Мы созданы для любви. Единственное препятствие — одержимость иллюзиями. В этом случае разочарование — лекарство от одержимости. Синоним слову «разочарование» — ясность.

Когда иллюзия распадается нам приходится встречаться с тем что есть. Со своими настоящими партнерами, родителями, детьми, соседями, президентами. Если разочарование по-настоящему глубоко и мощно наша личность обнаруживает свою полную беспомощность изменить кого бы то ни было, как бы то ни было.

Когда распадается иллюзия...

Все попытки насилия одной личности над другой приводят к единственному результату — смерти, потери жизненности обоих.

Как только разочарование достигает своего апогея мир, или другой человек кажутся ненавистными, а жизнь невыносимой. Хочется убить и разрушить этот мир, или умереть самому.

На самом деле — это всего лишь очередная иллюзия, уловка ума, который стремится сохранить свою власть над душой.

Когда-то одна из моих групп создала определение ненависти: «Ненависть — это любовь к тому чего нет». В этом определении суть человеческих страданий - невыносимое для личности несовпадение ожидаемого с действительным.

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Печаль ситуации заключается в том, что как в случае с Отелло, вместо одной иллюзии ум подсовывает другую. У Отелло был шанс разрыдаться на плече у Дездемоны и признаться во всех своих иллюзиях, и тогда он умер бы в ее объятиях как старая личность и родился бы как совсем другой человек. Он Дездемоны потребовалась бы смелость принять весь этот процесс, встретить своего мужа без скорлупы — более чем голым. Это невозможно сделать находясь в своей скорлупе. Ее панцирь тоже должен был бы треснуть. Ее личинка также должна была сдаться капитулировать, позволить расправить крылья Богине.

Но... В обычной жизни люди крайне редко доходят до оргазма своих отношений. Все заканчивается прелюдией. Люди сбегают, упустив кульминацию, им становиться страшно разрушиться, невыносимо встретиться с болью. Хотя боль — это всего лишь пробуждение сердца, если ее принять, а не бороться с ней, не пытаться запить, закурить, затрахать, заесть, затерапевтировать — сердце просыпается, скорлупа трескается космическое облегчение и исцеление наполняет тело и сознание. Не имея возможности изменить этот мир, нам не остается ничего другого, как любить его, поскольку мы рождены любить, это наша естественная способность. А вот не любить — это чудовищное насилие над собственной природой.

Мы все в детстве умели это делать. Все. Рыдать от души, сотрясаясь всем телом, сбрасывая липкие оковы своих несбывшихся ожиданий, рыдать вне зависимости от пола и сословия, вероисповедания и национальности. Рыдать во имя любви и принятия. Когда наше сознание соглашается с тем, что есть так как есть, на самом деле мы облегченно вздыхаем: «Ура свобода! Если мир меня не слушается, значит и я могу не слушаться его. Я могу жить без оболочки! Так как я хочу и таким как хочу».

Некоторые из нас еще помнят удивительное состояние облегчения, освобождения и умиротворения после настоящего рыдания. Еще помнят. Некоторые уже забыли. Если оболочка побеждает — начинается внутренний счет разочарований. Мир вокруг становиться все хуже, партнеры попадаются все не те и не такие. Характер становится сильнее. А сердце гаснет и душа засыпает.

И вот уже жить с мертвым и погасшим сердцем становиться социальной нормой, красивым эталоном для подражания:

Возвращаюсь домой. Начинаю курить.

Сигаретным стволом поджигаю любовь.

Начинаю цедить южные коньяки.

И палю по любви - виноградным огнем.

Замечательно поет Диана Арбенина. Называет вещи своими именам.

Одна беда — любовь невозможно убить. Можно утратить саму способность любить. И тогда женщина превращается в стерву. А мужчина соответственно в стервеца или стервятника, кому как повезет.

Заглянем в википедию: «Стерва (в прямом смысле, по словарю Даля) — ж. и стерво ср. труп околевшего животного, скота; падаль, мертвечина, дохлятина, упадь, дохлая, палая скотина». У мертвого не болит.

Одна беда — мертвый и не живет, хотя вроде у него все есть иногда даже больше, чем у живых. Только зачем ему все это?

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Разочарование ведет к любви. Сильной, глубокой, большой, настоящей. Божественной. Хотя принять т а к у ю любовь может оказаться невообразимо больно и страшно. Чем глубже и мощнее разочарование — тем более сильный потенциал любви оно в себе таит.

Мы созданы для любви. Единственное препятствие — одержимость иллюзиями. В этом случае разочарование — лекарство от одержимости. Синоним слову «разочарование» — ясность.

Когда иллюзия распадается нам приходиться встречаться с тем что есть. А то что есть создано Богом. Нам неведомы его планы и непостижим его потенциал, мы не знаем какими мы станем и в кого он превратит наших партнеров, если ему не мешать. Ясно одно — его возможности и дары всегда мощнее и величественней наших самых смелых иллюзий и ожиданий. Если не мешать Творцу проявлять этот потенциал — то ничто в этом мире, включая нас самих никогда не будет таким как мы хотим. Все станет другим более совершенным и прекрасным.

Нам не дано предугадать. Мы можем лишь любить, верить и предчувствовать. Когда разочарование исчерпывается до донышка (коньяк неисчерпаем — а разочарование заканчивается) начинается предвкушение: «Что Вселенная подарит мне сегодня? Чему таинственному и сокровенному позволит проснуться во мне?»опубликовано econet.ru

Автор Вячеслав Гусев

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