Если вас раздражают чужие дети: скорая «психологическая» помощь

Своих детей любить легко. Терпеть иногда непросто, принимать не всегда получается, но любить безоговорочно – легко

Как справиться с раздражением

Своих детей любить легко. Терпеть иногда непросто, принимать не всегда получается, но любить безоговорочно – легко.

Когда же речь о чужих детях – все иначе. Каждый взрослый может вспомнить хотя бы один случай, когда чужой ребенок вызвал в нем гнев или раздражение. Впрочем, если речь об одном неприятном происшествии, а больше вам вспомнить нечего – смело рисуйте над головой нимб.

Хилари Клинтон однажды произнесла ставшую крылатой фразу: «Чужих детей не бывает». И социально ответственные взрослые с готовностью и самоотверженностью кивают головами, ибо да, дети – существа беззащитные, и в критических случаях следует заботиться о каждом ребенке.

Почему же мы так отчетливо чувствуем разницу между своими и чужими детьми, когда те и другие шалят, капризничают и нарушают наши личные границы? Почему мы так нетерпимы к чужим детям – и что с этим делать?

В каких ситуациях мы сталкиваемся с чужими детьми?

когда выходим замуж за мужчину с детьми;

когда близкие и не очень родственницы (сестры, кузины, племянницы) рожают детей;

когда у подруг есть дети;

когда наши дети заводят друзей;

на детских площадках во время прогулок;

в детском саду и в школе;

в детских больницах;

наконец, в повседневной жизни (в магазинах, торговых центрах, на улице).

"Кто любит чужих детей, будет любить и собственных" (Афганская пословица)

Не будем останавливаться на том, какими простыми, но изобретательными способами чужие дети выводят нас из себя. Лучше разберемся, почему это происходит.





1. Иногда дети просто нарушают наш покой. Если собственные дети не дают нам в тишине насладиться чашкой кофе в кафе – мы к этому готовы, вероятно, не раз с подобным сталкивались. У нас хватает терпения и любви, чтобы раз за разом объяснять правила поведения. Если же чужой ребенок громко и непрерывно кричит за соседним столиком, а родители не могут или не пытаются с ним справиться, это нарушает наши личные границы, мешает отдохнуть. Эгоизм? Да, но здоровый эгоизм.

2. Чужие дети воспитаны не так, как мы воспитываем своих детей. Они не соответствуют нашему пониманию того, что есть “хорошо”. В их поведении мы чувствуем угрозу своим ценностям. Как это бывает: дети подруг и знакомых проходят в обуви в квартиру, чавкают, не моют руки перед едой, хватают со стола куски и т.д.

3. Нам могут быть неприятны привычки чужих детей. К самым “очаровательным” относятся ковыряние в носу, нечистоплотность, висящие под носом сопли и т.д. Нашей вины тут нет - это обычное дело, взрослые люди с подобными “причудами” вызвали бы в нас аналогичную реакцию.

4. Чужие дети без должного уважения относятся к нашему имуществу. Так, приходя в гости, дети подруг могут прыгать на кровати, рисовать на мебели и обоях, ломать игрушки, без разрешения залезать в шкафы, доставать оттуда еду и вещи.

5. Чужие дети иногда ведут себя с нашими детьми так, как мы считаем неприемлемым. Они могут награждать наших детей “некрасивыми” кличками, давать в играх “унизительные” роли (кавычки здесь потому, что таково наше субъективное восприятие). В сложных случаях чужие дети оскорбляют, кусают, бьют и в целом ведут себя агрессивно по отношению к нашим.

6. Чужие дети “плохо влияют” на наших детей. Так бывает, когда чужие старше или харизматичнее, а наши – повторяют, несмотря на здравый смысл, хорошее воспитание и родительские запреты.

7. Плохое или “неправильное” поведение чужих детей - результат того, что к нашим советам не прислушались. Представьте: 4-летний ребенок подруги не ходит на горшок, но подруга не считает это проблемой и отмахивается от ваших советов. Подсознательно вы чувствуете угрозу своему авторитету – и раздражаетесь каждый раз, когда ребенок пачкает штаны, даже если с последствиями приходится разбираться не вам.

Иногда разумных причин для неприязни нет, но дети все равно раздражают. Например, слишком бойкая на язык девочка; мальчик, который с умным видом цитирует Википедию и “Пин-код”, малыш-грудничок в сумке-переноске посреди “не-детского” кафе и т.д.

Если лично нам и нашим детям такой малыш ни вреда, ни обид не наносит, значит, раздражение здесь – защитная реакция самооценки: в глубине души мы переживаем, что наш ребенок не так раскован и уверен в себе; либо не обладает такой любознательностью и фотографической памятью.

Причиной может быть и скрываемая от самих себя зависть (мы когда-то три года сидели дома безвылазно, потому что с маленькими детьми в общественных местах нелегко, а эта “безответственная мамаша” пришла в кафе с малышом и отлично проводит время)."От чужих детей мы требуем, чтобы они вели себя так, как должны были бы вести себя мы" (Неизвестный автор)

Скорая «психологическая» помощь

Как справиться с охватившим гневом и/или раздражением, если – вне зависимости от причин – давать им волю (и жалеть об этом впоследствии) вы не хотите?

