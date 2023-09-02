Люди часто начинают строить свою жизнь на основе этой ложной личности и попадают в разные передряги. Например, находят партнера, который им не подходит, начинают учиться на того, что им не нравится, ходят на работу, которая им отвратительна

Желать чего НЕЛЬЗЯ желать

Среди разных токсичных форм психической деятельности есть довольно важный, я бы сказала даже базовый. Это токсичный стыд.

Вообще, сразу стоит отметить, что стыд сам по себе является нормальным проявлением психики человека. Фактически - это опознавание того, что ты пересек собственные границы, и находишься в зоне недозволенного. «Недозволенное» может быть личностно или социально обусловлено. Т.е. какие-то вещи недопустимы для вас лично, какие-то не допустимы в обществе.

Эрик Эриксон считал, что стыд начинает формироваться в возрасте около 1 года 3-х месяцев - 1 года 6-ти месяцев. По его классификации это 2 стадия развития личности. До нее ребенок не отделяет себя от матери или другого человека, кто постоянно находится с ребенком. Получая необходимое для себя в регулярном порядке, разделяя эмоции, у ребенка формируется доверие к окружающему миру.

Затем, в возрасте года он начинает осознавать себя как отдельную личность. Но все еще видит себя глазами значимого лица, к которому привязан. У ребенка начинают формироваться границы и он постоянно проверяет их. Малыш совершает повторные заходы до границ дозволенного и наблюдает за реакцией значимого взрослого. Именно поэтому истерики часто происходят именно на глазах родителей, а на людях ребенок может вести себя вполне разумно.

Кроме того в этом возрасте начинают закладываться всякие моменты с пристойным поведением, пользованием горшка и вообще основы «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок получает информацию, что писать и какать в штаны плохо. Если ты это сделал, то пересек границу. Мать посылает ему недовольный взгляд и, он чувствует себя плохо. Кроме того ребенка уже не поощряют бегать с голой попой и т.п. В норме, человек может ощутить просто определенное кратковременное замешательство или замешательство, после чего вернуться в свои границы.

Таким образом, стыд - это такое психическое образование, которое нам говорит, что окружающие поведение наше не одобряют и нас не любят за то, что мы так себя ведем. На самом деле, когда человек становится взрослым, ему уже не надо таскать маму с собой для того, чтобы она ему давала сигналы о правильном и достойном поведении.

Образ матери с набором «хорошо и плохо» остается в памяти в виде так называемого интроекта (некой информации, которая воспринята без осмысления и критики).

Однако, информация может быть весьма различной. У кого-то это может касаться основ правил поведения в обществе, горшка и других базовых моментов, у другим родители могут вместить столько «плохо», и эта информация может быть такой запутанной и противоречиво, что ребенок постоянно находится в замешательстве от происходящего. Иногда в это время ребенок может получать от своей матери или отца знания о том, что само его существование «плохо» и, соответственно, постыдно. Я сам - постыдный факт.

Вот это и есть основа токсичного стыда. Человек имеет в себе внутренний образ родителя, который по сути является частью личности самого человека, который постоянно долбит другую часть личности своим неодобрением.

Как вообще происходит процесс само пристыживания:

1. Человек идентифицирует свое поведение, как постыдное. Тут опять у каждого свой набор, постыдного. У некоторых такие ситуации могут быть довольно точно определены, у других размыты. Кто-то знает, что пройти вперед пожилого в общественный транспорт – не совсем достойно, кто-то же имеет установку «вести себя не как мужик». В последнем случае, при хорошей фантазии можно развернуть воображение на полную катушку, и практически что угодно признать постыдным.

Или довольно распространенное убеждение, что чувствовать гнев постыдно. Поэтому человек рассердившись на кого-то запускает процесс самопристыживания сразу после эмоциональной вспышки. А так как люди могут чувствовать гнев и раздражение довольно часто в процессе общения с окружающей средой, то человек может довольно активно гнобить сам себя.

2. В памяти всплывает факт, что за постыдные действия лишают любви и отвергают.

3. Дальнейшая активация памяти и всплывание массы постыдных фактов, которые складываются в коллаж и оценивают всю личность как постыдное явление в этом мире.

4. Отвержение самого себя, как невозможное и болезненное существо. Уход и избегание своей собственной личности.





Кроме того эти процессы могут идти по круги или даже по спирали. Вспоминая и отвергая себя, человек вновь отправляется к первому пункту списка и совершает повторное путешествие по дороге самопристыжения.

Здесь побег от себя можно осуществить 2 разными способами.

Можно отключить свое недремлющее око внутреннего родителя химическим путем (наркотики, алкоголь), либо развить зависимость, которая будет сама отключать человека от критического самонаблюдения (игромания, расстройства приема пищи)

Второй, способ создание ложной личности, которую хотели бы видеть родители или другие значимые люди. Далеко не всегда, те качества, которые имеет ложная личность подходят личности истинной. Быть общительным, если вы интроверт довольно напряжно или днями на пролет склеивать модель корабля экстраверту, потому, что папа был усидчивым и вдумчивым аккуратистом. Если ты не такой как папа, и у тебя есть другие желания, типа побегать с приятелями на улице – это постыдно. Тебя не станут принимать и любить.

Но самое главное, что люди часто начинают строить свою жизнь на основе этой ложной личности и попадают в разные передряги. Например, находят партнера, который им не подходит, начинают учиться на того, что им не нравится, ходят на работу, которая им отвратительна.

Если они начинают размышлять, что что-то нужно менять и проявлять свое Я и свои интересы, запускается процесс стыда. В итоге человека парализует на уровне психики, потому что он желает того, чего нельзя желать. Более того если человек вступает в противоборство с собой, то вырвавшись на мгновение от внутреннего недремлющего ока он делает импульсивное и необдуманное действие, которое часто приводит к плохим результатам. Потом у него достаточно времени и есть новый материал для коллажа своей позорности, для практики самопристыжения.

Довольно характерно, что этот механизм стыда может запуститься в самый неожиданный момент. Например, ребенок вырос и до определенного времени выполнял желательную для родителей программу довольно успешно, а потом что-то поменялось или он достиг некого предела своей компетентности. И тут началось.

Этот механизм очень характерен для людей с нарциссическими чертами, а так же для жертв и созависимых. Нарциссы часто могут споткнуться на середине жизни о свой детский опыт и не смочь подняться. Самопристыжение и паралич воли может остановить их от исправления собственного положения и довести до суицида. Их сознание сужается до внутреннего диалога о собственной ничтожности, а так как ничтожность для таких личностей практически смертельная рана, они находятся в безвыходной ситуации. Именно это одна из причин почему нарциссы часто идут на употребление наркотиков и становятся алкоголиками. Это обезболивающее для их личности, которое помогает им существовать.

Однако это явление в меньшей степени может присутствтовать и у людей с другими типами личности, не позволяя им развиваться и принимать прелести жизни.опубликовано econet

Автор: Наталья Стилсон

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