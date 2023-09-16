Мужское и женское воспитание

Женщина в ребенке любит маленького, мужчина - взрослого. Мужчины - это применение силы и жесткая методичность. Женщина - это теплота и следование чувству.

Отличия в подходе к воспитанию у мужчин и женщин

У мужчин и женщин – своя культура и своя психология, отсюда и некоторые отличия в подходе к воспитанию. Конечно, описание ниже – некоторое преувеличение и упрощение, помогающее выделить важные для практики моменты, помогающие мужчинам лучше понимать женщин, а женщинам - мужчин. И не устанем повторять: мужская модель воспитания присуща и некоторым женщинам, также как у некоторых мужчин подход к воспитанию может быть вполне женским.

Женщина в ребенке любит маленького, мужчина - взрослого.

Женщина в ребенке любит маленького, мужчина - взрослого. Самое ласковое от женщины: "Ты мой маленький!", этим она награждает и любимого мужчину, когда испытывает к нему нежность. "Ну, ты взрослый. Ты мужчина!" - это мужская награда.

Мужчина - результатник. Женщина - процессник.

Мужчина живет не процессом, мужчина зафиксирован на конкретный результат. Мужчина будет уважать себя, как воспитателя, не тогда, когда вырастил хорошего по общему признанию сына, а только тогда, когда вырастил сына именно такого, какого он задумал.

Женщина не думает об итоговом результате, она живет процессом жизни. Ей важно, чтобы ребенок был, чтобы он был накормлен, чтобы она его любила и чтобы все это происходила всегда, чтобы все было просто хорошо...

Хорошо - это значит хорошо, нормально. Женщина никогда не будет упираться в конкретный нужный результат с нужными показателями - это не женское мышление. Женщины чаще процессники: им важно обеспечить, чтобы все шло нормальным образом.

Мужчина - это определенность. Женщины - это текучесть.

Мужчины во всем ищут определенность. Если он берется за воспитание, ему важно понять: кого он хочет воспитать, каким, с какими характеристиками и показателями должен быть его ребенок. Мужчины любят точность в постановке цели и алгоритмичное описание технологии: процедуры, шаги, последовательность...

У женщин от всего этого в глазах - только ужас.

Женщины описывают все в режиме текущего процесса, отражая преимущественно свои чувства и состояния, которые сопровождают происходящее.

Когда такое слышит мужчина - он сходит с ума...

Мужчины - это ответственность. Женщина - это заботливость.

Мужчина, придумав себе образ того, кого он хочет воспитать, берет на себя ответственность, что именно такого ребенка мы и воспитаем. Он спросит себя именно в итоге - сделал он это либо не сделал. Будет гордиться собой за итоговый результат либо сочтет себя ответственным, если результат будет другой, ниже задуманного. Ключевое слово для мужчины - ответственность.

Женщины - другие. Женщины могут говорить об ответственности, но только мужчинам, поскольку знают их язык, или о мужчинах, когда те что-то не делают из обещанного. Между собой женщины говорят на другом языке, всерьез они ответственность с ее жесткой определенностью не понимают, женской природе более близка мягкая заботливость: состояние процесса любви и заботы. Женщина знает - если она заботлива, если у нее в душе есть состояние любви и желание быть рядом с ребенком, все будет хорошо.

Женщины - это безусловная любовь. Мужчины - это требовательность.

Женщина любит ребенка таким, какой он есть, мужчина требует, чтобы ребенок соответствовал тому, чему он должен. Если мужчина сам с высокой самооценкой и своего сына любит, он заранее ставит высокую планку требований к ребенку: "Это растет не абы кто, а мой сын!"

У женщины безусловная любовь, ей не так важно, будут ли ее дети совершенными и соответствовать каким-то высоким критериям: все эти критерии не ее, а дети - свои и родные: женщине важнее, чтобы с ними не дай бог ничего не случилось. Конечно, женщину расстроит, если ее дети оказываются сильно хуже других, но упираться рогом ради "качества" и "совершенства" своих детей женщина не станет: "Здоровые, нормальные, не хуже других - и слава Богу!"

