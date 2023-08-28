Желание любить и быть любимой является естественной человеческой потребностью. Я поняла, что моё решение быть с этим человеком...

История из жизни

Когда я впервые его встретила, мы мгновенно сошлись. Мы стали верными друзьями, что подкреплялось тем фактом, что я переживала смерть моего отца, и он, когда нужно, всегда был со мной рядом. Он был чутким, с ним было легко разговаривать, и он был очень открытым. Я сразу к нему привязалась.



Вскоре мне стало ясно, что хотя мы и были друзьями, мы не станем хорошей романтической парой. У нас были очень противоположные взгляды на политику и жизнь, а также разные стили общения.

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Например, поначалу мы спорили о религии. Я считала себя духовной, но я не очень религиозна. Он постоянно пытался заводить со мной разговоры на религиозные темы. С моей стороны казалось, что он пытается навязать мне свои убеждения. Это было утомительно. Я чувствовала, что мои духовные ценности не уважают и не слышат.

Я также чувствовала, что он может быть разным человеком, в зависимости от того, в какой компании он находится, что вызывало у меня беспокойство. Я стараюсь быть собой, где бы я ни была, и я люблю себя такой, какая я есть. Когда он менял личности, меня это очень смущало. Это заставляло меня задаваться вопросом «Кто ты на самом деле?» Мои друзья качали головами и говорили мне, что он мне не подходит. «Анжела, он слишком субъективен», — говорили они.



Когда я узнала его лучше, я стала подозревать, что причиной его поведения является то, что у него раньше были очень проблемные любовные отношения. Фактически они были такими дисфункциональными, что это потребовало вмешательства правоохранительных органов. Это заставляло меня думать: «Действительно ли я хочу быть с таким человеком, который привлекает в свою жизнь такого рода отношения?»

Но в то время я держалась за него, потому что он занимал такое большое место в моей жизни после смерти моего отца. Я считала, что он не заслуживает такого же отношения с моей стороны.

В тот день, когда он меня поцеловал, ситуация стала неясной. Когда мы были одни, это было очень похоже на любовные отношения. Однако, когда мы были в нашем обычном окружении, мы вели себя как друзья. Я говорила себе, что могла бы убрать это различие, но я не могла этого сделать. Я начала приводить массу причин для того, чтобы не спать с ним, о которых я время от времени напоминала себе, чтобы пристыдить себя за своё желание быть с ним.

Когда по прошествии нескольких месяцев наши странные отношения не прекратились, я поняла, что начала испытывать к нему подлинные чувства. Я носила розовые очки и видела в нём только хорошее, но всё ещё не могла понять характер наших отношений.





Однажды утром всё решилось. Мне приснилось, что он ударил меня по лицу. Во сне я рыдала и просила у него прощения, закрывая рукой синяк под глазом. Я проснулась со слезами на глазах, потому что сон был таким реальным. Хотя в реальной жизни он никогда меня не трогал, я поняла, что я чувствую эмоциональное неуважение с его и с моей стороны.

Я поняла, что должна что-то изменить. Я порвала с ним отношения примерно через неделю после этого. Это было нетрудно. Он созрел для этого и извинился за свою роль в этом, но я не хотела идти этим путём. Большая часть меня хотела продолжать себя вести так, словно ничего не случилось, но моё сердце знало, что я больше не могу идти этим путём.



Любовь к человеку, который вам не подходит, может быть болезненной, но из неё также можно извлекать некоторые интересные уроки. Любовь не всегда является вечной. Иногда она длится всего один сезон, но это не делает её менее прекрасной или ценной. Вот какие уроки я извлекла из своих отношений.



Иногда мы должны всё равно проходить через что-то, даже зная, что это не обязательно закончится хорошо.

Когда мы подняли наши отношения на следующий уровень, в глубине души я понимала, что это вряд ли закончится счастливо. Я никогда не стану милой, консервативно христианской девушкой, с которой он хотел встречаться и на которой он хотел со временем жениться. Мой наставник говорил мне это. Моя сестра говорила мне это. Мои друзья говорили мне это. Но я всё равно хотела пройти через это. Зачем мы это делаем?

