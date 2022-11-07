Величие Женщины

Посмотрите на себя как на Женщину, которую бесконечно любит Бог, как своё самое любимое драгоценное творение. Который принимает Вас любой...

Посмотрите на себя как на Женщину, которую бесконечно любит Бог, как своё самое любимое драгоценное творение. Который принимает Вас любой, в любом состоянии, с любыми качествами, при этом безумно любит Вас, какой бы Вы ни были, а эта Его частичка живёт в Вас, поэтому в Вас есть абсолютная любовь к себе и принятие.

Принятие себя

Вы – тот самый алмаз, который Бог ограняет каждый миг вашего существования.



Посмотрите на себя как на Женщину, которую благословили Небеса на эту жизнь, которую благословляют постоянно и которая несёт в себе это благословение и благословляет других.



Посмотрите на себя, как на Женщину, которая через многое прошла, много добилась, которая каждый раз делала единственно правильный выбор из возможных, которая искала счастья, и не только для себя, но и для многих других.

Посмотрите, сколько в её жизни достижений. Сколько она обучалась, сколько в неё прекрасных качеств, которые достойны восхищения. Посмотрите, какие прекрасные и чистые у неё мечты. Посмотрите, сколько хорошего в своей жизни она сделала для других.

Посмотрите, сколько у неё способностей, она умеет столько всего! Посмотрите, какие это способности, чем она владеет, что умеет, что ей интересно, какие у неё планы, чего она добилась, через что прошла, как она относится к миру, к природе, какая она талантливая, многогранная, сколько она прочла книг, сколько моментов в себе открыла, сколько всего в себе проработала, сколько красивый устремлений есть у её Души.

Всё это вызывает глубокое уважение к Ней.



А ведь эта Женщина – Вы!

Это та Женщина, на которую Вы смотрите каждый день в зеркало, и не додаёте должное её страданиям, её мечтам, всему, чего она хочет, о чём мечтает. Её голос идёт из Вечности, он пропитан глубинной мудростью. Пора дать Ей всё, в чём Она нуждается, всё, о чём просит, что шепчет Её Душа.

Вы настолько прекрасны, что Вас невозможно не любить. Вы - та самая Женщина, которая ищет счастья, которая достойна всего самого прекрасного в этом мире, Душа которой трепещет, но Она идёт вперёд с доверием и надеждой, потому что внутри себя точно знает, чего хочет, и что это принадлежит Ей по праву, потому что это то, чего хочет Её Душа. А Душа всегда знает правду, и Она знает, что каждый миг в её жизнь может войти то долгожданное, что столько времени Она пыталась скрыть от самой себя.



В Вас есть всё, чтобы быть величайшей Женщиной нашего времени и иметь в этой жизни всё, что пожелаете, если Вы пожелаете.

Посмотрите на себя как на Женщину, которая воплощает фантазию Луны. Которая носит в себе дворец сокровищ, превращает пыль звёзд в целые галактики, вдох которой питает Духом, сердце которой вмещает в себя всё сущее.

Она – великая Мать, прародительница, носительница священных тайн, даже её молчание открывает врата Вечности, а когда она шепчет рассвету, её слова, переплетаясь с золотистыми нитями эфира, превращаются в облака и разгоняют тучи. Её язык добирается до Солнца Солнц, Её губы прокладывают путь, на подушечках её пальцев затаились Вселенные, питаемые и вдохновляемые Силой Её Любви, Светом Её существования.

Мать ночей и Мать дней испокон веков и доныне, Она с трепетом встречает каждого Путника, а когда Он касается Её, растворяется в Ней и уже не знает, где кончается Она, а где начинается Он. Пребывающая в вечном блаженстве, изливающая нектар благости, окутывающая теплом, сплетающая пути…

Мало того, что Вы носите в себе Чудо Бога, Вы продолжаете через себя великую Женственность, приумножая и приукрашивая её собой, являясь её выразительницей, сливающейся с ней в бесконечно прекрасном танце, мягкими переливами внося себя во все пространства.



Если бы можно было нарисовать Вашу Душу - как бы Вы её изобразили?! Вот это и есть та самая глубокая любовь к Себе, которая в Вас живёт. Даже мысль о том, чтобы нарисовать свою Душу, воспринимается очень трепетно, как нечто священное.

Посмотрите в глаза своей Души, и Вы увидите, что смотрите в глаза Богу.опубликовано econet.ru



Автор Инна Макаренко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet