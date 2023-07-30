И кто бы вообще сказал, как жить. Как любить. Как не делать больно друг другу. Как восстанавливать отношения.

Кто сказал, что родители должны любить детей, больше самих себя?

Кто сказал, что родители должны любить всех детей одинаково?

Кто сказал, что родители должны любить детей не смотря ни на что?

Кто сказал, что родители должны любить детей каким-то правильным способом? Не злиться, не обижаться, не отвергать, не бояться, не ненавидеть.

Путь души

Кто сказал, что родители должны за все прощать детей?

Кто сказал, что родители должны любить детей...?

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Хоть детям это понимать невыносимо...

Кто сказал, что дети должны любить родителей, больше самих себя?

Кто сказал, что дети должны любить родителей одинаково?

Кто сказал, что дети должны любить родителей не смотря ни на что?

Кто сказал, что дети должны любить родителей каким-то правильным способом? Не злиться, не обижаться, не отвергать, не бояться, не ненавидеть.

Кто сказал, что дети должны за все прощать родителей?

Кто сказал, что дети должны любить родителей...?

Хоть родителям это понимать невыносимо...

И кто бы вообще сказал, как жить. Как любить. Как не делать больно друг другу. Как восстанавливать отношения. Как оставаться близко и отходить подальше, но все-таки не терять друг друга. Как опираться на себя и нуждаться в других. Как поддерживать другого и просить о поддержке. Как давать из ресурса и брать без вины. Как уходить, когда плохо. Как приходить, когда невыносимо...

Никто. И никогда. Путь каждой души - биться об эти вопросы, находя или так и не находя свои ответы. Или находя, а потом снова передумывая. Так бывает...

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И не потому, что мы глупые. Просто это про жизнь. Это и есть реальность. Это и есть опыт, который потом в старости можно будет передавать своим внучкам и внукам долгими зимними вечерами, шамкая беззубым ртом. Хотя...

Все равно они будут биться об это же всю жизнь. Дай бог...опубликовано econet

Автор Юлия Пирумова

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