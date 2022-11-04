9 признаков абьюза, которые мы редко замечаем

Тревожные звоночки могут быть такими тихими, что услышать их порой сложно. Один или два таких признака могут еще ни о чем не говорить, но вот если их три или больше – не сомневайся, этот человек намеренно гнобит тебя

Редкий абьюзер сразу начинает с домашнего ареста, рукоприкладства и социальной изоляции. Между “У нас все отлично” и “Бежать, теряя тапки” обычно пролегает довольно долгий период. Все вроде бы и хорошо, но ты уже чувствуешь, что ваш роман пошел не по той звезде, хотя и сама затрудняешься объяснить, что же именно прогнило в вашем королевстве.

Тревожные звоночки

Тревожные звоночки могут быть такими тихими, что услышать их порой сложно. Один или два таких признака могут еще ни о чем не говорить, но вот если их три или больше – не сомневайся, этот человек намеренно гнобит тебя.

Он играет в «Угадай, что случилось»

Не смотрит в глаза, не идет на контакт, пропадает неизвестно куда и, вернувшись, заявляет, что ему нужно было «просто побыть одному», на вопросы не отвечает и рассказывать, что происходит, отказывается.

В эту паскудную игру играют не только девочки, но и мальчики – в частности, мальчики-абьюзеры. Предоставляя тебе гадать, что произошло, где ты облажалась и как все исправить, такой мальчик (ну или девочка) вгоняет тебя в пучину тревожности и попросту крутит тебе нервы.

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Он делает красивые жесты

Это довольно типично для абьюзеров – они одинаково не заинтересованы ни в утрате контроля, ни в демократичной решении проблем. И каждый раз, когда ему начинает казаться, что он перегнул палку и ты начала поглядывать в сторону двери, он совершает что-то грандиозное, рыцарское и красивое – что-то такое, перед чем нельзя устоять.

Выходные на Мадагаскаре. Полный грузовик орхидей под окном твоей спальни. Ужин на воздушном шаре. Вау. Кто станет продолжать выяснять отношения, когда он устроил тебе такой праздник? Только совсем уж черствая бесчувственная вобла. Или человек, который понимает, что проблема так и осталась нерешенной (а то и не была четко обозначена). Тебе просто заткнули рот орхидеями.

Ты чувствуешь себя ребенком

Которого надо защищать. Потому что как иначе такая кроха 32 лет справится с миром? Очевидно же, что никак. И партнер ведет себя, как мама девочки-подростка.

Ты должна быть дома в 10 (а если тебя нет в 10:05, готовься к шквалу звонков), он настаивает на том, чтобы отвезти тебя на вечеринку и забрать оттуда (таксистам веры нет, да и способна ли ты организовать такси?), и у тебя давно не падает челюсть, когда он требует фотографии с доказательствами, что ты именно там, где должна быть. Это не забота, это контроль.

Он смеется над тобой

Он любит рассказывать милые и потешные истории про то, какая ты тетеря, как путаешь тормоз с газом и Феллини с Ламборгини, теряешься в трех соснах и позоришься в компании. Истории и правда смешные – ну, насколько может быть смешным рассказ про то, как ты на свадьбе его сестры вышла из туалета с куском туалетной бумаги, торчащим из штанов, например. Ты бы предпочла забыть об этой истории, но обидеться нельзя – сразу обвинят в отсутствии чувства юмора.

Самоирония – крутейшая штука и есть не у всех. И если у тебя ее нет, ничего страшного – страшно, что партнер игнорирует этот факт. Еще страшнее, если истории эти позорные, но не смешные, с какими бы ужимками они ни излагались. Если никто ни разу не захохотал, а он продолжает снова и снова вворачивать рассказ о твоем позоре на каждом сборище – он делает это только для того, чтобы посмотреть, как ты зеленеешь.

Ты все время чувствуешь себя виноватой

И непонятно, за что. Вроде никаких пакостей за тобой нет. Но ты живешь, будто ходишь по яичной скорлупе – тихонько и на цыпочках. Потому что и сама не знаешь, что вызовет его раздражение.

Причем поводом могут быть и вещи, вроде как вовсе от тебя не зависящие – ты уже получала за то, что он забыл дома бумажник (Могла бы и напомнить!), за отключенное дома электричество (А посмотреть на сайте управляющей компании ты не догадалась?), за невинный вопрос (Естественно, он голодный, сама не догадываешься?) и еще много за что. Ты в ответе за любые жизненные коллизии и оттого часто извиняешься – даже за то, что погода испортилась и бензин подорожал.

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Тебя щелкают по носу

Ты прибегаешь домой, полная головокружительных планов, но они лопаются, как мыльные пузыри, один за другим, стоит только поделиться ими с партнеров. Ты хочешь поступить на режиссерские курсы? Да какой из тебя режиссер? У тебя же нет таланта. Да ты и трех лекций не высидишь. И куда ты потом с этой филькиной грамотой пойдешь? Кто их ведет, режиссер Свинопяткин? Бездарь и алкаш.

Ты получила повышение? Да просто твоя начальница в декрет ушла, а дыру заткнуть некем.

Ты похудела? Брось, весы просто врут. Хочешь в отпуск в Таиланд? Попса и немодно.

Так что ты просто перестаешь делиться планами и мечтами – какой смысл, если все равно ничего позитивного не услышишь?

Ты не видишь эмпатии

Ты давно поняла, что плохие времена лучше переживать в одну тяпку, забившись в отдаленный угол – симпатии от партнера добиться сложно. Какими бы горестями ты ни делилась, ты слышишь, что воспринимаешь все слишком близко к сердцу, накручиваешь себя и драматизируешь. Ну ладно, случись что-то масштабное – увольнение с треском или болезнь близкого – тебе разрешается погрустить. Но минут 15 – стоп, время вышло, ты должна была бы с этим справиться. Не справилась? Драматизируешь и накручиваешь.

Он ничего не забывает

Никакие грехи не прощаются и никакие моральные долги не могут быть закрыты. Даже те, что вы уже несколько лет как обсудили и проехали. Даже те, что ты совершила до встречи с ним и разболтала в припадке откровенности в самом начале романа (влюбленные вообще любят играть в опасную игру «Расскажи все честно»). А поскольку ты не можешь вернуться в прошлое и все переиграть, ты остаешься виноватой всегда.

Ты рада остаться в одиночестве

Если он уезжает в командировку, ты ждешь не дождешься, когда за ним закроется дверь, чтобы… Да просто так ждешь. Никаких грандиозных планов у тебя нет, но будет так классно пару недель побыть дома одной, потусоваться с друзьями, пересмотреть пару сезонов друзей под мятное мороженое. Отдохнуть. Стоит партнеру отойти в сторонку, как твои плечи расправляются, будто с них сняли непомерный груз, и настроение сразу же поднимается. опубликовано econet.ru

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