

А как насчёт того, чтобы кто-то вам написал в комментах, что вы выглядите как-то не так? Ведь лучше же когда вас хвалят, чем когда критикуют? Да? Эта стратегия – ИСКАТЬ ОДОБРЕНИЕ.

Стоит ли повторяться, что если представить, что больше не видать вам ни одного лайка, ни одной похвалы, поглаживания, то ценность ваша в собственных глазах упадёт. А критика и недовольство вами всерьёз испортят вам настроение.

Ищущий одобрения верит больше, чем в бога в то, что одобрение – это то, в чём он реально нуждается, что похвала делает его ценнее, а критика обесценивает. В корне этой веры так же страх.

А как насчёт того, чтобы покупать больше и лучше? Представьте, что больше вам не удастся купить новый телефон или машину? Да что там, даже гардероб вам не обновить. Покупки – это больше не для вас, только самое необходимое. Этот «ужас» мог бы испортить вам жизнь? ПОТРЕБИТЕЛЬ – та часть личности, которая верит, что только покупая что-то новое можно быть «достойным» человеком.

Нет покупок – нет счастья, нет уважения к себе и своей жизни. В корне, конечно, страх.

Ещё вариант – быть полезным, помогать, развлекать других. Назовём стратегию ПОМОЩНИК. Ну, уж нет, на святое не надо! Ведь помогать другим – это же почти что подвиг, только по-настоящему хорошие, благородные и добрые люди так живут – ради других. Разве не в этом истинный смысл жизни?

Трудно говорить о смысле жизни тогда, когда на помощи другим выстроена вся самоценность и самоуважение травмированного эго.

10 % людей действительно имеют природную склонность к альтруизму, им просто приятно помогать другим. Но если у вас не будет возможности никому помогать, если в ваших услугах больше не будут нуждаться, то что будет с вашим счастьем?

Эти и подобные им стратегии по сути своей являются КОМПЕСАЦИЯМИ. То есть поведением, мотивированным на то, чтобы каким-то образом уменьшить боль и дискомфорт. Боль и дискомфорт, которые в моменте настоящего не дают быть довольным собой и жизнью «просто так».

Наша жизнь предлагает огромное количество возможностей для реализации стратегий компенсации. До тех пор пока компенсация работает, человек не склонен отказываться от неё. Даже когда вы разочарованы своей компенсацией, вы начинаете искать новую, замещение. Лишь серьёзный кризис, депрессия, симптомы или другая подобная ситуация могут побудить человека посмотреть в корень этих стратегий.

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Плохая новость заключается в том, что чем больше вы получаете положительной обратной связи, идя по стратегии компенсации, тем сильнее вы укореняетесь в своей изначальной неадекватности и неполноценности. Вы подсознательно всё сильнее верите в то, что «сам по себе я недостаточно хорош». Каждое поглаживание, полученное поверх травмы даёт нам краткосрочную анестезию, но в долгосрочной перспективе подготавливает для нас кризис – болезненный шанс на прозрение и исцеление. Петля обратной связи возвращается к нам, то что было «хорошим» вдруг оборачивается обратной стороной.

Хорошая новость в том, что, во-первых, не надо отказываться от своих желаний, а во-вторых - мы уже достаточно хороши просто так. И это правда.

Но знать путь и пройти его – не одно и то же. Прохождение пути требует от нас честности, внимательности, искреннего желания вернуть себе свою личную силу и достоинство. Вся наша культура против этого, почти ото всюду мы слышим призывы включиться в игру по стратегии компенсации, общество буквально давит на нас, заявляя, что наша ценность обусловлена или достижениями, потреблением, или симпатией, одобрением других, помощью им.

Сам по себе человек почти никому не нужен. До тех пор пока он не почувствует, что нужен самому себе. Просто так. Здесь и сейчас. Я ДОСТАТОЧНО ХОРОШ.

Чувствуете то чувство, что мешает этому? Это путеводная ниточка, через которую в вашу жизнь придёт исцеление, когда вы по-настоящему этого захотите.опубликовано econet

Автор Игорь Чатуров

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