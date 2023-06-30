НЕ верь, когда тебе скажут...

Когда тебе скажут, что на свете нет вечной любви, что все изменяют, что не существует однолюбов и счастливых союзов, длящихся всю жизнь, о которых написано столько прекрасных историй, не верь. Утверди свой принцип: «У меня всё по-другому».

Когда тебе скажут, что на свете нет вечной любви, что все изменяют, что не существует однолюбов и счастливых союзов, длящихся всю жизнь, о которых написано столько прекрасных историй, не верь. Утверди свой принцип: «У меня всё по-другому».

У меня всё по-другому



Когда все вокруг будут говорить, что большие деньги приносят беды, что имея их, нужно отказаться от всего остального, а люди, у которых они есть, малодушны, злы и агрессивны, не верь. Утверди свой принцип: «Зачем отказываться от чего-то того, что нравится, если можно всё совместить?! Зачем становится хуже, если можно сохранить в себе человечность?! У меня всё по-другому».

Когда тебе скажут, что не бывает женской дружбы или дружбы между мужчиной и женщиной, что её вообще не бывает, и что все рано или поздно предают друг друга, не верь. Утверди свой принцип: «У меня всё по-другому».

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Когда тебе скажут, что всё, чем ты занималась до этого – это чушь, что ты не сделала ещё ничего действительно значимого, что тебе нужно быть совсем другой и делать совсем другое, не верь. Утверди свой принцип: «Я всегда делаю то, что нужно. Только я знаю, что мне нужно и чего я хочу. У меня нет ни одной причины сдаваться и переставать делать то, что я делаю. Это моя жизнь, и только я решаю, чему в ней быть. И я получу всё, что хочу».

Когда тебе скажут, что мир жесток, что не бывает всё слишком хорошо, что нельзя быть доброй со всеми, что нельзя растрачивать себя на испытываемые эмоции по отношению к окружающим людям, что нельзя выделяться из толпы, нужно быть как все, в идеале – работать, выйти замуж, родить ребёнка, - не сдавайся, не выбирай скучную жизнь, которую итак выбрали миллионы, иди в своём направлении, открывай новые горизонты, нащупывай свой максимум, реализуй себя в полную силу.

И тогда в один прекрасный день, когда твои дети и внуки спросят тебя: «Расскажи, как ты смогла прожить такую потрясающую жизнь?», ты ответишь:

«Для меня всегда было важно только моё собственное мнение. Я всегда знала себя, свои принципы, свои цели. Я знала, что приду туда, куда хочу, и так, как хочу, и ничего не сможет мне помешать. Я сама для себя была единственным ориентиром. Я знала: чем труднее выбранный путь, тем больше я совершу ошибок. Но конец путешествия каждый раз оправдывал каждый сделанный шаг.

Я прожила свою жизнь – ту, которой хотела. В ней было всё, о чём я мечтала. Я не оборачивалась на чужие мнения, на страх, я просто шла туда, куда вело меня моё сердце. Я не мирилась с тем, что мне не нравилось, не общалась с людьми, которые неприятны.

Я всегда чувствовала время, которого итак мало, чтобы всё успеть, успеть осуществить всё самое безумное, и всегда тратила его с пользой для себя. Мечты создают себя сами. Им просто важно не мешать проявиться в своей жизни. Внутренний голос всегда сильнее тысяч чужих голосов, он всегда говорит правду…»

И пока ты гордо несёшь своё сердце, оберегаемое своими принципами, и с оптимизмом смотришь в своё счастливое будущее, зная, что у тебя уж точно будет всё самое лучшее, в твоей жизни всё это будет. Ты обречена быть счастливой, пока веришь… СЕБЕ!опубликовано econet

Автор Инна Макаренко

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