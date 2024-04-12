Хотя эмоциональные хищники разрушают наши иллюзии и подрывают нашу веру в себя, мы сами знаем, как далеко вперед мы готовы двигаться и где на самом деле пролегают наши границы.
Хотя эмоциональные хищники разрушают наши иллюзии и подрывают нашу веру в себя, мы сами знаем, как далеко вперед мы готовы двигаться и где на самом деле пролегают наши границы.
Хищники играют очень важную роль в экосистеме планеты: они помогают поддерживать баланс.
Если мы забудем о дикой среде и сосредоточимся на обычной жизни, мы увидим перед собой более опасную разновидность хищников.
Они не способствуют поддержанию естественного баланса, а наоборот — лишь угрожают ему.
К примеру, мы говорим о людях, которые нарушают гармонию дома, на работе и вообще вмешиваются в каждый аспект нашей жизни.
Существует множество типов хищников. В этой статье мы расскажем об этом подробнее.
1. Хищники, которые ставят под угрозу наше эмоциональное равновесие
Одно из самых главных наших жизненных стремлений — это развитие эмоциональной компетентности.
Однако довольно часто вокруг нас собираются эмоциональные хищники, которые ограничивают наши стремления.
Это люди, которые любят властвовать над нами.
У них огромный опыт манипуляции чужими эмоциями, они постоянно плетут паутину лжи, презирают всех вокруг и грубо иронизируют над окружающими.
К сожалению, очень часто у нас сильная эмоциональная связь с этим типом хищников.
2. Хищники, которые врываются в твою зону комфорта
Мы все знаем, где находится наша зона комфорта. Ничто не ускользает от нашего контроля, мы ничем не рискуем и не испытываем страх. Нам все известно, ведь мы зрелые.
3. Хищники, которые уверяют тебя в том, что «ты ничего не знаешь» или «ты этого не заслуживаешь»
С тобой это уже случалось? Когда ты говорила себе, что тебе нужно прекратить о чем-то мечтать, потому что ты с этим не справишься или тебе нельзя смотреть на этого человека, потому что он для тебя слишком хорош.
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4. Хищник, который заставляет нас совершать одни и те же ошибки снова и снова
Почему мы влюбляемся в самых неподходящих людей? Зачем мы предаем себя? Почему мы снова и снова терпим неудачи?
Если ты тесно взаимодействуешь с хищником, вероятно он заставляет тебя совершать одни и те же ошибки снова и снова.
С чем это связано?
Нужно остановиться, выдохнуть и понять, что нужно делать, чтобы не совершать одни и те же ошибки.
5. Волки в овечьих шкурах
Волки в овечьих шкурах утверждают, что они уважают, любят и ценят друг друга.
Мы должны научиться распознавать их. Даже если мы случайно застряли в их сетях, нам нужно уметь нажать на тревожную кнопку, чтобы предупредить и защитить себя и избежать ненужных страданий.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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