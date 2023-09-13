Поглощающая МАТЬ

«Я тебя родила – ты мне теперь должна» или «я без тебя не справлюсь, жизнь потеряет смысл, я умру», или — «ты обязана мне всем, что у тебя есть».

Такая мать оставляет своего растущего и выросшего ребенка в своем распоряжении, делает его фактически частью себя – такой же как рука или нога, которой можно управлять, которая функционирует для удовлетворения потребностей самой матери.

Зависимость, вина и дефект

И тут, очевидная со стороны, история о токсичности таких отношений – что для матери такая власть является всегда лишь временным способом снятия напряжения из-за каких-то собственных внутренних конфликтов и что дети рождаются, чтобы жить свою жизнь и такое поворачивание потока жизни вспять не приносит ни возможности развития ребенку, ни сколько-нибудь глубокого удовлетворения матери.

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Но токсичность такой истории очевидна лишь со стороны, ребенком (взрослым ребенком такой матери) изнутри она переживается как единственная реальность, причем ограниченная периметром под высоким напряжением – как только делаешь шаг за пределы допустимого, получаешь огромный заряд агрессии, обвинений, жалоб или просьб о понимании и не от кого-нибудь, а от мамы – которая к тому же сильно к тебе привязана, любит, страдает и вообще не вечна.

Работать впрямую с такими отношениями, пытаясь объяснить, что ребенок за всю историю своего существования лишь отделяется и отдаляется от матери, и это полезно и правильно – бесполезно, человек может все понимать, видеть, как себя ограничивает, как теряет свободу, время и силы, страдать от этого, но – это же мама! – и все понимание исчезает под натиском вины.

В этом случае важно много говорить во-первых, о границах – о всем том, что делает человека самим собой, о его ресурсах и слабостях, желаниях, мечтах, удачах и провалах.

В такой системе страх покинутости и одиночества летает от одного человека к другому, как горячая картофелина и наличие границ и собственных интересов видятся большим грехом, разрушающим отношения, поэтому важно соприкосновение с реальностью своей жизни — что в ней есть многое, что хочется и можется или же — не хочется и не можется, и что хоть собственная автономность и пугает, но она же приносит удовольствие и возможности.

И еще — важный момент — переживая собственные страхи одиночества и потери, человек обретает опыт того, что можно и свою слабость выдержать, и одиночество, и неудачу, что эти чувства — часть жизни; так приходит понимание, что и для другого человека тоже нормально соприкасаться с таким опытом.

Мало-помалу оказывается, что нет никакой вины ребенка в том, что мама грустит или стареет, или прожила жизнь не очень счастливо, что выросший ребенок может побыть рядом, помочь, но не спасти и не изменить все то, что уже было.

Работа о выходе из созависимости по сути.

Во-вторых, то, что въедается в психику ребенка очень глубоко при декларировании матерью «ты без меня никто» или «я так глубоко от тебя завишу, что ты легко можешь меня разрушить» — это чувство вины, дефектности, чувство, что с ним что-то глубоко не так.

Слова «ты без меня ничего бы не добился/не добилась бы» — унижают, указывают на глубокий дефект, который без матери привел бы к краху; фраза «своими поступками ты меня убиваешь» — говорит о том, что есть что-то настолько неправильное и отвратительное в самой природе ребенка, что делая то, что он хочет и может из собственных желаний – он разрушит и убьет того кто рядом.

За многими просьбами о сохранении отношений, о поддержке, о внимании мерцает второй смысловой слой – «с тобой все не так, ты глубоко неправильное и разрушительное создание, тебе нельзя быть собой».

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На этом послании многое и держится – сепарироваться можно имея внутри себя опору, интерес к собственным возможностям, а если идентичность выстроена на том, что «со мной все плохо» — сепарация становится невозможной, это прямой шаг в никуда и тогда важно оставаться рядом с тем, кто знает, как надо, как правильно.

Работа с идеей «со мной все не так» — по сути работа о потере иллюзии любви матери и работа по избавлению от чужого голоса, ставшего собственным, который день за днем нашептывает «нельзя, плохо, назад, не дергайся».опубликовано econet

© Анна Соловьёва

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