Предлагаем несколько способов, их можно использовать отдельно, все вместе или по очереди, на себе проверяя, какой сработает:

1) не ищите и не подозревайте в поведении чужих детей злой умысел – часто его вовсе нет, особенно у кричащих малышей-грудничков или детей 3-5 лет, которые не всегда способны установить причинно-следственные связи и следовать законам логики;

2) попытайтесь взглянуть на ситуацию со стороны; проанализировать, что на самом деле означает ваш гнев, чему вас в принципе учит эта ситуация;

3) волевым усилием погасите раздражение и обязательно тщеславно “погладьте себя по головке”, что удалось встать на позицию “взрослого”;

4) примите ребенка в себе самом, вспомните свое детство и поведение - наверняка не идеальное;

5) разрешите себе переживать эту эмоцию (гнев или раздражение) и не вините себя за нее, но возьмите паузу, чтобы не “наломать дров”, можно буквально физически - отойти подальше, выйти из помещения на свежий воздух;

6) осознайте, что раздражение (возможно!) направлено не на чужого ребенка, а на его маму: ей мы высказать недовольство стесняемся и злимся на “результат”.

Борьба с “чужими”

Предположим, с первой негативной реакцией вы справились, но что же теперь - постоянно терпеть и “справляться?

Все зависит от степени близости к чужому ребенку. Если дети посторонние, то никто не заставит вас их терпеть. Если они нарушают границы – разумные и общепринятые, а не только ваши личные – то вы вправе сделать замечание (прежде всего, родителям этих детей). Недовольны поведением малыша в песочнице? Обратитесь вежливо к его маме, объясните, что вас не устраивает, и предложите вместе найти компромисс.

Исключения:

если родителей нет поблизости;

если ребенок может нанести физический вред себе и другим детям, и требуется быстро вмешаться.

И все-таки сохраняйте терпение, будьте вежливы и тактичны, вмешивайтесь и пресекайте, а не “воспитывайте”.

Если же общение близкое и неизбежное – то не обойтись без переговоров, обсуждений, установки правил и границ. Дети мужа от другого брака, несимпатичные вам друзья своего ребенка – это темы отдельных статей.

Давайте рассмотрим распространенную ситуацию, когда “чужие дети“ - это дети близких подруг (или родственников). Что делать, если у подруги есть дети, но с вашими они не ладят – или даже вам не нравятся?

1) не позволяйте нарушать установленные вами границы – в том контексте, когда ваше право эти границы устанавливать (например, у себя дома). Если есть необходимость, обсуждайте границы и правила поведения в личных беседах со своим ребенком – чтобы не копировал поведение, которое для вас неприемлемо, и порицал такое поведение у гостя/приятеля;

2) бессмысленно (и неэтично) воспитывать чужого ребенка, но можно и нужно общаться с его родителями напрямик. Заранее (или при первом “нарушении”) оговаривайте с подругой границы и правила общения. Будьте последовательны: если вы несколько раз промолчите в ответ на неприемлемое поведение ребенка, а затем резко возмутитесь – вас не поймут и, скорее всего, обидятся. Если же вы договоритесь о правилах “на берегу”, то у ваших подруг или родственников всегда будет право выбора: не согласны с вашим решением – могут не приходить к вам в гости, встречаться с вами в других местах;

3) возможен “обходной маневр”: если ваш ребенок копирует поведение чужого малыша, которое для вас неприемлемо, то сделайте тактичное замечание своему ребенку, объясните причину своего недовольства. Важно, чтобы разговор происходил при ребенке - “идейном вдохновителе” и обязательно при его маме. Так вы избежите необходимости делать замечания чужому малышу (к сожалению, этот метод не всегда “работает”);

4) сознательно избегайте провоцирующих ситуаций. Если для вас ценны отношения с родителями “чужих” детей, но поведение этих детей у вас дома вызывает возмущение, устраивайте встречи “на нейтральной территории”, ходите в гости к родителям этих детей и т.д. Если вообще не приветствуете общение своих детей и детей подруги, предлагайте встречаться в “недетских” кафе в формате “без детей”;

5) если ситуация зашла в тупик, вы категорически не согласны, чтобы ваш ребенок общался с чужим малышом, и объяснений не избежать – будьте предельно тактичны, избегайте нравоучений, обвинений и оскорблений, приводите конкретные примеры и факты и обязательно напомните подругам, как цените их доброе отношение и дружбу, как много вы вместе прошли и пережили. Выразите надежду, что со временем дети повзрослеют и снова найдут точки соприкосновения.

Как-то я пришла забирать ребенка из детского сада. В группе стоял такой шум! Еще бы, двадцать с лишним четырехлетних детей - и у всех разный темперамент, все по-разному воспитаны… Я шутя спросила воспитательницу: “Порой с одним-то своим ребенком сложно. Как вы выносите сразу двадцать чужих?” На это воспитатель ответила: “Знаете, когда дети чем-то заняты, и наш общий день расписан буквально по минутам (завтрак, уроки, прогулка, обед, сон), дети ведут себя как положено и справляться с ними легче, даже с двадцатью".

Получается, в ситуациях, когда общение выстраивать непросто, нужно продумывать варианты досуга, которые всех устроят: дети будут заняты – но не склоками друг с другом и взаимными обидами, а общим делом. Посещайте вместе с подругой и ее “чужим” ребенком мастер-классы, развивающие занятия, катайтесь на коньках, ходите в кино и театр. Такой досуг еще и предполагает временнЫе ограничения: мероприятие закончилось, есть повод без обид распрощаться. Так чужой ребенок будет меньше вас раздражать, и вы сохраните добрые отношения с подругой.

Мы не обязаны любить чужих детей - это и противоестественно. Мы не можем любить детей “по умолчанию”, но должны проявлять уважение к ним как к личностям, способны быть “по-взрослому” добрыми, терпеливыми и тактичными. Перефразируя известную пословицу: «Будем относиться к чужим детям так, как хотим, чтобы люди относились к нашим».опубликовано econet

Автор: Елена Тимофеева

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