Напрягать ребенка требованиями, тем более всерьез и методично - нет, это противно женской натуре. Ей ближе: "У ребенка одна обязанность - быть ребенком!" и "Ребенок никому ничего не должен!"

Мужчины - это применение силы и жесткая методичность. Женщина - это теплота и следование чувству.

Для мужчины применение силы - естественно. Мужчина - это Силовик. Для папы нормально дать по попе, для мальчика нормально по попе получить. Мальчишки пинаются и дерутся, это их норма жизни, переживают от этого только родители, точнее - мамы. Настоящий мужчина умеют быть сдержанным и зря не ударит никогда, но если нужно призвать ребенка к порядку и на счет раз ребенок его не понял, он это сделает не задумываясь.

Женщинам подход Силовика не близок, они исповедуют подход Душки. Женщины верят в позитивность ребенка и бережны, как бы его не потерять. У женщин больше страхов, они не могут позволить себе те резкие меры, которые мужчины считают совершенно нормальными. Женщины очень не любят во взаимодействии с детьми их заставлять - и всячески этого избегают.

Вот и происходит: мама пытается объяснять и уговаривать детей мягко день за днем, месяц за месяцем, потом нервов не хватило - наорала, устроила истерику, что-то решилось, но некрасиво, регулярно так действовать нельзя... Снова напомниает, просит и уговаривает - и так до следующего скандала.

Следуя своим чувствам, женщина чаще мужчины осторожничает ("Надень шарфик, простудишься!"), преимущественная мотивация мамы - мотивация "от" ("Как бы чего не вышло...").

У мужчины - мотивация "к", мотивация достижения. Живя умом, мужчина чаще требует дисциплины и развития. Мужчина задает ребенку направление и цель его жизни и развития, определяет уровень жизни, ниже которого опускаться ребенку не разрешено, выставляет требования (жесткие стены) - и далее заставляет все это выполнять.

Женщина обеспечивает поток, вовлечение, теплоту и поддержку, решение частных, текущих и тактических вопросов, в частности коррекцию мужских заносов.

Мама поддерживает чувства ребенка, папа требует поведения.

Когда мальчика воспитывает мама, она уважает в нем мужское начало, то есть верит в это начало, подкрепляет его проявления и старается не разрушить эти хрупкие (в женском видении) ростки.

Она побаивается перебить ребенка и указать на его ошибки, потому что ребенок может расстроиться и потерять веру в себя.

Когда мальчика воспитывает папа, он не уважает в нем мужское начало. Уважать - это слишком мягко, а мужчина жестче: он знает, что его сын - не слабак, и он в своем сыне мужское начало требует.

Хороший отец не будет перебивать сына без необходимости, но настоящий отец не боится этого сделать. Отец не боится, потому что ненужных чувств и эмоций у мальчика без разрешения отца не будет. Расстроиться - это значит сделать несчастное лицо и опустить беспомощные плечи. Кто разрешил? Поправь плечики! Десять приседаний, бодрее, и за дело! Не пищать!

Ситуации

Утром сын ходит тоскливый, никакой, неприветливый, на "Доброе утро!" родителей буркает "Привет". Обычная женская реакция: "Сынок, что тебя беспокоит? Не выспался? Как себя чувствуешь? Какие-то неприятности?".

Нормальная мужская реакция: "Так, сын, что происходит? Когда с тобой нормально здороваются родители, будь любезен, реагируй адекватно, приветливо! А еще лучше - не дожидайся, пока это сделают родители, начинай это сам. Договорились?

Итак, репетируем: "Доброе утро!" (получаем приветливый ответ). А если есть какие проблемы, скажи, помогу с удовольствием".

Рекомендация

Уважаемые мужчины, не сердитесь на женщин, когда они давят и манипулируют - женщины действительно этого не видят. Дорогие женщины, не сердитесь на мужчин, когда они сердятся на вас и требуют от вас прекратить давление и манипулирование - они правы, вы действительно это делаете.опубликовано econet

Автор Николай Козлов

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