Бывает, что родители преувеличивают драматизм происходящего и учат ребенка давать отпор в ситуациях, когда объективно сверстник...

Естественный отпор

Родители нередко обращаются к психологам с проблемой: как научить ребенка постоять за себя?

Другая проблема, которая волнует и родителей, и психологов, – это выбор способа постоять за себя.

К сожалению, есть ситуации, когда применение силы оправдано.

Когда это необходимо сделать? Следует ли родителю лично вмешиваться в детский конфликт, чтобы защитить своего ребенка?

©Елена Громова



«Опять тебе нос разбили? Сколько можно?» – мама накинулась на Сережу, едва тот вернулся из школы. Мальчик огорченно произнес: «Опять этот Петька... А что я мог поделать?» – «Как это что?! Нужно было постоять за себя!»

Наверняка многим из вас в детстве тоже говорили такие слова. А теперь ваш собственный ребенок нередко попадает в ситуации, в которых самым логичным и разумным был бы именно этот совет – постоять за себя.

Но что это означает на самом деле? Какой смысл мы, взрослые, вкладываем в эти слова и как донести его до наших детей?



Жертвы несправедливости

Родители нередко обращаются к психологам с проблемой: как на­учить ребенка постоять за себя? Ведь окружающий мир суров и жесток, и в таком мире маленькому человеку придется нелегко...

Однако практика показывает: мягкотелостью и «непротивлением злу насилием» в своих детях чаще всего недовольны именно те родители, которым в детстве не хватало уверенности в себе и умения дать отпор обидчикам. Таким образом они часто переносят свой опыт на детство своих отпрысков, хотя в реальности ситуации могут быть совершенно разными.

Нужно помнить: если вас в детстве обижали во дворе, в детском саду или классе, совершенно не обязательно, что ваш ребенок пройдет через те же самые испытания.



Другая проблема, на которую обращают внимание психологи, – это выбор способа постоять за себя. К сожалению, нередко родители, особенно папы, подразумевают под этим применение физической силы: «Что же ты растерялся и стоял разинув рот? Если в следующий раз полезет к тебе – врежь ему как следует, не бойся. Трусливых никто не уважает».

Однако если родители учат ребенка отвечать на обиды силой, результат нередко бывает все равно далек от ожидаемого. Некоторые дети оказываются не в состоянии применить такую теорию на практике. Постоянно выслушивая наставления родителей, как нужно бить, если пристают, ребенок может психологически еще сильнее зажаться, стать более робким. Неагрессивный от природы и не желающий становиться агрессивным, он старается поменьше жаловаться на обидчиков и скрывает свои переживания и проблемы в отношениях со сверстниками, поскольку боится вызвать осуждение со стороны родителей. Такая скрытность отнюдь не способствует установлению доверительных отношений в семье. В результате ребенок утрачивает защитника в лице взрослого и воспринимает весь окружающий мир как весьма враждебный, полный опасностей.

©Елена Громова

Впрочем, есть и другая крайность: ребенок, получивший от папы указание физически давать отпор обидчикам и, возможно, сам по себе немного агрессивный от природы, как будто получает разрешение распускать руки. Он чуть что бросается в драку, уверенный, что ведет себя правильно: он ведь отстаивает свои интересы, борется за свои права!

За такими детьми очень быстро закрепляется репутация неадекватных драчунов, с которыми не хотят общаться сверстники, а родители в детском саду или на кружке могут выжить хулигана из коллектива, заставить его уйти. Маме или папе возмутителя спокойствия иногда удается уговорить администрацию садика оставить драчуна в прежней группе, но тогда вокруг ребенка очень быстро образуется пустое пространство.

С ним никто не хочет дружить или даже находиться поблизости из опасения спровоцировать агрессию. Отвергнутому ребенку тоже несладко, из-за чего он может начать мстить окружающим за изоляцию. К школьному возрасту у него может сформироваться убежденность, что кругом одни враги или, как минимум, равнодушные и никому нельзя доверять. Подобное мировоззрение отнюдь не безобидно: в подростковом возрасте оно может вылиться в тяжелую, затяжную депрессию.



Бывает, что драчун видит свою изоляцию так: если окружающие сторонятся меня, значит, они очень сильно меня боятся, и это хорошо! Иными словами, ребенок входит во вкус, страх окружающих перед ним тешит его самолюбие. Больше остальных в такой позиции рискуют оказаться дети, от природы обладающие повышенной обидчивостью и склонностью к доминированию, иными словами, с лидерскими задатками.

Нужно сказать пару слов о лидерстве. В последнее время полки книжных магазинов завалены книгами, посвященными воспитанию лидерских качеств, причем как в детях, так и во взрослых. Современная западная психология навязывает нам мысль, что только лидером быть здорово и замечательно. Другие варианты поведения в коллективе уже воспринимаются и позиционируются как удел неудачников. Очень жаль, что авторы книг по воспитанию лидеров совершенно не рассматривают вопрос, что станет с обществом, если оно целиком будет состоять из лидеров, – они будут отдавать распоряжения, а кто будет их выполнять? В действительности же любые другие формы общественного поведения ничуть не хуже, чем лидерство. Поэтому нам, родителям, не стоит поддаваться пропаганде и нацеливать ребенка на лидерство любой ценой. Вообще лидерство – в значительной мере врожденное качество, не поддающееся воспитанию. Поэтому не надо переживать, если ваш отпрыск не обнаруживает в себе стремления к нему. У каждого человека свое предназначение в жизни.



Суть проблемы

Рассмотрим и другую составляющую детских конфликтов – саму обиду как она есть. У нее существуют два аспекта:

отношение к обиде самого ребенка,

отношение его родителей.

Бывает, что родители преувеличивают драматизм происходящего и учат ребенка давать отпор в ситуациях, когда объективно сверстник не сделал ему ничего плохого или совершил какой-то мелкий проступок. Например, настоятельно советуют толкнуть в ответ, да посильнее, товарища, который всего лишь, проходя мимо, случайно задел «несправедливо обиженного».



Важны также слова и образы, которыми оперирует родитель. К сожалению, иногда они безосновательно применяют понятия «унижение» и «оскорбление». Это неправильно. Конечно, есть случаи, когда действительно имеет место унижение одного ребенка другим, особенно в школьном возрасте. Но, к счастью, в действительности это происходит не так уж часто.

Слово «унижение» в русском языке имеет очень сильный негативный оттенок. Называя обычный детский межличностный конфликт унижением, родитель маркирует таким образом ситуации определенного типа. В результате у ребенка не только искажается образ реальности, когда любая мелочь воспринимается как покушение на его чувство собственного достоинства, но и вместе с пустяковой обидой раздувается и самолюбие. Результатом становится повышенная конфликтность и, как следствие, одиночество.



Варианты реагирования

К сожалению, в детских сообществах обиды в той или иной форме и степени неизбежны. Что же делать родителям, если их ребенка обижают?

Во-первых, в любой ситуации нужно вникнуть в детали происходящего. Так, маме может показаться, что чужой ребенок взял у ее сына машинку поиграть без спроса – в действительности же он мог спросить разрешения владельца игрушки, однако мама владельца этого просто не увидела и подумала, что игрушку отобрали.

Во-вторых, если вы видите, что вашего ребенка действительно обижают – сознательно толкают, отбирают и нарочно портят его вещи, – а он почти никак на это не реагирует, нужно объяснить ему ситуацию и возможные перспективы ее развития. Так, ваше чадо может быть уверено, что обидчик ведет себя подобным образом по чистой случайности, не нарочно. Однако надо объяснить доброму ребенку, что у обидчика есть умысел (если это действительно так! – повторим, всегда нужно разбираться, присматриваться) и что это отнюдь не безобидно и результатом может стать ситуация, когда ему просто сядут на шею, требуя от него все большего и все сильнее ущемляя его интересы.

В-третьих, надо учить ребенка прежде всего договариваться. Общение в детском коллективе – это не только приятное времяпрепровождение, но и подготовка к взрослой жизни, а в ней вашему чаду будут встречаться самые разные люди, как спокойные, справедливые и рассудительные, так и весьма конфликтные. Конечно, в идеале нужно уметь договариваться с любыми оппонентами, хотя в реальности это не всегда возможно.

К сожалению, есть ситуации, когда применение силы оправдано. Когда это необходимо сделать? Следует объяснить ребенку, что он имеет право так поступить только в случае, когда обидчик сам уже применил силу по отношению к нему или к его товарищу.

Ребенок вас выслушал, вроде бы все понял – но вот к нему снова начал приставать тот противный мальчишка, а ваш отпрыск как будто позабыл все советы и снова стоит молча, никак не реагируя на обиды. Что поделать: для малыша, который еще только учится постоять за себя, следуя указаниям взрослого, самое трудное – преодолеть страх. Здесь необходимо терпение. Будьте готовы к тому, что не только с первого раза у вашего сына или дочери может ничего не получиться, но и со второго, и даже с третьего. Не ругайте ребенка, а просто скажите пару ободряющих слов: «Не волнуйся, ничего страшного не случится, если ты запретишь Пете брать твои игрушки без разрешения». Малыш может просто бояться давать отпор другим. Это чувство преодолевается легче, если он защищает не себя, а своего товарища, если заступается за более слабого.

Еще один способ преодоления страха – жалость к обидчику. Пусть ребенок (с вашей помощью, конечно) задумается: человек, который способен сознательно причинять зло другим, уже наказан, ведь с каждым злым поступком в его душе становится все меньше добра, и поэтому его вполне логично пожалеть.

Один из самых проблемных вопросов: следует ли родителю лично вмешиваться в детский конфликт, чтобы защитить своего ребенка? Нередко приходится слышать от взрослых людей мнение, что дети должны учиться разбираться со всеми своими проблемами самостоятельно. На первый взгляд это правильно, но если подумать, легко понять, что не всегда этому принципу стоит следовать.

Дети действительно способны разобраться сами... вопрос лишь в том, как именно. Нередко при таком способе разрешения конфликтной ситуации выиграет тот, кто окажется сильнее, – и не всегда это будет тот, кто прав. Поэтому родители должны защищать своего ребенка, обратившегося к ним за помощью.

Бывает, что к разрешению ситуации следует привлекать воспитателей в детском саду и педагогов в школе или на кружке. Стесняться этого не нужно: помните, что они несут ответственность за благополучие вашего ребенка, находящегося у них.



Увы, бывают случаи, когда ни один из способов разрешения конфликта не дает результата. Тогда единственный возможный выход – изъять ребенка из конфликтной среды. Но не всякий родитель оказывается готов на это пойти даже тогда, когда все остальные способы разрешения конфликтов исчерпаны. И в результате ребенку говорят: «Ничего не поделаешь, терпи. В другом классе тоже кто-нибудь обязательно будет тебя обижать». К счастью, это не так. Покинув конфликтный коллектив, можно попасть во вполне дружественный.



Конфликты между детьми были, есть и будут, пока дети только учатся общаться. Важно помнить, что для нормального развития психики ребенок должен верить, что мир в целом не враждебен по отношению к нему, даже если во дворе, в детсадовской группе или на кружке отношения не сложились. Задача родителей – сформировать в ребенке такое убеждение, и оно поможет ему в том числе и во взрослой жизни.опубликовано econet

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