Я помню, как разговаривала об этом явлении с одним врачом несколько лет назад. Она сказала: «Голубушка, мы находимся на этой земле не для того, чтобы подниматься над жизнью. Мы здесь для того, чтобы проходить через грязь. Волшебство заключается в этой грязи».

Мы учимся на своём опыте, проходя через серьёзные жизненные испытания, а не обходя их.



Нам нужно освобождаться от стыда. Это связано с первым уроком. Стыд – это очень каверзное чувство, и я борюсь с ним ежедневно. Мне было очень стыдно за чувства к человеку, который, как мне казалось, не является для меня наилучшим вариантом. Я постоянно корила себя за это. Я понимала, что если хочу двигаться дальше, мне нужно прекратить подавлять себя. Стыд удерживал меня на месте.

Для освобождения от стыда я разговаривала с собой, как с лучшим другом. Моя лучшая подруга минувшим летом прошла через подобную ситуацию, и я всегда говорила ей: «Дорогая, я не знаю, хорошо ли это закончится, и это не кажется нормальным. Однако если тебе нужно это пройти для твоего развития, я буду рядом и поймаю тебя, если ты упадёшь». После того как она пережила эту ситуацию, она сказала мне о том, как много для неё значили мои слова. «Ты была единственным другом, который меня не осуждал. Ты признала мой выбор. Признание кем-то моего тогдашнего решения помогло мне двигаться вперёд намного быстрее».

В моём случае мне нужно было быть своим лучшим другом. Я хотела, чтобы в прошлом в метафорическом смысле взяла себя за руку и сказала себе, что я всегда буду рядом с собой во время прохождения через грязь. Мне нужно было сделать это для себя.



Желание любить и быть любимой является естественной человеческой потребностью. Я поняла, что моё решение быть с этим человеком отчасти объяснялось моей потребностью в том, чтобы любить и быть любимой. Это прекрасно. Я люблю окружать романтикой свою любовь к другим людям. Это даёт замечательное ощущение, и когда мы были вдвоём и жили в настоящем, это было красиво.

В то же время, я всё-таки верю, что важно отдавать свою любовь человеку, который может принимать её с чистыми намерениями.

Мне недавно попалась цитата Лизы Чейз Паттерсон: «Я всегда говорю, никогда не спите с тем, кем вы не хотели бы быть». Я полностью согласна с Лизой, но я считаю, что это идёт глубже. Не отдавайте своё сердце тому, кем вы не хотели бы быть.



Признавайте тёмные стороны в себе и любите их. Я интересовалась исследованиями по самоосознаванию с 16 лет. Я придерживалась высоких стандартов и хотела быть примером думающей личности, но я всё ещё человек.

Во мне по-прежнему есть стороны, которые всё ещё стремятся к любви из-за необходимости и желания быть принятыми. Во мне по-прежнему есть стороны, которые привлекает привязывание людей и ощущение контроля. Хотя я в своей жизни пережила много боли и травм, во мне всё ещё живёт маленькая девочка, которая нуждается в чьём-то одобрении. Я ежедневно работаю над этими сторонами своего характера, но мне нужно быть терпимой к себе.



Много времени мы держимся за представления о себе в очень юном возрасте, и нам нужно снимать их слой за слоем. Это может потребовать много времени. И для этого требуется терпение. Однако я думаю, что именно этот процесс делает нас красивыми. Жизнь – это не гонка, это - путешествие.

Хотя эта любовная история не закончилась обновлением статуса отношений в Фейсбуке или предложением, она закончилась приятными воспоминаниями и даже некоторыми полезными уроками. Я поняла, что не сожалею о наших поцелуях. Я не сожалею о том, что делилась с ним своими секретами. И в наибольшей степени я не сожалею о своей любви к нему. Наоборот, я благодарна за то, что эти отношения помогли мне в моём развитии.опубликовано econet

Автор: Анжела Лойс

Перевод: Сергей Мальцев

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