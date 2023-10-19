Если мы неблагодарны за то, что у нас уже есть

Мы живем в мире, которому не хватает счастья. Мы не умеем быть благодарными. Эти два утверждения связаны самым непосредственным образом

Брене Браун: Мы не умеем быть благодарными

Случаются трудные времена. С ними приходит дефицит. Мы боимся потерять то, что любим, и нас злит отсутствие гарантий. Мы думаем: если мы уже несчастливы, хуже уже не будет. Если жить так, как будто мы уже все потеряли, чаша минует нас. Это не так.

Есть только одна гарантия: если мы не благодарны за то, что у нас уже есть, и запрещаем себе быть счастливыми, мы упускаем то, что могло бы нас сберечь и перенести через трудное время.

Я говорю о дефиците, нехватке ресурсов, скудости, приходящих порой в нашу жизнь. Мой друг Линн Твист написала невероятную книгу «Душа денег». В ней она обращается к мифу скудости.

Она пишет: Мой — а может, и ваш? — день начинается с мысли «Я не выспалась». Потом следующая: «Я не успеваю». Даже если это еще не так, мы боимся, что это окажется правдой. Наши дни проходят в разговорах, мыслях и беспокойстве о том, чего нам не хватает.

Мы недостаточно часто занимаемся спортом. Нам достается не самая хорошая работа. У нас мало прибыли. Мало сил и энергии. Нам недостает смелости. Нам мало выходных. И, конечно, у нас вечно слишком мало денег.

Мы недостаточно стройные, недостаточно умные, недостаточно красивые и спортивные, образованные и успешные, богатые. Мы еще не проснулись, ноги еще не понесли нас в новый день, а мы уже обнаружили море недостатков!

Мы уже опоздали, уже упустили шанс, нам чего-то уже не хватило. К вечеру в нашей голове роится все то, чего мы не сделали, не получили за день. Мы засыпаем под покровом этих мыслей и просыпаемся за ними. Я начинала с описания жизни на бегу, а заканчиваю печальным описанием несчастливой жизни.

Когда я перечитываю этот отрывок, у меня по спине бегут мурашки. Мы живем в мире, которому не хватает счастья. Мы не умеем быть благодарными. Эти два утверждения связаны самым непосредственным образом. Линн говорит, что не нужно врать себе, что все в порядке.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Найдите то, что действительно в порядке.

Мы имеем право выбрать любую из точек зрения. Например, отказаться от мыслей о том, что нам постоянно чего-то не хватает, и перейти к размышлению о достаточности. Удивительным образом дефицит после этого куда-то исчезает сам.

Я не говорю о количестве предметов. Достаточность — не иллюзия и не борьба с бедностью. Это не количество, которого нам будет достаточно или даже более, чем достаточно. Это вообще не про количество. Это опыт, контекст, в котором мы выбираем жить, сообщение миру, знание того, что существует некая «достаточность», и мы находимся в ней. Можно страдать без покупки, а можно ценить те вещи, которые уже есть.

Достаточность живет в каждом из нас, и мы можем установить с ней связь. Это осознание, внимание, обдуманный выбор способа оценки обстоятельств.

Жить в ощущении дефицита — отличный способ кормить внутреннего критика. В исследовании стыда я заметила, что многие купились на идею оригинальности. Как будто нечто оригинальное принесет счастье.

В книге «Я считала, что это только мои проблемы» я пишу: «Кажется, мы измеряем вклад других людей (и даже ценность их жизни) по степени их известности. Другими словами, ценность личности в нашем мире измеряется успехом и удачей. Наша культура не замечает тихих, обычных, трудолюбивых мужчин и женщин. Мы сравниваем обычность со скукой и даже с бессмысленностью».

Я полагаю, что узнала больше всего о ценности обычного из интервью с мужчинами и женщинами, пережившими несправедливую, жестокую, трагическую потерю ребенка, нападение, травму и геноцид.

Самые трогательные и важные воспоминания, которыми делились люди, пережившие трудные времена, говорили об обычных моментах. Мои собеседники были благодарны переживаниям простого, обычного, привычного счастья. Марианна Уильямсон сказала: «Счастье случается с нами, когда мы разрешаем себе замечать хорошее». опубликовано econet



©Брене Браун, перевод Елены Трусковой

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet